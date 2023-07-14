Тіла чоловіків, розстріляних рашистами під час окупації, виявили на Миколаївщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
На Миколаївщині правоохоронці виявили тіла розстріляних окупантами чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Під час чергового огляду місцевості у селі Степове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району прокурори спільно зі слідчими та криміналістами ГУ Нацполіції в області ексгумували тіла двох місцевих мешканців – чоловіків, 20-ти та 34-х років. Їх навесні минулого року розстріляли військові рф", - йдеться в повідомленні.
Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження. Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину.
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