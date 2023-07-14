"Дипломат" від фюрера, подяка Воллесу, ланцюги колективної безпеки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Посібник для лікарів

Остання зупинка

Усе за планом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість могил вагнерівців на цвинтарі у Краснодарському краї за пів року зросла на 776. ВIДЕО

Не забуваємо дякувати Воллесу...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів Воллесу про вдячність за допомогу: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". ВIДЕО

"Дипломат" от фюрера

Дід кличе...

Зустріч у кремлі

Спочатку Краснодар...

"Дружні" стосунки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган про передачу командирів з "Азовсталі" Україні: "Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив"

Нариси новітньої історії росії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після повстання Пригожина у командування РФ панують розбіжності і розгубленість, - Міллі

Слушна порада

Без варіантів

...навіть на думці такого не мали

Ланцюги колективної безпеки

Більше фотошопів дивіться тут