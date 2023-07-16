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Командир бригади "Азов", підполковник Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом підрозділу. ФОТОрепортаж

16 липня стало відомо, що звільнений з полону підполковник Андрій Прокопенко "Редіс" був призначений командиром бригади "Азов" та зустрівся із особовим складом підрозділу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба бригади.

"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року.

Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать "Азову", - сказав "Редіс" під час зустрічі з бійцями бригади.

Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми продовжимо боротьбу і обов’язково своє слово скажемо в бою, - визволений з полону командир "Азову" Прокопенко. ВIДЕО

Довгоочікувана зустріч з командиром, його присутність поруч із підлеглими та безпосереднє командування підрозділом — саме той необхідний заряд, який підніме бойовий дух військовослужбовців бригади та надасть їм додаткову впевненість на полі бою.

Особовий склад "Азову", який чекав на повернення командира з полону більше року, радий вітати його в строю та готовий до виконання будь-яких поставлених завдань.

Наразі підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.

Також читайте: Військові з "Азовсталі" Прокопенко, Паламар, Волинський, Хоменко і Шлега разом із Зеленським повернулися з Туреччини до України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командир бригади Азов, підполковник Прокопенко Редіс зустрівся з особовим складом підрозділу 01
Командир бригади Азов, підполковник Прокопенко Редіс зустрівся з особовим складом підрозділу 02
Командир бригади Азов, підполковник Прокопенко Редіс зустрівся з особовим складом підрозділу 03
Командир бригади Азов, підполковник Прокопенко Редіс зустрівся з особовим складом підрозділу 04
Командир бригади Азов, підполковник Прокопенко Редіс зустрівся з особовим складом підрозділу 05

Автор: 

Азов (795) Прокопенко Андрій (16)


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Топ коментарі
+71
Ці хлопці ковані зі сталі… з Азовсталі..…
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16.07.2023 20:53 Відповісти
+42
Слава Україні !
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16.07.2023 20:53 Відповісти
+30
Героям Слава!
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16.07.2023 21:02 Відповісти
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Ці хлопці ковані зі сталі… з Азовсталі..…
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16.07.2023 20:53 Відповісти
Кілька сотень.
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17.07.2023 01:45 Відповісти
Слава Україні !
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16.07.2023 20:53 Відповісти
Героям Слава!
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16.07.2023 21:02 Відповісти
Героям слава. Азову слава!
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16.07.2023 21:05 Відповісти
Заснування.
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16.07.2023 20:53 Відповісти
В длбру путь! Повертайтесч зі щитом!
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16.07.2023 20:56 Відповісти
Думав йому бригадного генерала дав зе....чи хочаб полковника......
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16.07.2023 20:57 Відповісти
ЗеЛениним це вилізе боком. І це добре.
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16.07.2023 21:00 Відповісти
Ти вже повернувся? Ну як там? Слизько?
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16.07.2023 21:59 Відповісти
Всі твої прокляття повернуться вдесятеро твоїм дітям, виродку
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16.07.2023 22:05 Відповісти
Наступного разу йому не варто ні в якому разі здаватися в полон самому і здавати особовий склад - сподіваемся він вивчив гіркий урок.

І вірити Зе теж не потрібно - лише своїм побратимам на полі бою
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16.07.2023 21:01 Відповісти
Иначе бы они все погибли. А так - часть уже выменяна, часть я надеюсь жива и будет выменяна. А если погиб - то это навсегда. Причем погибнуть они могли совершенно бессмысленно - без боеприпасов, без еды и лекарств - что толку?
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16.07.2023 21:07 Відповісти
***** шо в тебе вже є відділення , ті хто поставив лайки ! Покажи приклад! Бери всіх ціх довбнів і йдіть в Бахмут в соляні шахти . Там можете битися на смерть , без води, їди та обмеженим бк. До речі , наші від тих шахт за 10 км , а не за 100 км в Маріку , тай ситуація набагато краща! Побачимо , скільки витримаєш?
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16.07.2023 23:14 Відповісти
а який був варіант ?

набої закінчуються, вода/їда закінчуються, поранені без медикаментів...
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16.07.2023 21:07 Відповісти
ну ты то точно в плен не сдашься, прежде всего потому, что в армию не попадешь, не годен к строевой )
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16.07.2023 21:25 Відповісти
Ляпати язиком дурню не варто, бо вони все ж вижили.
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16.07.2023 21:33 Відповісти
Да, звичайно виніс, отримав нагороду з рук того, хто зробив все для оточення Маріка, а потім ще поцілував перстень. Нічого страшного, дружина ще раз підніме хайп і все повториться.
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16.07.2023 21:49 Відповісти
а чи зможе шановний комбриг сказати перед особовим складом такі слоа
ПОБРАТИМИ!!!
НАС В МАРІУПОЛІ НАІБАЛИ
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16.07.2023 21:04 Відповісти
Я думаю,його морально вже обробили,щоб він ніколи таких слів не сказав.
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16.07.2023 21:48 Відповісти
такі люди не обробляються та не залякуються
бо їх рохкусять побратими на раз-два
і він це знає
як що йому погрожував якийсь є чи зе то йому краще розповісти це особовому складу і на весь світ.
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16.07.2023 21:54 Відповісти
там не так просто все... може бути шантаж. типу, "ти про мене тільки хороше, а за це я буду потрошку твоїх хлопців витягать, а як відкриєш рота - я так постараюсь, що вони всі там згниють в полоні в страшних муках чи будуть живцем закатовані, вибирай.." а сам Прокопенко - молоток, звісно... це ж він ЄДИНИЙ на параді Зебзду честь не віддав під час прямої трансляції на всю Україну (в 2019-му, здається) - не побоявся помсти закомплексованого сцикливого гнома-самодура... так що не в тому, що Прокопенка могли залякати, тут явно щось інше... поки всіх азовців не повернемо з полону - правди не дізнаємось...
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16.07.2023 23:43 Відповісти
от за ту не віддану честь, АЗОВЦІ вполоні
не через те що не віддав, а через те що дехто це запам"ятав
та й віддавати ***** їх не збирається
хіба обмін на попа фсбешного
гарної ночі
Слава Україні
Слава ЗСУ та АЗОВУ особисто
у мене зять в 3 ОШБ
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16.07.2023 23:49 Відповісти
Героям Слава! а Ваш зять нехай скоро повертається зі щитом та з Перемогою!
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17.07.2023 00:12 Відповісти
Зараз час для інших емоцій: бити ворога. Прийде час для оцінок і висновків.
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16.07.2023 22:53 Відповісти
щось мені нагадує вираз декого "неначасі"
на мою думку, замовчування правди, це обман.
але з Вами сперечатись не буду
бо думки різні а ціль одна
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16.07.2023 23:07 Відповісти
Хай вам це нічого не нагадує. Самі військові вирішили так. Питання здачі Півдня, "евакуації" азовців та інші події мають бути і будуть розслідувані. За тим - кримінальні справи і суд.
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16.07.2023 23:25 Відповісти
не лаюсь а просто запитую
Ви, шановний, знаєте хоч одного папєрєдніка який сів після своєї каденції???
чи хоч би з оточення папєрєдніків сів???
особисто я, не знаю.
і буде моня як кучма, недоторканий і поважний як що не буде революції або громадянської
бо всі папєрєднікі за час каденції роблять неймовірно здоровенну фінансову подушку безпеки
та залишають на важливих посадах своїх людей,
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16.07.2023 23:34 Відповісти
Приходить час робити переосмислення і переоцінки, якщо Україна хоче вижити і жити, а не просто існувати якийсь час. Активних і розумних людей, думаю, вистачить.
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16.07.2023 23:44 Відповісти
ми як воли
треба підсрачника
тоді хрен спиниш
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16.07.2023 23:51 Відповісти
"а судьЇ кто?" (с) ага, щаз, "кримінальні справи і суд", ню-ню... і не треба за військових брехати - військові, навпаки, дуже розчаровані, що зелені конюшні не чистяться, кротня і ворюги на крові людській жирують...
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16.07.2023 23:50 Відповісти
Зараз понабігають "добренькі", щоб знову обплювати Дениса.
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16.07.2023 21:05 Відповісти
1900 захисників Маріуполя досі перебувають у полоні рашистів
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16.07.2023 21:10 Відповісти
1400 вже повернулося
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16.07.2023 21:24 Відповісти
коли це? азовців? саме азовців і 500 ще не повернулося....
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16.07.2023 23:52 Відповісти
там усіх. 500 азовців живих тобі мало?
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16.07.2023 23:57 Відповісти
мені - мало! мало! Зебздо гарантувало життя їм всім! скільки вже загинуло від тортур? вже більше року хлопців нелюдськи катують, всіх до єдиного треба визволяти!
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17.07.2023 00:18 Відповісти
хай скаже хлопцям як рятувати полонених азовців.чи про них уже забули ? чи мусор золкін мало наторгував полонених кацапів ?
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16.07.2023 21:18 Відповісти
Глянеш на ці фото і гордість бере.Ці велети випромінюють силу і перемогу.Вони затьмарюють собою тих дрібних людей,котрі всіма способами ухиляються захищати Україну.Слава Героям!
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16.07.2023 21:27 Відповісти
особливо гидко дивитись на Чотириразового Ухилянта - Зе, яке небрите-немите в оливу одіте ходить. типу "звиняйте, щойно з окопу, не було можливості побритися-помитися та перевдягнутись - воював"...
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16.07.2023 23:59 Відповісти
Помню его видосы с Азовстали,думал ну смерть его ждет 100% ,пропал мужик а нет Бог дал ему второй шанс.Ещё поможет Украине,кацабов уничтожать.
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16.07.2023 21:39 Відповісти
Гордість Українського народу. Слава Україні. Слава Азову. Слава Героям
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16.07.2023 21:44 Відповісти
Це все нові люди, бо весь кістяк Азову воїнів-націоналістів або убитий, або замордований москалями, або під тортурами в москальському полоні....
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16.07.2023 21:44 Відповісти
Герої погинають - герої народжуються! Поки жива Україна, будуть воїни від бога, - нові прокопенкі!
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16.07.2023 22:30 Відповісти
Азов для меня -символ
Сопротивления
Духа
Непобедимости
Азов продолжает дело Бандеры и Шухевича
Слава украинским героям!
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16.07.2023 22:01 Відповісти
Азов - Сталь! Слава Героям!
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16.07.2023 22:08 Відповісти
Респект "Редісу" Прокрпенкові! Слава Україні та воїнам-азовцям!
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16.07.2023 22:49 Відповісти
відсутність досвіду. Поки він був у полоні, інші командири багато чого навчилися. Йому слід би було пройти якусь перепідготовку. Чи він у Туреччині вивчав передовий досвід інших бригад?
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16.07.2023 22:53 Відповісти
відяутність досвіду-повеселив. Редіс три місяця командував обороною Марика, чим спас всю оборону зони ООС.це мінімум звання генерал майора. Марченко аналогічно займався обороною Миколаева- він у звані генерал-майора.
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16.07.2023 23:36 Відповісти
оборона Маріуполя - помилка командування. Якщо пішло оточення без можливості постачання ресурсів та вивозу поранених, то не слід взагалі було допускати оточення. і вини військових в тому не було. Бо ніхто з них не очікував, що зайдуть від Бердянська та Мелітополя. Якби він з іншими відбивав наступ в сторону Запоріжжя, то ще не факт, що москалі б захопили ЗАЕС. Бо там не тільки Азов був. Кілька тисяч військових - це вам не абишо. Може опа якраз і замкнула їх у місті, аби здати станцію кацапам?
А от досвіду вибивання з ворожих позицій, досвіду наступу у нього ж таки немає. Добре, якщо він буде прислухатися до думки підлеглих, що не були в полоні і мають саме такий досвід.
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17.07.2023 00:29 Відповісти
я думаю оркам счас прийде кердик на південому фланзі, **** Азов їх рвати бути удвічі сильніше
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16.07.2023 23:39 Відповісти
Це еліта України
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16.07.2023 22:54 Відповісти
уважаю "Редиса" за его позицию. возможно, Андрей единственный кто не отдал воинское приветствие на параде клоуну четырежды уклонисту, и просто оманскому Иуде, и по всей видимости всеми фибрами презирает это гундосое существо, которое сейчас имитирует президента Украины. пока есть такие как "Редис", Украина была, есть сейчас, и будет жить.
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16.07.2023 22:55 Відповісти
так чому ж на виборах за Азов не голосували а за всяких бариг типу Тимошенко, Порошенко і інших які договорняки підрисували Мінськ-1, Мінськ-2 і в Конституцію україни хотіли ввести ДНР і ЛНР через Верховну раду
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17.07.2023 00:00 Відповісти
туполобе подоляківське зебздюччя, що ти між притомних людей загубило? біжи марахвон дивись, недорозвинене створіння, не чіпляйся до людей.
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17.07.2023 00:07 Відповісти
тю, а я йому пояснюю про оточення, от ідіот старий - не впізнав подоляківського бота.
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17.07.2023 00:31 Відповісти
Азов не політ. партія і не балотувався на виборах. 5 колона, яка перебуває при владі, ніколи б навіть не дозволила зареєструвати таку партію, що створювала б загрозу її пануванню в Україні)
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17.07.2023 08:50 Відповісти
Скільки можна говорити про мінські угоди? Лише дурень не знає, що після обраного вами Януковича, а перед тим комуністів в Україні не було армії. Її за один день не створиш.

А якого лисого ви голосували за "нада проста пєрєстать стрєлять", "какая разніцца",...
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18.07.2023 02:19 Відповісти
погоджуюсь з Вами і підтримую Ваш комент на всі 100%!
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17.07.2023 00:04 Відповісти
дякую за службу! шана!
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17.07.2023 01:29 Відповісти
Колись при Сталіні була практика: напередодні війни вищих командирів (генералів, полковників) ЧА робили "врагамі народа", заарештовували, відправляли у концтабори, по звірячому катували і вимагали зізнання у "зраді родіни" і "співпраці з ворогами", "шпіонажі" і т.п. Більшість не витримувала і "зізнавалася" - їх розстрілювали. Частина з них померали, не витримавши катувань. Частина - вішалися в бараках і камерах.
І лише одиниці з тих що виживали, - в один день викликали до начальника колонії, де на столі була їда а на вішалці - генеральська форма,погони і нагорди. Їх мили, голили і вони ішли на фронт і воювали зі звірячою жорстокістю і нещадністю, з якою їх роками катували. По відношенню як до ворогів, так і до своїх підлеглих. І до себе... Так і на таких засадах виховувалися м"ясники - патрачі накштал жукових-ватутіних - рокосовських-конєвих ... аж до грачових і нинішніх суровікіних.
Але, поживемо - побачимо...
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17.07.2023 10:07 Відповісти
Не допусти Господь бути з тими кого він наказом здав в полон. А сам вТурції в готелях прошикував.
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17.07.2023 18:32 Відповісти
 
 