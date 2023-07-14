Вночі над Дніпропетровщиною збито 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі 14 липня окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Збито 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" збили 6 "Шахедів".



Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі.



Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка.



Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.



Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, вдарив агресор і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали.

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