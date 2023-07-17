УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13390 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 823 1

Рашисти вночі вдарили по багатоквартирному будинку в Краматорську, поранення дістали 2 особи, - мер. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську, внаслідок чого поранення дістали 2 особи.

Про це повідомив мер Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий нічний ракетний удар росіян по Краматорську. Знов по багатоквартирному сектору.  Поранено 2 людини, не важкі. Уточнюємо наслідки руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, обстріли з "Градів" Авдіївки, під вогнем Вугледар та Красногорівка. ФОТОрепортаж

Рашисти вночі вдарили по багатоквартирному будинку в Краматорську, поранення дістали 2 особи, - мер 01
Рашисти вночі вдарили по багатоквартирному будинку в Краматорську, поранення дістали 2 особи, - мер 02
Рашисти вночі вдарили по багатоквартирному будинку в Краматорську, поранення дістали 2 особи, - мер 03
Рашисти вночі вдарили по багатоквартирному будинку в Краматорську, поранення дістали 2 особи, - мер 04
Рашисти вночі вдарили по багатоквартирному будинку в Краматорську, поранення дістали 2 особи, - мер 05

Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки удари у відповідь, по їх території, можуть змусити їх хоч трохи замислитись.

«Куля дуже багато змінює в голові, навіть якщо потрапляє в дупу.» © Аль Капоне
показати весь коментар
17.07.2023 10:22 Відповісти
 
 