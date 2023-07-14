УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8572 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
7 565 24

Повідомлено про підозру кримчанину, який воював проти України і потрапив у полон. Йому загрожує довічне ув’язнення, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на південному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник потрапив у полон українських захисників наприкінці червня цього року під час боєзіткнення поблизу селища П’ятихатки на Запоріжжі.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Через власні прокремлівські погляди він підтримав повномасштабну агресію РФ проти України.

Повідомлено про підозру кримчанину, який воював проти України і потрапив у полон. Йому загрожує довічне ув’язнення, - СБУ 01

Також читайте: Затримано "фаната Путіна" на Прикарпатті, чоловік поширював пропаганду та вихваляв окупантів у соцмережах, - СБУ. ФОТО

"У січні цього року він добровільно вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту ЗС РФ, яка дислокувалась на території українського півострова. Перебуваючи на посаді старшого стрільця, зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ у Василівському та Пологівському районах Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

На початку цього літа його підрозділ отримав наказ на штурм населених пунктів в регіоні, які нещодавно були звільненні Силами оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: 10 років в’язниці отримав російський диверсант, який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини, - СБУ. ФОТО

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

бойовик (3414) Крим (14200) СБУ (13052) підозра (800)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Не зовсім так. Справжні кримчани не чекають. Є у мене друг - він втік з окупованого півострову ще у 2014 і зараз воює. Ось він і є справжній кримчанин. І такі, як він.
показати весь коментар
14.07.2023 16:55 Відповісти
+9
Справжні кримчане це ті хто довгі роки окупації чекає на визволення-а це просто крисчанин...
показати весь коментар
14.07.2023 16:49 Відповісти
+7
скільки таких кримчан побігло у ЄС як українські біженці. Сидять у Німеччині на соц.виплатах. Ще й питають у ФБ "можна маму і її чоловіка привезти з Криму? Мама має український паспорт, а її чоловік - паспорт РФ і прописку у Криму. А Крим це ж Україна". Який в нього офіціальний статус в Україні: він має громадянство, ВНЖ? - Ні, не має. Окупант хоче бути українським біженцем. Гниди.
показати весь коментар
14.07.2023 17:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то може Південна Корея вкласти в Україну 52 мільярди доларів чи не може?Бо коли заходжу на новину,мені видає 404
показати весь коментар
14.07.2023 16:47 Відповісти
..та, ніби, може
показати весь коментар
14.07.2023 16:53 Відповісти
там все воюют против Украины. призывают каждый год
показати весь коментар
14.07.2023 16:48 Відповісти
Справжні кримчане це ті хто довгі роки окупації чекає на визволення-а це просто крисчанин...
показати весь коментар
14.07.2023 16:49 Відповісти
Не зовсім так. Справжні кримчани не чекають. Є у мене друг - він втік з окупованого півострову ще у 2014 і зараз воює. Ось він і є справжній кримчанин. І такі, як він.
показати весь коментар
14.07.2023 16:55 Відповісти
саме так-але є такі які воювати не можуть але чекають...
показати весь коментар
14.07.2023 16:59 Відповісти
Так, і вони теж.
показати весь коментар
14.07.2023 17:07 Відповісти
что они там чекають? они уже дочекались на референдуме. присягнули на второе гражданство и живут пользуясь им. Не возмущаются, не устраивают митингов.
показати весь коментар
14.07.2023 16:58 Відповісти
ну то скажіть це наприклад кримським татарам яких переслідують рашисти вбивають катують або кидають до в'язниці...
показати весь коментар
14.07.2023 17:01 Відповісти
мабуть чєкають коли ти злізеш з дивану і очолиш повстанський рух
показати весь коментар
14.07.2023 17:08 Відповісти
На розмінування
показати весь коментар
14.07.2023 16:49 Відповісти
А ті зрадники, що завербовани ФСБ продовжують безкарно свою боротьбу !
показати весь коментар
14.07.2023 16:59 Відповісти
Рай для адвокатов и ЕСПЧ - примусили и заставили, ой, ну пропагандонули, ну и кстати - а где было то что он "предал"?
он тупо был захвачен, оккупирован как гражданин, другим гос.вом(недо), которое его ... да "добровольно"(а доказательства?) заставило, ой, взяло на службу и блаблабла., так шо то шо пишет в статье..... \\\\\\\\Повідомлено про підозру кримчанину, який воював проти України і потрапив у полон. Йому загрожує довічне ув'язнення, - СБУ. ФОТО Джерело: \\\\\

это полный бред.
любой адвокат сначала скажет: Чел был подневольным, он был на территории, которую гос-во шо его щас судит, обязано было защищать и т.д.
так что я вот не то шо там поддерживаю то что он служил\или заставили, но за справедливость.
какого хрена судить , вернее писать "мветит пожизненное" применительно к челу, который тупо был на оккупированной территории? где могли:
зомбировать(образно, но факт, видим по рашке)
запугать(АГА!)
и прочее(ыыыы, а шо, так бывает? - не, русня - сплошь джентльмены)
показати весь коментар
14.07.2023 17:00 Відповісти
Ще утримуй цього козла - колаборанта...............
показати весь коментар
14.07.2023 17:06 Відповісти
1. При подобных обстоятельствах сам признался что "добровольно"? Серьезно?
2. Пожизненное будет теперь всем бывшим украинцам в армии врага или только этому? Или только крымчанам? А то я что-то по "шахтерам" с Бомбаса не припоминаю "пожизненных".
3. Поменяют.

Очередной дебильный пиар СБУ не о чём.
показати весь коментар
14.07.2023 17:11 Відповісти
100%
показати весь коментар
14.07.2023 17:25 Відповісти
тожё так думаю, наши ясно скажут шо зачухан чмобик - "добровольно пошел против Нтано и Надто". я не понимаю реально этого - ""светит" "пожизненное". - это приглашение не сдаваться или как?
заставили "служить" = "если поймаем, то довечное"?
охрененная инициативка, - сдайся до ВСУ и сядь на сколько проживешь?
тем более если тебя заставили, то даже совки отпускали...., ну да, нет, то немцы отпускали. но все же, кацапы так сажают, и тут - то же самое... так, кто, когда и как принял это - что сдавшихся можно так зверски сажать, хотя они по факту солдаты и т.д.??
показати весь коментар
14.07.2023 17:53 Відповісти
скільки таких кримчан побігло у ЄС як українські біженці. Сидять у Німеччині на соц.виплатах. Ще й питають у ФБ "можна маму і її чоловіка привезти з Криму? Мама має український паспорт, а її чоловік - паспорт РФ і прописку у Криму. А Крим це ж Україна". Який в нього офіціальний статус в Україні: він має громадянство, ВНЖ? - Ні, не має. Окупант хоче бути українським біженцем. Гниди.
показати весь коментар
14.07.2023 17:20 Відповісти
ну да смішно читати шо наші тіпа всігда такі "паїнькі" і завжди цілий час дєлають(працюють), а не жеруть пособіє і не мутять нічого.
я так давно казав шо ми - "***ери Європи"
нє, ну а чо?
а тепер Європі вигідно, сам не знав, пише - Німеччина має потребу в БІЛЬШІЙ кількості сили робочої.
вже після того як напали на нас. крута економіка чо.(біжить пливти через УЖ)
показати весь коментар
14.07.2023 21:15 Відповісти
На пособіях в Європі в основному сидять негри і араби і інше сміття
показати весь коментар
14.07.2023 21:30 Відповісти
ну я би і теж сидів. я теж сміття. тупо башка не варить, реально(щитаю якщо логічно людина не мислить, то вона біомусор) тупо навіть боюсь якби солдатом бути - може бути біда, - тупо одне завдання, а наслідки збоку х.з..,
ну, якось так. але ж Єрмаку ок і всяким Агрохіміям... який ужас... реально наклали вна конституцію
показати весь коментар
14.07.2023 21:53 Відповісти
А тобто те що негри і араби займаються криміналом і не хочуть працювати сидять на дотаціях це нормально?
показати весь коментар
14.07.2023 22:39 Відповісти
Юмаю надію , що падаль повіситься 😠
показати весь коментар
14.07.2023 17:39 Відповісти
знаєш, Док, чому треба така штука..... "шоб здохли совки"?
бо ТИ!
вроді би 8 років читаєш Антиколорадоса, те ТОБІ ВДОВБЛЮЮТЬ щось проти совку, а ти..... ех, "ви"....
це просто жах, воно кричить про "якби франція напала, то не було би війни"(а за свій совочок .... "забуває")
так що реально.... ну 99% тих шо виродились в совку, то є. ....... ну от як і ти.
воно читає все нормальне, всі тексти, але завжди воно тупо за совок.
Антиколорадос .... шкодує якраз за те що стільки бидла на планеті.
так це реально, смішно, тобі за совок, а ти за своє.
показати весь коментар
14.07.2023 17:59 Відповісти
 
 