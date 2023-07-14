Упродовж минулої доби окупанти здійснили 63 обстріли по 21 населеному пункту Запоріжжя, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська обстріляли 21 населений пункт у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"54 артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Залізничному, Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Левадному, Степногірську, Кам'янському та ще десятьом прифронтовим селам. Також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Оріхову, Верхній Терсі, Новодарівці та Червоному, 2 ракетні удари по Малокатеринівці та авіаційний удар по Оріхову.



В результаті ворожих обстрілів поранення отримали 4 особи. Також відомо про загиблого 40-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що надійшло 52 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд, складських приміщень та заклад соціальної інфраструктури.

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