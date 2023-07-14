Український прикордонник з позивним Музикант збив два ворожі FPV-дрони на півдні України. ФОТО
На півдні України прикордонник з позивним Музикант знищив два FPV-дрони росіян, третій - вибухнув сам.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"Одразу три FPV-дрони атакували одну з позицій прикордонників на півдні України. Зграю ворожих пташок почув на підльоті наш побратим на псевдо Музикант, який виконав чудову антидронову симфонію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з третього пострілу прикордонник влучив у два дрони-камікадзе, знищивши його у повітрі. А третій дрон вибухнув сам на підльоті й не встиг завдати шкоди воїнам.
Топ коментарі
+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.07.2023 16:42 Відповісти Посилання
+6 Alex Barracuda
показати весь коментар14.07.2023 17:02 Відповісти Посилання
+6 Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар14.07.2023 17:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ
💬У випадку неточностей можете повідомити нам про це через бот @newsdeepstatebot.
Кацапи бистрої вчаться.
Нажаль , це може бути проблемою.
Точніше , це вже проблема , яку потрібно негайно вирішувати.