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Ворог завдав удару по промисловому підприємству в Краматорську, пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі, - мер Гончаренко. ФОТО

Вночі росіяни обстріляли Краматорськ.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдали удару по промисловому підприємству. Пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. На щастя - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Ворог завдав удару по промисловому підприємству в Краматорську, пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі, - мер Гончаренко 01
Ворог завдав удару по промисловому підприємству в Краматорську, пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі, - мер Гончаренко 02
Ворог завдав удару по промисловому підприємству в Краматорську, пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі, - мер Гончаренко 03

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Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29612)


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Усі атаки на Україну можна назвати життя чиновників в соцмережах. На першому місці потрібно щось робити,а не фото на фейсі
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16.07.2023 09:50 Відповісти
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16.07.2023 10:02 Відповісти
Взагалі-то саміт НАТО 2019 року відбувся у Лондоні 3-4 грудня. Чи Муженко поїхав на саміт за три місяці до його початку?
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16.07.2023 10:50 Відповісти
 
 