Доба на Донеччині: Ворог понад 20 разів бив по Вугледару з артилерії, під обстрілами Костянтинівка та Нью-Йорк. ФОТО
Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Волноваському напрямку росіяни пошкодили господарчі будівлі у Богоявленці, обстріляли Вугледар з артилерії 26 разів.
На Донецькому напрямку ворог двічі обстріляв Гостре Курахівської громади - без жертв.
"На Горлівському напрямку у Торецькій громаді 1 людина поранена і 3 будинки пошкоджено у Щербинівці, 2 будівлі пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку. 10 будинків пошкоджено у Клебан-Бику Іллінівської громади. У Костянтинівці пошкоджено будинок, зафіксовано обстріл Предтечиного", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку у Сіверську поранено 1 людину, пошкоджено 4 інфраструктурні об'єкти. Зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.
Кириленко також інформує, що за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 4.
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