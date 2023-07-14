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Новини Фото Війна
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10 років в’язниці отримав російський диверсант, який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав диверсант головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як гру).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник займався підготовкою підриву двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури у Рівненській області.

Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.

"Для виконання ворожого завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш "вразливих" місцях обох транспортних шляхів.

10 років в’язниці отримав російський диверсант, який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини, - СБУ 01
10 років в’язниці отримав російський диверсант, який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини, - СБУ 02

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Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного року", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.

Як встановили слідчі, зловмисником є колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ воював проти сил АТО на сході України.

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Тоді він перебував у складі терористичних угруповань "Оплот" і "Хан", а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки.

Після 24 лютого 2022 року ворожий поплічник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Згодом він отримав завданнями від російського гру - приховано прибути на Рівненщину для вчинення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

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Крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Автор: 

вирок (1105) СБУ (13052) диверсія (359) Рівненська область (1201)


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Такі ублюдки хочуть знищення України-а українці мають їх ще й годувати роками...
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14.07.2023 12:20 Відповісти
А чого мордяку затуляєте після вироку суду?
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14.07.2023 12:21 Відповісти
Сидять у бані ***** (Трус), шайгу (Балбес) й герасимов (Бувалий) 23 лютого 2022 р. ***** (Трус) питає:" А хто в Україні президент ?" герасимов (Бувалий): "Начебто еврей Зеленський". Трус (*****) радісно: " А давайте знищимо цього еврея, призначимо операцію СВО." Балбес (шайгу): "А чого так, нєа, операція "И" . Бувалий (герасимов): "Краще операцію Z, бо з операції И весь срср реготав". Трус(*****) знову радісно: "Тепер я попаду в історію. Сабіратєлєм слов'янських земель ? " Бувалий (герасимов) : "Ні, ти вже в історії. Як *****! Пишайся, і натри спинку мені." Трус (*****)6 " А чому знову я?" Бувалий (герасимов): "Бо кадирка десь хворіє, а пригожка подався у перукарі - брадобрії. Знову за ніж хапається."
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14.07.2023 12:22 Відповісти
10 років?
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14.07.2023 12:24 Відповісти
А чого браве ФСБвУ не розкаже,як він через лінію фронту чи закриті кордони потрапив у Рівне,як йому вдалося там легалізуватися???
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14.07.2023 12:39 Відповісти
черговий - пірісілєніц!! 😡😡
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14.07.2023 12:40 Відповісти
Умовно?
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14.07.2023 13:10 Відповісти
10 років під час війни ? Це що ?!!
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14.07.2023 13:12 Відповісти
Інші члени групи , схоже , залягли на дно і повикидали сім карти, щоб не попастись як цей покидьок та вижити. Розпалена московитами на початку масакри істерія з мітками на кожному кроці , очевидно, зіграла проти них же.
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14.07.2023 13:35 Відповісти
 
 