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У Києві проінспектували мости Патона та Метро: Зафіксовано критичні пошкодження. ФОТОрепортаж

Комісія з перевірки стану мостових споруд розпочала перший етап оцінки стану мостів у столиці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"Першими обʼєктами огляду стали міст ім.Є.Патона та місту Метро у Києві. Експерти провели візуальний огляд об’єктів, зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження мостів. Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами. Всі ці пошкодження будуть внесені до акту огляду за результатами перевірки.

Міст ім.Є.Патона та міст Метро мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці. Головне завдання – з’ясувати реальний технічний стан цих об’єктів та розробити покроковий план щодо ремонту та утримання мостів", - йдеться в повідомленні.

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В огляді стану мостів взяли участь члени Комісії: представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства оборони, Національної гвардії, Служби безпеки України та науковці з ДП "ДерждорНДІ".

У міністерстві зазначили, що 2018 р. під час обстеження мосту ім.Є. Патона експертами він був визнаний непрацездатним.

"Огляд об’єкту, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася 2020 р. Тобто, три роки не було жодного обстеження мосту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці серпня Служба відновлення у Київській області оголосить тендер на проєктування реставраційних робіт мосту ім.Є.Патона.

"Стабільна та безпечна робота мостів в умовах воєнного стану – це питання нашої обороноздатності. Від стану інфраструктури залежить, як швидко відбуватиметься забезпечення військовими та гуманітарними вантажами. Ми готові відкрито говорити про проблеми, які існують в інфраструктурі, для того, аби оперативно їх вирішити" - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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У Києві проінспектували мости Патона та Метро: Зафіксовано критичні пошкодження 01
У Києві проінспектували мости Патона та Метро: Зафіксовано критичні пошкодження 02
У Києві проінспектували мости Патона та Метро: Зафіксовано критичні пошкодження 03
У Києві проінспектували мости Патона та Метро: Зафіксовано критичні пошкодження 04
У Києві проінспектували мости Патона та Метро: Зафіксовано критичні пошкодження 05

Автор: 

Київ (19799) міст (1247) Міністерство розвитку громад і територій (158)


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Топ коментарі
+24
Такі болячки не тільки в Києві. Ця проблема тягнеться ще з совкових часів. Побудували і забули. Кошти на обслуговування не виділяються, а якщо і виділяються то роздеребанюються. Б'ють тревогу коли вже щось відвалиться. Потім проблему вирішують в десятеро дорожче, аніж попереджувальні заходи.
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17.07.2023 12:24 Відповісти
+23
Це боротьба зелених з Кличком. За такі речі як прилетить не здогадуються.

Я б шановному ресурсу рекомендував прибрати статтю з ефіру або хоча б анонімізувати проблему (прибрати фотки і назву мосту). Бо дійсно може прилетіти і тоді собак навішають на крайніх а не авторів цієї інформаційної хвилі
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17.07.2023 12:32 Відповісти
+11
Вы еще маячки повесьте что бы легче было ракетам прилететь... Не удивлюсь если "удар возмездия", будет по каким то мостам.
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17.07.2023 12:29 Відповісти
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2 слуги урода на мішок цементу-- витримає все
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17.07.2023 12:23 Відповісти
Молодці. А тепер чекайте, коли прилетить, особливо після кримського.
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17.07.2023 12:24 Відповісти
Це боротьба зелених з Кличком. За такі речі як прилетить не здогадуються.

Я б шановному ресурсу рекомендував прибрати статтю з ефіру або хоча б анонімізувати проблему (прибрати фотки і назву мосту). Бо дійсно може прилетіти і тоді собак навішають на крайніх а не авторів цієї інформаційної хвилі
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17.07.2023 12:32 Відповісти
Такі болячки не тільки в Києві. Ця проблема тягнеться ще з совкових часів. Побудували і забули. Кошти на обслуговування не виділяються, а якщо і виділяються то роздеребанюються. Б'ють тревогу коли вже щось відвалиться. Потім проблему вирішують в десятеро дорожче, аніж попереджувальні заходи.
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17.07.2023 12:24 Відповісти
Та вы шо? Бескидский тоннель, новые мосты через Днепр или Днестровская ГАЭС - это нам марсиане подарили?
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17.07.2023 12:46 Відповісти
Марсиане проводят и профилактику.
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17.07.2023 12:51 Відповісти
Бред лаврова.
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17.07.2023 12:50 Відповісти
perdanul kacap iz stoila-gulaga
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17.07.2023 12:53 Відповісти
Как я вас люблю одноразовых ботов с одноразовыми мыслями. Зарегился - высрался - деактивировали. Романтика Вы уже точно тут спали нарицательными резиноизделиями №2
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17.07.2023 12:56 Відповісти
Ти мабуть десь у джунглях 32 роки прожив?
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17.07.2023 12:59 Відповісти
Бачу ти совок обожнюєш? А чого ж він так швидко розвалився, якщо там було все добре? Забув пусті полиці в магазинах чи як на новий рік з підсобки купляв баночку майонезу та горошку на олів'є?
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17.07.2023 13:11 Відповісти
одне і те саме.. починаєш порівнювати - ти совкодрочер.. При чому тут совок коли бачиш як на очах все крадеться та просирається??? до..уя набудували оборонної промисловості що зараз клянчимо навколішки по всьому світу??? Чи може знаменитий завод Малишева в Харкові з конвеєра 100 танків в місяць випускає?? чи завод Антонова дрони клепає сотнями??? Чи інші підприємства ракети будують (Дніпро, Южмаш) ??? скажи як є а не приплітай свій йо..аний олівє якщо сказати більш нічого
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17.07.2023 13:17 Відповісти
Я ніколи не забуду як на моїх очах в щойно збудованому супермаркеті на Теремках біля Кібцентру, одну бабулю натовп затоптав на смерть за пакунок цукру... Оце тобі совок, мать би його **об!
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17.07.2023 13:15 Відповісти
а що ти скажеш про сотні бабусь та дітей яких кацапи розстріляи просто так для розваги в Бучі, Ірпіні, Бородянці?? Тоді коли Верховний сказав - ша, спокійно, не панікуйте, все нормально, шашлички??
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17.07.2023 13:22 Відповісти
Шо я скажу? ***** та його банда вихідці з того самого совка. Вони виродки, а кацапи завжди були кацапами. Вони завжди були такі, все це в них спало, навіть під часи совдепу, поки їх воШдь не дав їм наказ таке робити. Досить згадати шо ці виродки робили під час розпаду імперії, так званої громадянської та після розгрому нацистів в Німеччині.
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17.07.2023 13:36 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 серпня 2022 р. № 917
Київ

2-2. Виділити Міністерству інфраструктури для Державного агентства інфраструктурних проектів 35 млн. гривень на проведення робіт з реставрації з пристосуванням мосту імені Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього...

І де гроші, Зін???
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17.07.2023 14:05 Відповісти
Отож... Гроші міші сьєлі...
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17.07.2023 14:12 Відповісти
О, буде що пильнуть крєпкім зєльоним хозяйствєннікам
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17.07.2023 12:27 Відповісти
Так. Вони скучають за Великим крадівництвом.
Війна війною, а розпил бабла, - це святе!
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17.07.2023 12:32 Відповісти
Мосты устали.
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17.07.2023 12:28 Відповісти
Я устал,я ухожу)
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17.07.2023 12:29 Відповісти
Вы еще маячки повесьте что бы легче было ракетам прилететь... Не удивлюсь если "удар возмездия", будет по каким то мостам.
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17.07.2023 12:29 Відповісти
Не варто уваги. Тут багато не с3,14...ш.
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17.07.2023 12:30 Відповісти
не скажить ....ремонти доріг та мостів -це май же необмежена можливість для розкрадань. Напевне готоються до тендеру? Може й Мікітась , як надійний та перевірений будівельник мостів у Києві та Дніпрі участь візме?)))
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17.07.2023 12:39 Відповісти
Головне, що маєтки і майбахи нові і ціленькі. Все забудовано і в автокорках.
А радянська спадщина своє відслужила.
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17.07.2023 12:32 Відповісти
Если ничего не накопать вниз, надо копать вверх. Тогда что-нибудь да накопается. Только вот копают не только вверх, но и в минфине США. Сегодня они будут знакомить госдеп с результатами деятельности зеленского и его шайки. только там копают не по одной оси, а по всем. Но, может, зеленскому так больше нравится...
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17.07.2023 12:32 Відповісти
Це для кацапів інфа?
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17.07.2023 12:32 Відповісти
wow...vam esho tehniku cherez ti mosti perekidati.....treba remontuvati
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17.07.2023 12:32 Відповісти
Під час дії військового стану під мости краще взагалі цивільних не пускати,крім рембригад.
А в нас всім по х..
Є курсанти,поліція, ДФТГ, хай би охороняли,так ні,давайте слабі місця ще й інтернет викладати.
Пи зд ць.
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17.07.2023 12:36 Відповісти
От нахрена після вибухів на керченському мосту відразу виставляти інформацію про стан наших мостів?
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17.07.2023 12:38 Відповісти
надо.
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17.07.2023 12:49 Відповісти
как на мой дилетантский взгляд - ничего серьезного и критического. Есть здесь мостострители с опытом? предвидится серьёзное отмывание бабла) Подольско-Воскресенский как там стоит у Кличко?)
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17.07.2023 12:41 Відповісти
дилетантский взгляд....vot netreba tut konspiracii iskati
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17.07.2023 12:46 Відповісти
Надо просто взять новый мост на Шулявке и переставить на место моста Патона.
Патон одобрит.
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17.07.2023 12:52 Відповісти
і під час перестановки розтягнути його трішки в довжину - разів у сто
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17.07.2023 14:57 Відповісти
Не будьте таким нудним. Для чого тоді 3D принтери ?
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17.07.2023 21:35 Відповісти
Откуда столько идиотов во власти? Они запретили бизнесу ставить точки на картах Google о том что где-то находится кафе или парикмахерская с целью "предотвратить утановку меток для ракетных ударов", при том, что силуэты всех зданий, дорог и мостов на картах остались, а скопировать координаты воинской части с Google карт и отправить их через мессенджер в мордор может любой школьник. Экономика убита войной, а наши дебилы из разных министерств продолжают убивать мелкий бизнес, зависящий от того, найдут ли клиенты его на Google картах. Зато о том, что мост Патона "устал" и в какие именно точки по нему можно ударить, радостно вещают из всех утюгов.
Народ Украины борется не только с врагом, но и с клоунской властью.
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17.07.2023 12:58 Відповісти
Тобто ви серйозно в публічному просторі на час війни виставляєте таку інфу і фото?У мене немає слів...
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17.07.2023 13:00 Відповісти
балки давно сгнили
бабки на ремонты разворовали
👎👎👎
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17.07.2023 13:07 Відповісти
Эти балки точно переживут эту власть.
И следующую.
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17.07.2023 13:36 Відповісти
цей процес перманентний та триває вже десятки років із постійним залякуванням громадян, що міст ось ось впаде...при чому за ризних керівниках . Але апетити постійно зростають.... Якщо у 2004 році на ремонт із демонтажем трамвайних https://fakty.ua/70208-zakonchit-tekucshij-remont-na-mostu-patona-stavshij-prichinoj-mnogochislennyh-zatorov-planiruyut-do-3-****** реєк та заміною асфальту планували лише 6 міліонів грн .
https://ru.interfax.com.ua/news/general/371989.html у 2016 та
https://zn.ua/UKRAINE/v-kieve-na-odnu-noch-polnostyu-zakroyut-dvizhenie-na-mostu-patona-301665_.html у 2018 році не відомо скільки
https://cfts.org.ua/news/2018/12/14/na_remont_mosta_patona_v_kieve_iz_gosbyudzheta_vydelyat_20_mln_griven_50873 У 2019 вже 20 міліонів лише з державного бюджету
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/09/25/665537/ У 2020 -21 роках вирішили "освоїти" вже рекорні 7 міліардів! гривень
Цікаво, що запланують зараз???
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17.07.2023 13:45 Відповісти
фактично за кожним будівництвом чи реконструкцією....будь то Подільсько- Воскресеньський, Шулявський, Кільцева дорога чи Оглядовий міст...реконструкція Поштової площі ...чи щось ін. тягнеться шлейф розкрадань
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17.07.2023 13:50 Відповісти
хм..навіть якось дивно, чого це мене адміни ЦН ще не забанили??
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17.07.2023 13:53 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 серпня 2022 р. № 917
Київ

2-2. Виділити Міністерству інфраструктури для Державного агентства інфраструктурних проектів 35 млн. гривень на проведення робіт з реставрації з пристосуванням мосту імені Є.О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього

І де гроші, Зін???
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17.07.2023 14:07 Відповісти
Зелупи і фото виклали ,куди кацапам ракети націлювать. Все як бос ***** наказав. Мільярди патрушева,отримані в омані,відробляють.
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17.07.2023 14:32 Відповісти
Понтони і тільки понтони ! Вони порятують Патона !
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17.07.2023 14:42 Відповісти
tutaj to samo
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17.07.2023 16:18 Відповісти
 
 