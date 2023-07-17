Наслідки обстрілу Білопілля росіянами: Загинули 2 жінки, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Білопілля на Сумщині загинули 2 жінки, поранення дістали 6 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 12:35, за даними слідства, рашисти з території РФ здійснили артилерійський обстріл центральної частини м. Білопілля Сумської області.

"Внаслідок атаки ворога загинули дві жінки, які перебували в місцевому сквері. Ще одна жінка отримала поранення. Також пошкоджено будівлю державної установи, 5 працівників отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Люди збирають уламки свого життя: Херсонська ОВА показала наслідки обстрілів окупантами житлових кварталів міста. ВIДЕО







