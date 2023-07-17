"У крымского моста случился отрицательный ремонт". Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни масово тікають з Криму, утворилися затори до 25 кілометрів завдовжки, - росЗМІ. ВIДЕО (оновлено)
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух на Кримському мосту вдарить по престижу Кремля та може створити проблеми для армії РФ, - Financial Times
Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ про пошкодження Кримського мосту: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС, - джерело
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь
Кулеба про підрив Кримського мосту: Це означає менше зруйнованих українських життів
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Finira, finira, finira questa notte 😎
У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
BFG (Кримський міст)
https://www.youtube.com/watch?v=SB25j9JN7B8&t=98s