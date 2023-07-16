Військові РФ минулої доби завдали 52 удари по 13 населених пунктах Запорізької області, - ОВА. ФОТО
Протягом доби російські загарбники не припиняли обстрілів прифронтових сіл Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"З артилерії ворог гатив по прифронтових селах: 48 обстрілів зафіксовано в Гуляйполі, Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному. Крім цього, росіяни завдали ракетний удар по околицях обласного центру та вгатили з РСЗВ по Степногірську", - йдеться в повідомленні.
В Степногірську поранення дістали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 та 68 років.
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ворог завдав ударів
не військові рф, не росіяни, не північні брати
ворог, орки, рашисти
бо культура аж пре