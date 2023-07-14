УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8401 відвідувач онлайн
Новини Фото
18 757 39

У Росії арештували Денисенка, який підозрюється у вбивстві екскомандира підводного човна Ржицького. ФОТО

Першотравневий районний суд Краснодара у РФ заарештував Сергія Денисенка, підозрюваного у вбивстві колишнього командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.

Про це повідомила пресслужба суду та російський ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Підставою для арешту, за версією суду, стало те, що Денисенко зізнався, що чотири рази вистрілив у Ржицького з пістолета.

Термін арешту — до 10 вересня 2023 року,

У суді також зазначили, що підозрюваний – 64-річний уродженець міста Суми, має громадянство України й Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Сєверодонецьку "мобілізують" відвідувачів держустанов, - ОВА

Під час судового засідання Денисенко заявив, що не співпрацював і ніяк не пов'язаний зі спецслужбами України, а на вбивство Ржицького пішов з особистих мотивів.

"Розглянувши матеріали, суд взяв до уваги, що Денисенко схильний до втечі й, перебуваючи на волі, може сховатися від органів слідства та суду, а також зв'язатися з іншими, досі невстановленими особами, з метою вироблення єдиної версії скоєного злочину", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 10 липня у РФ в Краснодарі застрелили військкома Станіслава Ржицького. Чоловік здійснював пробіжку, коли дістав чотири кулі.

Ржицький був командиром підводного човна "Краснодар", з якого окупанти запускали "Калібри" по території України. Зокрема, по Вінниці 14 липня 2022 року, коли загинули щонайменше 27 людей, у тому числі троє дітей.

Також читайте: Розвідка підтвердила факт ліквідації російського командира підводного човна Ржицького

У Росії арештували Денисенка, який підозрюється у вбивстві екскомандира підводного човна Ржицького 01

У Росії арештували Денисенка, який підозрюється у вбивстві екскомандира підводного човна Ржицького 02

У Росії арештували Денисенка, який підозрюється у вбивстві екскомандира підводного човна Ржицького 03

Автор: 

арешт (2540) армія рф (18036) ліквідація (4147) росія (66431)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Та не факт, за зірку на Котельній теж якихось альпіністів спіймали, вони встигли зізнатись, а тут Мустанг своєю фоткою всю побєду зіпсував.
показати весь коментар
14.07.2023 10:37 Відповісти
+17
показати весь коментар
14.07.2023 10:37 Відповісти
+17
Та який там "убивця"? "Знайшли "крайнього"!Накачали психотропами підключили електроди Та піля цього він признається навіть у вбивстві Авеля та розіп"ятті Христа!
показати весь коментар
14.07.2023 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Така завжди доля малоросів ....Від карми не заховаєшся...
показати весь коментар
14.07.2023 10:33 Відповісти
Знайшли козла відбувайла?
показати весь коментар
14.07.2023 10:34 Відповісти
Э нет вы идиоты ДЕНИСЕНКО ДОРОГО СТОИТ В РАЗЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЕСЛИ бы это провели наши спецслужбы ликвидацию... потому как стихийный из народа мститель киллер куда опасней в тысячи раз если не десятки тысяч раз нежели-- если бы РФ согласилась с тем-- что достали командира подлодки не наши спецслужбы.. а народный парптизанен любитель мститель...ибо таких Денисенко десятки сотни тысячи и миллионы в РФ и рано или поздно это гахнет да так что Рашка просто в одну ночь перестанет быть как страна... марш Вагнера тому показателен --что все узрели --Хло нуль без палочки ...за него даже кусок гимна не дадут и терпилы бывают кончаются по времени и лимиту-- терпеть невозможное..
показати весь коментар
14.07.2023 11:12 Відповісти
Так он говорит по личным причинам, может, женщина, там, или ещё какая кровная обида, жизнь есть жизнь, и даже если ты командир подводной лодки, ты такой же человек с обычными проблемами.
показати весь коментар
16.07.2023 17:10 Відповісти
Зрозуміло....результати потрібно показувати рабам...
показати весь коментар
14.07.2023 10:34 Відповісти
Напів бандерівець, а таки замочив лаптя.
показати весь коментар
14.07.2023 10:34 Відповісти
Та не факт, за зірку на Котельній теж якихось альпіністів спіймали, вони встигли зізнатись, а тут Мустанг своєю фоткою всю побєду зіпсував.
показати весь коментар
14.07.2023 10:37 Відповісти
Та який там "убивця"? "Знайшли "крайнього"!Накачали психотропами підключили електроди Та піля цього він признається навіть у вбивстві Авеля та розіп"ятті Христа!
показати весь коментар
14.07.2023 10:40 Відповісти
І заодно і з'іданні того фрукта, через що нас із Раю вигнали.
показати весь коментар
14.07.2023 11:01 Відповісти
Недостатньо інформації.
показати весь коментар
14.07.2023 10:37 Відповісти
а гадати не дурна справа. Впевнено можна сказати тільки одне - мінус один рашист це добре.
показати весь коментар
14.07.2023 12:42 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2023 10:37 Відповісти
Кацапоморда підороська фсбешна сволота нагуляних дітдомівських байстрюків, оприділила "цапа" відбувайла...!!!
Де ростов, а де депресивний джанкой...???!!!
Напевно з піднятим прапором вертався через цілий КРИМ з стволом на поясі....!!!
ІДІОТИ...!!!
Ось так і відбувається затримання і посадки по цілій підоросії...!!!
показати весь коментар
14.07.2023 10:42 Відповісти
Хтось очикував що це зробив Буданов ?
показати весь коментар
14.07.2023 10:45 Відповісти
Хто перший встав того і тапочки.

П.С. Відомий в народі начальник вже медальку собі наміряв
показати весь коментар
16.07.2023 06:23 Відповісти
З українським прізвищем. Вже викликає підозру. Знайшли візитки Бандери?
показати весь коментар
14.07.2023 10:45 Відповісти
Он даже пистолет сдал которым убивал. Мог и визитку Бандеры если бы это помогло. Намеренно шел в тюрьму. Чтобы прикрыть Буданова? Но в рашке тысячи целей получше этого Ржицкого. Месть за смерть натовцев как пишут в рашке? Тоже тупая версия.
показати весь коментар
14.07.2023 11:04 Відповісти
Шановний мьольде,ви спеціаліст по цілях?Віниця йому ,а ще краще тому ,хто вбив того виродка,каже велике "Дякую" і схиляє голову.Звичайно вибрали по прізвищу і по погодженню сторін.А спецслужби інших країн хвалити-собі дорожче.
показати весь коментар
15.07.2023 15:07 Відповісти
Торпеда. Когда человек убивает и сознается во всем, чтобы никого больше не искали. Конечно были условия на которых он согласился загубить свою жизнь.
показати весь коментар
14.07.2023 10:49 Відповісти
Мінус один військовий злочинець, і один колаборант сидітиме у в'язниці. Не так і погано.
показати весь коментар
14.07.2023 10:50 Відповісти
А шо, суд у російському Краснодарі так і називається - "Першотравневий"?
Тоді, вибачте, за такою логікою і не Краснодар, зовсім, а Червонодар
показати весь коментар
14.07.2023 10:52 Відповісти
задрочили вже тих бідних редакторів-кацапчиків)) вони ж необучаємьіє....
показати весь коментар
14.07.2023 11:09 Відповісти
Ане мардва, бо у них бабця инезя. ПС. Ане и разийский хрыново знают.
показати весь коментар
14.07.2023 13:21 Відповісти
не накидайте на нього...ви ж не знаєте чому він там в рососій був....може агент. Зізнався- то його справа. Вбив з особистих? Та *****! Головне результат! А може ті "особисті" слід в Вінниці шукати 14 липня минулого року
показати весь коментар
14.07.2023 10:57 Відповісти
Зазвичай хвалькуватий і ****.....й Буданов,чомусь відмовився від причетності ГУР...До речі,у нас вже давно було анонсовано створення якогось таємничого і безжального УкрМоссад,може це його робота? Але маштаби якісь дрібні: відставний підводник,пропогандон з Данецка,дєваха-пропогандонша....Військові містечка льтчиків,ракетників,морячків ніхто не чіпає,буряти та якути теж насолоджуються життям...І тільки Буданов пиз....про те,що в найближчому оточенні Путіна є його агентура....
показати весь коментар
14.07.2023 11:14 Відповісти
Пане Малько-приїжджай у Вінницю і розкажи людям на зупинці "Ювілейний" що масштаби дрібні.Може встигнеш речення договорити,ідіот.Не "докладають"йому про створення спецгруп,про біль масштабні цілі і не питають куди ж і за ким послати.Тебе ,Малко,треба,такого бойового,за кацапським кораблем....
показати весь коментар
15.07.2023 15:13 Відповісти
а чого ж ти мене,вінницький аналітик,до себе у Францію не запросиш? тобі на Лазурному Березі видно краще відомо про УкроМоссад Буданова,Трубіцина і Ко??
показати весь коментар
15.07.2023 19:01 Відповісти
Пане Юра, як тільки приб*ють кацапа,який випустить ракету по Ніцці,а ви будете вважати,що треба іншого,обов*язково запрошу.Правда прийдеться повторити французьку мову.
показати весь коментар
15.07.2023 23:07 Відповісти
Ага, ще і футболка з флагом США 😁
показати весь коментар
14.07.2023 11:33 Відповісти
Признание- царица доказательств.
© Исторія московії
показати весь коментар
14.07.2023 11:45 Відповісти
Убили в Краснодаре, лодка "Краснодар" - житель Краснодара был против того, что лодка
позорит его город.
Личный мотив.
показати весь коментар
14.07.2023 12:05 Відповісти
😆👍🤝
показати весь коментар
16.07.2023 06:26 Відповісти
взяли первого же попавшегося на -ко
показати весь коментар
14.07.2023 12:48 Відповісти
Такая версия для свинособак сойдёт.
показати весь коментар
14.07.2023 12:56 Відповісти
"..подозреваемый - 64-летний уроженец города Сумы, имеет гражданство Украины и России."
Что-то не особо верится.. Настоящий заказной убийца отстреливался бы до последнего и было бы ещё несколько трупов. а в ФСБ признаешься во всем что скажут, хоть в утоплении "Курска"..
показати весь коментар
14.07.2023 14:11 Відповісти
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате (с)
показати весь коментар
15.07.2023 09:08 Відповісти
Если он убийца,какого оружие домой припер?
показати весь коментар
15.07.2023 20:23 Відповісти
он киллер-стажер , поэтому пистолет не выбросил , этому его еще не научили
показати весь коментар
16.07.2023 06:35 Відповісти
Якщо це Правда..тоді в будь-якому разі Велика Подяка Герою. Дуже гідний вчинок. Навіть у нас таких не вельми знайдеш.. Майже Атентат Миколи Лемика.
показати весь коментар
16.07.2023 11:33 Відповісти
 
 