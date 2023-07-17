Третя колона "вагнерівців" прибула у Білорусь, у складі - щонайменше 20 машин, - Беларускі Гаюн. КАРТА

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липня помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

"У напрямку Осиповичів і табору в с. Цель по трасі М5 від Бобруйська прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер". У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автівки рухаються зі встановленими прапорами РФ і з символікою ПВК "Вагнер".

За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

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Спостерігачі вважають, що найманці рухаються в польовий табір у селі Цель, як було в попередні дні.

Нагадаємо, раніше моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що вранці 15 липня в Білорусі помітили велику колону автомобілів з бойовиками ПВК "Вагнер".

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