Рашисти вночі вдарили по багатоквартирному будинку в Краматорську, поранення дістали 2 особи, - мер. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську, внаслідок чого поранення дістали 2 особи.
Про це повідомив мер Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий нічний ракетний удар росіян по Краматорську. Знов по багатоквартирному сектору. Поранено 2 людини, не важкі. Уточнюємо наслідки руйнувань", - йдеться в повідомленні.
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