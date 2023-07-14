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У Курській області РФ пролунав вибух, повідомляють про саморобний дрон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 14 липня у місті Курчатов Курської області РФ пролунав вибух. Повідомляється про падіння уламків невідомого безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Mash.

Мешканці Курчатова Курської області повідомили про вибух, який чуло практично все місто.

Як зазначається, населений пункт розташовується за 4 кілометри від Курської АЕС.

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Пізніше з’явилися фотографії уламків поруч із місцем вибуху. Повідомляється також, що залишки БПЛА потрапили до житлового будинку. Там вибило вікна, територію оточили.

У Курській області РФ пролунав вибух, повідомляють про саморобний дрон 01
У Курській області РФ пролунав вибух, повідомляють про саморобний дрон 02

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У Курській області РФ пролунав вибух, повідомляють про саморобний дрон 03

Уламки БПЛА, що впав, стирчать з вікна на другому поверсі житлового будинку на вулиці Енергетиків. На першому поверсі частково вибито вікна.

Також повідомляється, що дрон упав за 100 метрів від місцевого відділення УФСБ.

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Крім того зазначається, що дрон був саморобний і на реактивній тязі. За словами місцевих, його зупинила ялина, яка росла поряд із будинком.

У Курській області РФ пролунав вибух, повідомляють про саморобний дрон 04

На фото, як зазначається, тайванська турбіна Kingtech K-210G, яка стояла на БПЛА. Через її звук, місцеві могли сприйняти безпілотник за ракету.

Автор: 

вибух (4532) росія (66431) дрони (5006)


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Топ коментарі
+16
Якщо саморобний - значить місцеві "кулібіни"! Хоча не виключено що то й ФСБшників робота Треба ж показать що у них є "бандеравскае падполье" з яким боротьби "непачатий край"!
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14.07.2023 07:46 Відповісти
+6
....його зупинила ялина... Ну й нахера ви дерева саджаєте там де дрони літають?
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14.07.2023 09:38 Відповісти
+6
Скоріше, щоб обвинуватити Україну у "ядєрном тєррорізмє". Це їх почерк - звинувачувати інших у власних злочинах, причому заздалегідь.
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14.07.2023 09:43 Відповісти
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Якщо саморобний - значить місцеві "кулібіни"! Хоча не виключено що то й ФСБшників робота Треба ж показать що у них є "бандеравскае падполье" з яким боротьби "непачатий край"!
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14.07.2023 07:46 Відповісти
Скоріше, щоб обвинуватити Україну у "ядєрном тєррорізмє". Це їх почерк - звинувачувати інших у власних злочинах, причому заздалегідь.
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14.07.2023 09:43 Відповісти
Літаючий лапоть.
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14.07.2023 08:21 Відповісти
У ФСБ немає спеціалістів, щоб зробити дешевий дрон, який схожий на український ?
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14.07.2023 09:02 Відповісти
....його зупинила ялина... Ну й нахера ви дерева саджаєте там де дрони літають?
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14.07.2023 09:38 Відповісти
Не надо П!ЗД€ТЬ - это высокотехнологичный ДРОН, разработанный фирмой АраСрамия, стоимостью всего 5000 евро.
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14.07.2023 10:21 Відповісти
"за 4 кілометри від Курської АЕС", - повідомили кацапи.
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14.07.2023 10:25 Відповісти
если турбина тайванская, то теперь тайваню трындец - соловьёв вонючий запустит по тайваню атомный помёт
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14.07.2023 10:55 Відповісти
Невдачна спроба фсб запустити дрон по Зеленському у Вільнюсі.
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14.07.2023 11:57 Відповісти
Это был пьяный Карлсон
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14.07.2023 13:00 Відповісти
Крыло из фанеры, а взрыв очень звонкий и яркий. МОжет поправите, но такой дрон не может так взорваться, или от него бы ничего не осталось. Тем более долететь до Курска на реактивном двигателе. Обычная постанова возле станции
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14.07.2023 13:24 Відповісти
Сильно похожие на Московские дроны. Короче мрази из фсб мутят.
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14.07.2023 13:27 Відповісти
Ну да, ще й ялинок пiд це понасаджували...
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15.07.2023 07:47 Відповісти
 
 