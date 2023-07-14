У Курській області РФ пролунав вибух, повідомляють про саморобний дрон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 14 липня у місті Курчатов Курської області РФ пролунав вибух. Повідомляється про падіння уламків невідомого безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Mash.

Мешканці Курчатова Курської області повідомили про вибух, який чуло практично все місто.

Як зазначається, населений пункт розташовується за 4 кілометри від Курської АЕС.

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Пізніше з’явилися фотографії уламків поруч із місцем вибуху. Повідомляється також, що залишки БПЛА потрапили до житлового будинку. Там вибило вікна, територію оточили.





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Уламки БПЛА, що впав, стирчать з вікна на другому поверсі житлового будинку на вулиці Енергетиків. На першому поверсі частково вибито вікна.

Також повідомляється, що дрон упав за 100 метрів від місцевого відділення УФСБ.

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Крім того зазначається, що дрон був саморобний і на реактивній тязі. За словами місцевих, його зупинила ялина, яка росла поряд із будинком.

На фото, як зазначається, тайванська турбіна Kingtech K-210G, яка стояла на БПЛА. Через її звук, місцеві могли сприйняти безпілотник за ракету.