Ворог завдав удару по промисловому підприємству в Краматорську, пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі, - мер Гончаренко. ФОТО
Вночі росіяни обстріляли Краматорськ.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдали удару по промисловому підприємству. Пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. На щастя - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
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Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар16.07.2023 09:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
KAISERWALD
показати весь коментар16.07.2023 10:02 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Сергей Кушнир #474364
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