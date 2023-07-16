Ворог завдав удару по промисловому підприємству в Краматорську, пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі, - мер Гончаренко. ФОТО

Вночі росіяни обстріляли Краматорськ.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдали удару по промисловому підприємству. Пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. На щастя - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.







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