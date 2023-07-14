У Курській області РФ пролунав вибух, повідомляють про саморобний дрон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 14 липня у місті Курчатов Курської області РФ пролунав вибух. Повідомляється про падіння уламків невідомого безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Mash.
Мешканці Курчатова Курської області повідомили про вибух, який чуло практично все місто.
Як зазначається, населений пункт розташовується за 4 кілометри від Курської АЕС.
Пізніше з’явилися фотографії уламків поруч із місцем вибуху. Повідомляється також, що залишки БПЛА потрапили до житлового будинку. Там вибило вікна, територію оточили.
Уламки БПЛА, що впав, стирчать з вікна на другому поверсі житлового будинку на вулиці Енергетиків. На першому поверсі частково вибито вікна.
Також повідомляється, що дрон упав за 100 метрів від місцевого відділення УФСБ.
Крім того зазначається, що дрон був саморобний і на реактивній тязі. За словами місцевих, його зупинила ялина, яка росла поряд із будинком.
На фото, як зазначається, тайванська турбіна Kingtech K-210G, яка стояла на БПЛА. Через її звук, місцеві могли сприйняти безпілотник за ракету.
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