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Затримано інформатора, який "звітував" ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки затримали на Донеччині інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару РФ по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.

"Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок вогневого ураження.

Також агресор намагався отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Затримано інформатора, який звітував ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську, - СБУ 01
Затримано інформатора, який звітував ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську, - СБУ 02
Затримано інформатора, який звітував ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську, - СБУ 03
Затримано інформатора, який звітував ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську, - СБУ 04
Затримано інформатора, який звітував ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську, - СБУ 05

Встановлено, що крім вказаного факту інформатор ФСБ приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста.

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Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

Служба безпеки викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську.

За даними слідства, інформатором ФСБ виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору агресора він потрапив через власні антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах.

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Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим ім'ям.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Автор: 

Краматорськ (712) СБУ (13070) ФСБ (1461) шпигунство (1023)


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Топ коментарі
+19
Не подобається Украіна -- закони - мова -- виідь нахер - шо ж ти твориш -- сучии потрох .
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17.07.2023 12:12 Відповісти
+17
Чергова стара савкова смердюча відрижка...
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17.07.2023 12:11 Відповісти
+14
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17.07.2023 12:10 Відповісти
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17.07.2023 12:10 Відповісти
Куратор: вперьод, мой вєрний долбойоб!
Доблойоб: я нікого нє баюсь! За русь усрусь!
Запаси дурнів в "руськом мірє" невичерпні.
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17.07.2023 12:10 Відповісти
Чергова стара савкова смердюча відрижка...
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17.07.2023 12:11 Відповісти
Не подобається Украіна -- закони - мова -- виідь нахер - шо ж ти твориш -- сучии потрох .
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17.07.2023 12:12 Відповісти
rebjata...ih treba strilati....na ploshadjah - priljudno.... a potom kartinki vykladivatj🤬 inakshe eti urodi nichovo nebojatsa....
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17.07.2023 12:13 Відповісти
Європа нє одобріт, снарядов нє дасть.
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17.07.2023 12:19 Відповісти
plivati. mozhlivo i v tiharja vse zrobiti - ale tak shob sovkodrocheri ponjali vse praviljno
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17.07.2023 12:20 Відповісти
А можна і за законом все зробити.
Та про що це я. У нас судді марять "руськім міром", Європейських порядків як чорт ладану бояться.
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17.07.2023 12:22 Відповісти
po etomu - razstrel pri soprativleniju arestu ta popitke k begstvu
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17.07.2023 12:29 Відповісти
Для цього потрібна мовчазна згода "згори", бо ніхто не хоче відповідати.
Згоди немає. Здогадайтесь, чому.
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17.07.2023 12:33 Відповісти
zrozumiju....posle twitov pered samitom nato u mene bilshi pitanj nema
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17.07.2023 12:35 Відповісти
Продайте пітуха на органи, а гроші постраждалим роздайте
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17.07.2023 12:14 Відповісти
«Тот который ничего не боится» - пускай идёт на разминирование….. пузом по полю….
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17.07.2023 12:15 Відповісти
+++
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17.07.2023 12:19 Відповісти
Так ось рашисти били свідомо що б вбити як можна більше людей ,що це як не варвари ?,а цю мерзоту розстріляти і другим наука буде , нафіга його ще кормити.
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17.07.2023 12:16 Відповісти
Цей виродок не має вийти з в'язниці, ніколи
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17.07.2023 12:17 Відповісти
Я от що думаю...
Ідея що-до позбавлення громадянства України таких згустків гівна, вже давно обговорюється і маю надію скоро вирішеться, я пропоную позбавляти їх статусу "людини"!
Примат - так!
"Людина"? Якака воно нах*й людина???
І тоді можна буде їх тримати не у тюрмі, а у зоопарку...
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17.07.2023 12:18 Відповісти
Суддівські-адвокатські, на законах портнова-лавриновича-лукаш, та іншої, опозажопної агентури, відпустять -убивцю, за малую мзду або умовно покарають на три роки!!!
А Українців убивають щоденно !!! Проте, змін до законодавства щодо смертної кари убивцям, під час дії Воєнного стану в особливий період, так і немає впродовж 1,5 року в Україні!
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17.07.2023 12:18 Відповісти
А чого морда в нього ще ціла ????
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17.07.2023 12:18 Відповісти
Бляха, на кол!
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17.07.2023 12:19 Відповісти
та віддайте вже його родинам загиблих
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17.07.2023 12:31 Відповісти
Зробити з нього повного інваліда щоб взагалі нікого не боявся і лежав непорушно. Нічого з такими панькатись, це ворог гірше рашистів. А то зараз почнуть слідство,адвокати, суди, апеляції.
Ще краще - випадкове самогубство в сізо.
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17.07.2023 12:53 Відповісти
Повісити суку за яйця, отам біля розвалин,щоб другим було зась!
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17.07.2023 13:13 Відповісти
За одну ногу
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17.07.2023 13:44 Відповісти
А роблять так ,бо знають що у нас гуманна демократія і їм за це нічого не буде((( Боже, як це боляче читати, знаючи що через цього смердюка загинули люди !!!
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17.07.2023 14:00 Відповісти
черговий лисий дід не приший кобилі хвіст з хворими колінками.
всі ватани як один схожі одне на одного.
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17.07.2023 14:26 Відповісти
Прикопали б тварюку по тихому. Написали б.. трагічно здох при спробі втечі.. Радісних новин не вистачає.
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17.07.2023 17:10 Відповісти
так привяжіть його до якого небуть стовпа в полі, і дайте координати оркам, нехай повправляються у влучності!!!!!!
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19.07.2023 13:40 Відповісти
 
 