Затримано інформатора, який "звітував" ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки затримали на Донеччині інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару РФ по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.

"Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок вогневого ураження.

Також агресор намагався отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.











Встановлено, що крім вказаного факту інформатор ФСБ приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста.

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Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

Служба безпеки викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську.

За даними слідства, інформатором ФСБ виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору агресора він потрапив через власні антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах.

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Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим ім'ям.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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