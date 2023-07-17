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Третя колона "вагнерівців" прибула у Білорусь, у складі - щонайменше 20 машин, - Беларускі Гаюн. КАРТА

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липня помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

"У напрямку Осиповичів і табору в с. Цель по трасі М5 від Бобруйська прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер". У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автівки рухаються зі встановленими прапорами РФ і з символікою ПВК "Вагнер".

За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

Також читайте: Наразі "вагнерівці", що прибули у Білорусь, не становлять загрози для України, - Держприкордонслужба

Третя колона вагнерівців прибула у Білорусь, у складі - щонайменше 20 машин, - Беларускі Гаюн 01

Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні.

Нагадаємо, раніше моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що вранці 15 липня в Білорусі помітили велику колону автомобілів з бойовиками ПВК "Вагнер".

Також читайте: Українські прикордонники відстежують переміщення "вагнерівців" у Білорусі

Автор: 

Білорусь (7987) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+1
Колонізатори колонізують колонію-боляче за сябрів але наразі це саме так і є нажаль...
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17.07.2023 11:48 Відповісти
+1
Троянці раділи - який гарний Лошадь!
Давайте поставим у центрі - на площадь!
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17.07.2023 11:50 Відповісти
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Колонізатори колонізують колонію-боляче за сябрів але наразі це саме так і є нажаль...
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17.07.2023 11:48 Відповісти
Троянці раділи - який гарний Лошадь!
Давайте поставим у центрі - на площадь!
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17.07.2023 11:50 Відповісти
Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні. дивна назва села, як на мене...
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17.07.2023 11:51 Відповісти
Два варіанти - або по границі Україна-Польща, або на Кенінсберг.
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17.07.2023 12:01 Відповісти
Або ж, тільки на нас, якщо бути реалістом...
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17.07.2023 12:19 Відповісти
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17.07.2023 12:14 Відповісти
А я гадаю, що підуть просто м'ясом...поперед себе погонять білоруську армію, на заміновані місця...
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17.07.2023 13:35 Відповісти
Давайте, прорубайте коридор до Кенiгсбергу, ми подивимось що з вами НАТО зробить. Не можна вiйськам сидiти та нiчого не робити, особливо якщо це найманцi на зарплатах.
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18.07.2023 20:39 Відповісти
 
 