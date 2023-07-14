Вночі над Дніпропетровщиною збито 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі, - ОВА. ФОТОрепортаж
Вночі 14 липня окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Збито 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" збили 6 "Шахедів".
Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі.
Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка.
Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.
Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вдарив агресор і по Синельниківщині. По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали.
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Дві відмінності між ними: С-300, ракети ППО, переобладнані на скору і точність у них ніяка.
Іскандери, то вже спеціалізована ракета і точність не аби яка і потужність *******.
До Кривого Рогу орки трохи не дійшли, наші призупинили і наваляли підсрачників, от їх і бісить зараз, що не вийшло. А стратегічні від того практично нульові; що на Запоріжжя, що на Миколаїв, що на Кривий Ріг. Все рівно пі_дюлин получать за усе, з часом.