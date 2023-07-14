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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Вночі над Дніпропетровщиною збито 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі 14 липня окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Збито 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" збили 6 "Шахедів".

Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі.

Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка.

Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вдарив агресор і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали.

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Вночі над Дніпропетровщиною збито 6 Шахедів, є влучання у Кривому Розі, - ОВА 01

Вночі над Дніпропетровщиною збито 6 Шахедів, є влучання у Кривому Розі, - ОВА 02
Вночі над Дніпропетровщиною збито 6 Шахедів, є влучання у Кривому Розі, - ОВА 03

Автор: 

безпілотник (4430) Дніпропетровська область (3930)


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Топ коментарі
+3
Нащупали слабке місто, тепер будуть дубасити... Головне, Київ закрили! Інші нехай фейерверки мають...
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14.07.2023 08:08 Відповісти
+2
Іскандер і С-300 не встигнуть збити, практично ніяка ППО, навіть і ППР. Підступні гадини, бо короткоходові. Ось вони і насипають ними, куди дістають. Миколаєву до листопада діставалось крепко. Зараз іноді іскандери прилітають. І падли попадають же, куди направляють колаборанти.
Дві відмінності між ними: С-300, ракети ППО, переобладнані на скору і точність у них ніяка.
Іскандери, то вже спеціалізована ракета і точність не аби яка і потужність *******.
До Кривого Рогу орки трохи не дійшли, наші призупинили і наваляли підсрачників, от їх і бісить зараз, що не вийшло. А стратегічні від того практично нульові; що на Запоріжжя, що на Миколаїв, що на Кривий Ріг. Все рівно пі_дюлин получать за усе, з часом.
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14.07.2023 08:22 Відповісти
+2
Тому що треба вносити зміни до Конституції,а в період дії військового стану це заборонено, навіщо ви ці "дитячі" питання у цій гілці задаєте?
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14.07.2023 08:30 Відповісти
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В Кривому Розі окрім Шахедів були і ракети. Шахеди збивали чимись потужним Буком а може і С-300. Все небо над містом сіяло як новорічна ялинка
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14.07.2023 08:01 Відповісти
Нащупали слабке місто, тепер будуть дубасити... Головне, Київ закрили! Інші нехай фейерверки мають...
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14.07.2023 08:08 Відповісти
Іскандер і С-300 не встигнуть збити, практично ніяка ППО, навіть і ППР. Підступні гадини, бо короткоходові. Ось вони і насипають ними, куди дістають. Миколаєву до листопада діставалось крепко. Зараз іноді іскандери прилітають. І падли попадають же, куди направляють колаборанти.
Дві відмінності між ними: С-300, ракети ППО, переобладнані на скору і точність у них ніяка.
Іскандери, то вже спеціалізована ракета і точність не аби яка і потужність *******.
До Кривого Рогу орки трохи не дійшли, наші призупинили і наваляли підсрачників, от їх і бісить зараз, що не вийшло. А стратегічні від того практично нульові; що на Запоріжжя, що на Миколаїв, що на Кривий Ріг. Все рівно пі_дюлин получать за усе, з часом.
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14.07.2023 08:22 Відповісти
Тобі, провокатор кацапський, все Київ муляє?
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14.07.2023 09:28 Відповісти
Ні, патріёт диванний, мене шахіди муляють.
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14.07.2023 10:37 Відповісти
Чому в Україні й досі є Дніпропетровщина і Кіровоградщина? Невже тяжко вживати українські терміни - Січеславщина (по назві міста Січеслав, який поки що має люмпенську назву Дніпро) та Уличівщина (від назви словʼянського племені яке в давнину жило в цій місцевості)?
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14.07.2023 08:22 Відповісти
Рускайзычный Днепрапетровск з великими потугами дав згоду на Днепр. Який нах Січеслав
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14.07.2023 08:27 Відповісти
Думаю, після усієї любові від мордоруцькомовмячих, скоро самі забажають знищити усе совкове.
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14.07.2023 08:50 Відповісти
Зате переважно поки що "русскоязічній Днепропетровск" завжди давав найбільше воїнів, які довали тризди кацапам... Хоча і втрати завжди були найбільші. І ніяких "потуг" не було...
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14.07.2023 08:54 Відповісти
Тому що треба вносити зміни до Конституції,а в період дії військового стану це заборонено, навіщо ви ці "дитячі" питання у цій гілці задаєте?
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14.07.2023 08:30 Відповісти
До змін у Конституції у нас, як правило, лізуть ***********, що б під себе заточити Закон.
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14.07.2023 08:51 Відповісти
в часи УНР українці називали Єлісаветград просто Єлисавет
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14.07.2023 08:46 Відповісти
Тому, що досі засилля кацапні (та їм співчуваючих) у владних структурах як на місцях, так і у Києві. Якось років 5 тому ходила одна "активістка", списки мешканців дому/вулиці збирала проти перейменування її на нормальну назву. Довелося провести виховну роботу... Але ж більшість людей не замислюється, до чого призводить (та й вже привела) така тотальна змосковщина, котра була в Україні до 90-х років.
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14.07.2023 09:12 Відповісти
Агов, редактори, хіба правильно не "... по Кривому Рогу"?
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14.07.2023 08:34 Відповісти
Нас ще тоді в школі вчили (школа українська) - скажиті вашим радітілям чьтоби ані гаварілі ілі на чістам українскам ілі па русскі.
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14.07.2023 08:46 Відповісти
Я уже все чула в кривому рогу.Был очень сильный взрыв и работа пво
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15.07.2023 13:51 Відповісти
 
 