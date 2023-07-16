Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли з "Градів" Авдіївки, під вогнем Вугледар та Красногорівка. ФОТОрепортаж

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поцілили на територію підприємства.

Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку у Вугледарській громаді під вогнем Вугледар і Богоявленка, у Комарській - Веселе і Бурлацьке.

"На Донецькому напрямку ввечері ворог обстріляв з "Градів" Авдіївку, зафіксовано обстріли Красногорівки і Катеринівки Мар'їнської громади.

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За інформацією Кириленка, на Горлівському напрямку 1 людина загинула в Олександро-Шультиному Костянтинівської громади; у Костянтинівці пошкоджено 16 будинків і підприємство. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 багатоповерхівки, 7 приватних будинків і нежитлову будівлю.У Соледарській громаді відбулися обстріли Міньківки, Васюківки і Роздолівки. Зранку росіяни обстріляли Плещіївку Іллінівської громади.

На Лисичанському напрямку у Званівці 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено.Зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади.

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Кириленко також інформує, що за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 1.

Раніше повідомлялося, що вночі росіяни обстріляли Краматорськ.