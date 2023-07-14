Тіла чоловіків, розстріляних рашистами під час окупації, виявили на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

На Миколаївщині правоохоронці виявили тіла розстріляних окупантами чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори спільно зі слідчими та криміналістами ГУ Нацполіції в області ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків, 20-ти та 34-х років. Їх навесні минулого року розстріляли військові рф", - йдеться в повідомленні.

Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

Також читайте: Рашисти з мінометів вдарили по Сумщині, загинув 60-річний чоловік, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж



