"Зливав" росіянам інформацію про маршрути та кількість техніки ЗСУ: На Донеччині затримали агента РФ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ на Донеччині затримали чоловіка, який передавав росіянами інформацію про маршрути, кількість та специфікацію техніки ЗСУ, яка рухалася до Краматорська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У зоні особливої уваги фігуранта були колони важкої та спеціальної техніки. Зокрема, самохідні артустановки, вантажівки з боєприпасами і паливозаправні автомобілі, які задіяні у контрнаступі Сил оборони. Для збору розвідданих зловмисник займав "позицію" на балконі власної квартири. Через вікно він здійснював приховану фото- та відеофіксацію переміщення військових колон. Відзняті файли і текстовий опис з поясненнями він переправляв своєму "зв’язковому", який знаходився на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ним виявився представник підконтрольного російській спецслужбі "мдб днр", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ця інформація була потрібна окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступальних дій українських військ.

Ворожого інформатора затримали контррозвідники СБУ "на гарячому" під час здійснення ним прихованої відеозйомки з вікна власної оселі.

"У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації українських об’єктів та комунікації з фсб. За даними слідства, ворожим поплічником виявився 48-річний мешканець Добропілля, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці ще у 2018 році. У поле зору агресора він потрапив через свою деструктивну активність в одній з прокремлівських груп у Телеграм. Після кількох "тестових" завдань окупанти перевели свого інформатора в "режим очікування" до початку повномасштабного вторгнення рф", - додали у Службі безпеки.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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