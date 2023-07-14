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Український прикордонник з позивним Музикант збив два ворожі FPV-дрони на півдні України. ФОТО

На півдні України прикордонник з позивним Музикант знищив два FPV-дрони росіян, третій - вибухнув сам.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Одразу три FPV-дрони атакували одну з позицій прикордонників на півдні України. Зграю ворожих пташок почув на підльоті наш побратим на псевдо Музикант, який виконав чудову антидронову симфонію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з третього пострілу прикордонник влучив у два дрони-камікадзе, знищивши його у повітрі. А третій дрон вибухнув сам на підльоті й не встиг завдати шкоди воїнам. 

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Український прикордонник з позивним Музикант збив два ворожі FPV-дрони на півдні України 01

Український прикордонник з позивним Музикант збив два ворожі FPV-дрони на півдні України 02

Український прикордонник з позивним Музикант збив два ворожі FPV-дрони на півдні України 03

Автор: 

прикордонники (1115) ЗСУ (7717) дрони (5006)


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Топ коментарі
+14
Це черговий український супергерой-респект...
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14.07.2023 16:42 Відповісти
+6
красень
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14.07.2023 17:02 Відповісти
+6
Орден и денег нужно.
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14.07.2023 17:08 Відповісти
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Це черговий український супергерой-респект...
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14.07.2023 16:42 Відповісти
хлопці все побачили і передали пісню зі Львова
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ
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14.07.2023 16:46 Відповісти
класно грає музика
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14.07.2023 16:50 Відповісти
красень
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14.07.2023 17:02 Відповісти
Орден и денег нужно.
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14.07.2023 17:08 Відповісти
третій вибухнув сам...мабуть від переляку
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14.07.2023 17:11 Відповісти
от осколков двух сбитых
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14.07.2023 17:17 Відповісти
Дякуємо нашим Героям за захист!!! Нехай щастить!!!🍀🍀🍀💛💙✌️💪👏👏👏👏
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14.07.2023 17:16 Відповісти
Статистика відеоматеріалів, оброблених нашою командою, по використанню FPV дронів за липень: 57 разів уражаємо ми, а 48 разів уражають нас.

💬У випадку неточностей можете повідомити нам про це через бот @newsdeepstatebot.

Кацапи бистрої вчаться.
Нажаль , це може бути проблемою.
Точніше , це вже проблема , яку потрібно негайно вирішувати.
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14.07.2023 17:22 Відповісти
Одним пострілом (третім) збив два дрони???
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14.07.2023 17:35 Відповісти
Стрільця нагородили "дружнім поплескуванням по плечу" чи оголосили "потрійне заїбісь"?
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15.07.2023 16:09 Відповісти
Мадяр и прочие бойцы научил бурятов пользоваться дронами.
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16.07.2023 14:27 Відповісти
 
 