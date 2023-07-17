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Наслідки обстрілу Білопілля росіянами: Загинули 2 жінки, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Білопілля на Сумщині загинули 2 жінки, поранення дістали 6 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 12:35, за даними слідства, рашисти з території РФ здійснили артилерійський обстріл центральної частини м. Білопілля Сумської області.

"Внаслідок атаки ворога загинули дві жінки, які перебували в місцевому сквері. Ще одна жінка отримала поранення. Також пошкоджено будівлю державної установи, 5 працівників отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Білопілля росіянами: Загинули 2 жінки, 6 осіб дістали поранення 01
Наслідки обстрілу Білопілля росіянами: Загинули 2 жінки, 6 осіб дістали поранення 02
Наслідки обстрілу Білопілля росіянами: Загинули 2 жінки, 6 осіб дістали поранення 03
Наслідки обстрілу Білопілля росіянами: Загинули 2 жінки, 6 осіб дістали поранення 04

Автор: 

обстріл (29612) Сумська область (3976) Офіс Генпрокурора (3309)


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Вдарили, русняві гниди, по пожежно-рятувальній частині.
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17.07.2023 18:34 Відповісти
І ось чого рашиські чорти добиваются коли воюють з мирним населенням ? тепер так званий "братній народ" будуть лише ненавидіти і проклинати . Здохніть рашиські варвари .
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17.07.2023 19:42 Відповісти
Як довго це буде продовжуватися, ми що- терпіли за кармою??
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17.07.2023 19:53 Відповісти
 
 