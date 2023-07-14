Український прикордонник з позивним Музикант збив два ворожі FPV-дрони на півдні України. ФОТО

На півдні України прикордонник з позивним Музикант знищив два FPV-дрони росіян, третій - вибухнув сам.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Одразу три FPV-дрони атакували одну з позицій прикордонників на півдні України. Зграю ворожих пташок почув на підльоті наш побратим на псевдо Музикант, який виконав чудову антидронову симфонію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з третього пострілу прикордонник влучив у два дрони-камікадзе, знищивши його у повітрі. А третій дрон вибухнув сам на підльоті й не встиг завдати шкоди воїнам.

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