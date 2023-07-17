Наслідки обстрілу Білопілля росіянами: Загинули 2 жінки, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу Білопілля на Сумщині загинули 2 жінки, поранення дістали 6 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Близько 12:35, за даними слідства, рашисти з території РФ здійснили артилерійський обстріл центральної частини м. Білопілля Сумської області.
"Внаслідок атаки ворога загинули дві жінки, які перебували в місцевому сквері. Ще одна жінка отримала поранення. Також пошкоджено будівлю державної установи, 5 працівників отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
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Alex Tom
показати весь коментар17.07.2023 18:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
володимир омельянов
показати весь коментар17.07.2023 19:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ольга гусева #394320
показати весь коментар17.07.2023 19:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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