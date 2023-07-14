У Росії арештували Денисенка, який підозрюється у вбивстві екскомандира підводного човна Ржицького. ФОТО

Першотравневий районний суд Краснодара у РФ заарештував Сергія Денисенка, підозрюваного у вбивстві колишнього командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.

Про це повідомила пресслужба суду та російський ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Підставою для арешту, за версією суду, стало те, що Денисенко зізнався, що чотири рази вистрілив у Ржицького з пістолета.

Термін арешту — до 10 вересня 2023 року,

У суді також зазначили, що підозрюваний – 64-річний уродженець міста Суми, має громадянство України й Росії.

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Під час судового засідання Денисенко заявив, що не співпрацював і ніяк не пов'язаний зі спецслужбами України, а на вбивство Ржицького пішов з особистих мотивів.

"Розглянувши матеріали, суд взяв до уваги, що Денисенко схильний до втечі й, перебуваючи на волі, може сховатися від органів слідства та суду, а також зв'язатися з іншими, досі невстановленими особами, з метою вироблення єдиної версії скоєного злочину", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 10 липня у РФ в Краснодарі застрелили військкома Станіслава Ржицького. Чоловік здійснював пробіжку, коли дістав чотири кулі.

Ржицький був командиром підводного човна "Краснодар", з якого окупанти запускали "Калібри" по території України. Зокрема, по Вінниці 14 липня 2022 року, коли загинули щонайменше 27 людей, у тому числі троє дітей.

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