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"Дипломат" від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Посібник для лікарів

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Остання зупинка

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Усе за планом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість могил вагнерівців на цвинтарі у Краснодарському краї за пів року зросла на 776. ВIДЕО

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Не забуваємо дякувати Воллесу...

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Зеленський відповів Воллесу про вдячність за допомогу: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". ВIДЕО

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

"Дипломат" от фюрера

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Дід кличе...

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Зустріч у кремлі

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Спочатку Краснодар...

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

"Дружні" стосунки

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Ердоган про передачу командирів з "Азовсталі" Україні: "Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив"

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Нариси новітньої історії росії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після повстання Пригожина у командування РФ панують розбіжності і розгубленість, - Міллі

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Слушна порада

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Без варіантів

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

...навіть на думці такого не мали

Дипломат від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Ланцюги колективної безпеки

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1615) Медведєв Дмитро (1922) політика (4570) путін володимир (24222) фотожаба (14028) Шойгу Сергій (630)


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Бедное старое сморщенное ********, наделал делов и теперь не знает как с этого блудняка вылазить
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14.07.2023 08:22 Відповісти
Я дякую Волесу !
кожен день і по сто разів!

Дякую, Бен !
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14.07.2023 12:23 Відповісти
Бедное ******** старое сморщенное ********, наделал делов и теперь не знает как с этого блудняка вылазить
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14.07.2023 09:33 Відповісти
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14.07.2023 10:20 Відповісти
Если честно, сегодня ФОТОжабы не смешно
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14.07.2023 10:44 Відповісти
зайшов те саме написати
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14.07.2023 10:57 Відповісти
 
 