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Тіла чоловіків, розстріляних рашистами під час окупації, виявили на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

На Миколаївщині правоохоронці виявили тіла розстріляних окупантами чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори спільно зі слідчими та криміналістами ГУ Нацполіції в області ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків, 20-ти та 34-х років. Їх навесні минулого року розстріляли військові рф", - йдеться в повідомленні.

Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.

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Тіла чоловіків, розстріляних рашистами під час окупації, виявили на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора 01
Тіла чоловіків, розстріляних рашистами під час окупації, виявили на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: 

Миколаївська область (2304) Офіс Генпрокурора (3304)


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Кто там хочет переговоров с убийцами, и еще их удовлетворить ради *мира*?
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14.07.2023 11:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.07.2023 11:56 Відповісти
А от численні тіла росагентів.диверсантів,навідників,пропогандистів.....вільно пересуваються країною,в гіршому разі мають підписку про невиїзд,з ксівами від Буданова виїзджають за кордон тощо....
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15.07.2023 09:50 Відповісти
 
 