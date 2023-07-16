Командир бригади "Азов", підполковник Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом підрозділу. ФОТОрепортаж
16 липня стало відомо, що звільнений з полону підполковник Андрій Прокопенко "Редіс" був призначений командиром бригади "Азов" та зустрівся із особовим складом підрозділу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба бригади.
"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року.
Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать "Азову", - сказав "Редіс" під час зустрічі з бійцями бригади.
Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.
Довгоочікувана зустріч з командиром, його присутність поруч із підлеглими та безпосереднє командування підрозділом — саме той необхідний заряд, який підніме бойовий дух військовослужбовців бригади та надасть їм додаткову впевненість на полі бою.
Особовий склад "Азову", який чекав на повернення командира з полону більше року, радий вітати його в строю та готовий до виконання будь-яких поставлених завдань.
Наразі підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.
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І вірити Зе теж не потрібно - лише своїм побратимам на полі бою
набої закінчуються, вода/їда закінчуються, поранені без медикаментів...
ПОБРАТИМИ!!!
НАС В МАРІУПОЛІ НАІБАЛИ
бо їх рохкусять побратими на раз-два
і він це знає
як що йому погрожував якийсь є чи зе то йому краще розповісти це особовому складу і на весь світ.
не через те що не віддав, а через те що дехто це запам"ятав
та й віддавати ***** їх не збирається
хіба обмін на попа фсбешного
гарної ночі
Слава Україні
Слава ЗСУ та АЗОВУ особисто
у мене зять в 3 ОШБ
на мою думку, замовчування правди, це обман.
але з Вами сперечатись не буду
бо думки різні а ціль одна
Ви, шановний, знаєте хоч одного папєрєдніка який сів після своєї каденції???
чи хоч би з оточення папєрєдніків сів???
особисто я, не знаю.
і буде моня як кучма, недоторканий і поважний як що не буде революції або громадянської
бо всі папєрєднікі за час каденції роблять неймовірно здоровенну фінансову подушку безпеки
та залишають на важливих посадах своїх людей,
треба підсрачника
тоді хрен спиниш
Сопротивления
Духа
Непобедимости
Азов продолжает дело Бандеры и Шухевича
Слава украинским героям!
А от досвіду вибивання з ворожих позицій, досвіду наступу у нього ж таки немає. Добре, якщо він буде прислухатися до думки підлеглих, що не були в полоні і мають саме такий досвід.
А якого лисого ви голосували за "нада проста пєрєстать стрєлять", "какая разніцца",...
І лише одиниці з тих що виживали, - в один день викликали до начальника колонії, де на столі була їда а на вішалці - генеральська форма,погони і нагорди. Їх мили, голили і вони ішли на фронт і воювали зі звірячою жорстокістю і нещадністю, з якою їх роками катували. По відношенню як до ворогів, так і до своїх підлеглих. І до себе... Так і на таких засадах виховувалися м"ясники - патрачі накштал жукових-ватутіних - рокосовських-конєвих ... аж до грачових і нинішніх суровікіних.
Але, поживемо - побачимо...