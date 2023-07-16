Командир бригади "Азов", підполковник Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом підрозділу. ФОТОрепортаж

16 липня стало відомо, що звільнений з полону підполковник Андрій Прокопенко "Редіс" був призначений командиром бригади "Азов" та зустрівся із особовим складом підрозділу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба бригади.

"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року.



Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать "Азову", - сказав "Редіс" під час зустрічі з бійцями бригади.



Він також наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

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Довгоочікувана зустріч з командиром, його присутність поруч із підлеглими та безпосереднє командування підрозділом — саме той необхідний заряд, який підніме бойовий дух військовослужбовців бригади та надасть їм додаткову впевненість на полі бою.



Особовий склад "Азову", який чекав на повернення командира з полону більше року, радий вітати його в строю та готовий до виконання будь-яких поставлених завдань.



Наразі підполковник Денис "Редіс" Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.

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