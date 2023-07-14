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Затримано "фаната Путіна" на Прикарпатті, чоловік поширював пропаганду та вихваляв окупантів у соцмережах, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Івано-Франківської області, який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора.

Для маскування злочинних дій та масового "розгону" деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів.

Затримано фаната Путіна на Прикарпатті, чоловік поширював пропаганду та вихваляв окупантів у соцмережах, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру проросійському блогеру "Лохматому", який став агентом ФСБ та через телеграм-канал коригував ракетні удари РФ, - СБУ

Встановлено, що матеріали ворожої пропаганди фігурант брав з інформресурсів центральних рупорів Кремля.

Також задокументовано, що адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди.

"Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи. Злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні", - наголошують у СБУ.

За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і збут наркотиків.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

- сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти;

- мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

ФОТО: Офіс генпрокурора

Автор: 

затримання (4357) Івано-Франківськ (529) пропаганда (2830) СБУ (13052)


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Топ коментарі
+4
Фанати путіна і фанати зеленського мають спільну рису:усі бачуть,як Україна потерпає від їхніх кумирів,але фанати все одно залишаються фанатами
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14.07.2023 14:33 Відповісти
+4
долбоебы есть даже на занзибаре)
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14.07.2023 14:39 Відповісти
+3
Іпануться, щоб на Франківщині виявили лохмато-мохнатого кідара.
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14.07.2023 14:33 Відповісти
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- а теперь лохматый, я сказал лохматый…
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14.07.2023 14:32 Відповісти
Фанати путіна і фанати зеленського мають спільну рису:усі бачуть,як Україна потерпає від їхніх кумирів,але фанати все одно залишаються фанатами
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14.07.2023 14:33 Відповісти
Пане Рон Ма -ви такий догадливий,аж страшно.Я вам попробую допомогти-фанати "Шахтаря",фанати "Динамо",а також фанати-Арсеналу,Ліверпуля,Манчестер Сіті,Реала,Барселони-бачуть,як потерпає футбол України від їх гри,але фанати все одно залишаються фанатами.Не знаю як там фанати Південної Америки і Африки.Та і Азії з Океанією.Фанати-вони такі...
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15.07.2023 14:37 Відповісти
Це з якою сторони дивитись, наприклад фанати України бачут це як відродження України та занепад останньої імперії росії.
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16.07.2023 20:22 Відповісти
ото ж бо.І так,на одному з сайтів я зареєстрований як Філанкрот,здогадайтеся,за кого я вболіваю
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17.07.2023 11:02 Відповісти
Іпануться, щоб на Франківщині виявили лохмато-мохнатого кідара.
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14.07.2023 14:33 Відповісти
На Прикарпатье,местный наркопутинист,ипануцца...
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14.07.2023 14:37 Відповісти
долбоебы есть даже на занзибаре)
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14.07.2023 14:39 Відповісти
А що вас дивує?
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14.07.2023 14:42 Відповісти
Франківщина? Дивно... Звідки він там взявся такий?
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14.07.2023 14:54 Відповісти
Злочинці завжди ненавидять свою державу. В нас до злочинців ставляться з презирством і ненавистю. На рахє злочинці в "пачьотє", їх "поважають", "там всьо па нанятиям". В Ів.Фр. авторитетів елементарно перестріляли ще в кінці 90 на початку 2000.
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14.07.2023 17:28 Відповісти
Минне поле
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14.07.2023 15:07 Відповісти
хто тобі таке говорив?????Подивися,як у 2019 за зеленського голосували--оціниш,скільки зрадників
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14.07.2023 16:13 Відповісти
Якщоб це було правдою, то сиділи б вже під окупацією., а так це ваші бурні фантазії.
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16.07.2023 20:01 Відповісти
так мешканці Дніпрорудного і сидять під окупацією,і то не фантазії
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17.07.2023 11:04 Відповісти
Це понятно, я мав на увазі що під повною окупацією, а зараз десь 20% території під окупацієюю,
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17.07.2023 12:32 Відповісти
Дніпрорудне окуповано повністю.А те,що наша Армія дала відсіч--то завдяки Муженку і його діяльності з 2014 по 2019 і з лютого по квітень 2022
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17.07.2023 14:04 Відповісти
Дивергент 100%
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14.07.2023 15:59 Відповісти
Мабуть хоче, заради *****, ісобі віку вкоротити, а вірьовка відсутня!!
То дати, з міськради, йому 2 м вірьовки, визначити ліхтарний стовп, і уперед, за прутіна!!
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15.07.2023 20:44 Відповісти
Підлікують виродка за гратами , без сумніву
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15.07.2023 23:44 Відповісти
прикормлена тварина......суд...конфіскація....без права на оскарження
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16.07.2023 21:08 Відповісти
 
 