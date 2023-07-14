Затримано "фаната Путіна" на Прикарпатті, чоловік поширював пропаганду та вихваляв окупантів у соцмережах, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Івано-Франківської області, який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора.

Для маскування злочинних дій та масового "розгону" деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів.

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Встановлено, що матеріали ворожої пропаганди фігурант брав з інформресурсів центральних рупорів Кремля.

Також задокументовано, що адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди.

"Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи. Злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні", - наголошують у СБУ.

За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і збут наркотиків.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

- сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти;

- мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

ФОТО: Офіс генпрокурора