Повідомлено про підозру кримчанину, який воював проти України і потрапив у полон. Йому загрожує довічне ув’язнення, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на південному фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисник потрапив у полон українських захисників наприкінці червня цього року під час боєзіткнення поблизу селища П’ятихатки на Запоріжжі.
За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Через власні прокремлівські погляди він підтримав повномасштабну агресію РФ проти України.
"У січні цього року він добровільно вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту ЗС РФ, яка дислокувалась на території українського півострова. Перебуваючи на посаді старшого стрільця, зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ у Василівському та Пологівському районах Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
На початку цього літа його підрозділ отримав наказ на штурм населених пунктів в регіоні, які нещодавно були звільненні Силами оборони.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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он тупо был захвачен, оккупирован как гражданин, другим гос.вом(недо), которое его ... да "добровольно"(а доказательства?) заставило, ой, взяло на службу и блаблабла., так шо то шо пишет в статье..... \\\\\\\\Повідомлено про підозру кримчанину, який воював проти України і потрапив у полон. Йому загрожує довічне ув'язнення, - СБУ. ФОТО Джерело: \\\\\
это полный бред.
любой адвокат сначала скажет: Чел был подневольным, он был на территории, которую гос-во шо его щас судит, обязано было защищать и т.д.
так что я вот не то шо там поддерживаю то что он служил\или заставили, но за справедливость.
какого хрена судить , вернее писать "мветит пожизненное" применительно к челу, который тупо был на оккупированной территории? где могли:
зомбировать(образно, но факт, видим по рашке)
запугать(АГА!)
и прочее(ыыыы, а шо, так бывает? - не, русня - сплошь джентльмены)
2. Пожизненное будет теперь всем бывшим украинцам в армии врага или только этому? Или только крымчанам? А то я что-то по "шахтерам" с Бомбаса не припоминаю "пожизненных".
3. Поменяют.
Очередной дебильный пиар СБУ не о чём.
заставили "служить" = "если поймаем, то довечное"?
охрененная инициативка, - сдайся до ВСУ и сядь на сколько проживешь?
тем более если тебя заставили, то даже совки отпускали...., ну да, нет, то немцы отпускали. но все же, кацапы так сажают, и тут - то же самое... так, кто, когда и как принял это - что сдавшихся можно так зверски сажать, хотя они по факту солдаты и т.д.??
я так давно казав шо ми - "***ери Європи"
нє, ну а чо?
а тепер Європі вигідно, сам не знав, пише - Німеччина має потребу в БІЛЬШІЙ кількості сили робочої.
вже після того як напали на нас. крута економіка чо.(біжить пливти через УЖ)
ну, якось так. але ж Єрмаку ок і всяким Агрохіміям... який ужас... реально наклали вна конституцію
бо ТИ!
вроді би 8 років читаєш Антиколорадоса, те ТОБІ ВДОВБЛЮЮТЬ щось проти совку, а ти..... ех, "ви"....
це просто жах, воно кричить про "якби франція напала, то не було би війни"(а за свій совочок .... "забуває")
так що реально.... ну 99% тих шо виродились в совку, то є. ....... ну от як і ти.
воно читає все нормальне, всі тексти, але завжди воно тупо за совок.
Антиколорадос .... шкодує якраз за те що стільки бидла на планеті.
так це реально, смішно, тобі за совок, а ти за своє.