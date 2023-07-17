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"У крымского моста случился отрицательный ремонт". Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Росіяни масово тікають з Криму, утворилися затори до 25 кілометрів завдовжки, - росЗМІ. ВIДЕО (оновлено)

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Вибух на Кримському мосту вдарить по престижу Кремля та може створити проблеми для армії РФ, - Financial Times

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ про пошкодження Кримського мосту: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 04

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 05

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 06


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 07



У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС, - джерело


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 09


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 10

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 11


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 12

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 13
У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 14

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 15


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 16

Кулеба про підрив Кримського мосту: Це означає менше зруйнованих українських життів


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 17


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 18


У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 19

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 20

У крымского моста случился отрицательный ремонт. Вибух на Кримському мосту у ФОТОжабах 21

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Крим (14203) путін володимир (24234) фотожаба (14020) Шойгу Сергій (630) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+24
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17.07.2023 21:33 Відповісти
+6
Подоляк розбалабанив на весь Інтернет, що саме завдяки геніальному керівництву Офісу президента ЗСУ вдалося провести так вдало операцію з розгрому російських військ та звільненню Харківщини від окупантів

У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
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18.07.2023 02:57 Відповісти
+4
По данным сервиса Google Maps, пробка из машин бегущих из Крыма выросла до 25 км.

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17.07.2023 21:42 Відповісти
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Чомусь пригадалась прекрасна пісня Riccardo Fogli - Amori nascosti ...

Finira, finira, finira questa notte 😎
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17.07.2023 21:17 Відповісти
https://youtu.be/ZM_oEho3uto Riccardo Fogli, Amori Nascosti
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17.07.2023 21:33 Відповісти
Є в кращому виконані.
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17.07.2023 21:47 Відповісти
На чергуванні були бойові русалки. Про*бали... Знову на стєкломой підсіли. Разом з дельфінами...
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17.07.2023 21:17 Відповісти
Як не до москвы , без проблем, за пару дней, а по пути самолеты, вертолеты - вхлам и никакого кацап сопротивления. то вдребезги мост, вопреки пресловутой кацап-заСЧите.
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17.07.2023 21:30 Відповісти
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17.07.2023 21:33 Відповісти
Бу-га-га -а-а-а...ХЕХ...
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17.07.2023 21:36 Відповісти
вперше сьогодні сміюся. Бережіть себе
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17.07.2023 22:43 Відповісти
😂🤣😂🤣😂🤣😂
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17.07.2023 23:37 Відповісти
Бойова ''вєрка сердючка'' моста ухайдохала.
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17.07.2023 21:35 Відповісти
По данным сервиса Google Maps, пробка из машин бегущих из Крыма выросла до 25 км.

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17.07.2023 21:42 Відповісти
всех задержать за не законое пересечение границы
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17.07.2023 23:36 Відповісти
Часть рисовал Ермак, там где с Порошенко?
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17.07.2023 21:54 Відповісти
Почему нет нигде Зеленского с Ермаком на Фотожабах? Или только 95 кварталу можна высмеивать всех подряд?
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17.07.2023 21:55 Відповісти
Бо ті два персонажи на таке не здатні. Бо сцикуни, вірніше рашистські агенти.
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17.07.2023 22:47 Відповісти
Подоляк розбалабанив на весь Інтернет, що саме завдяки геніальному керівництву Офісу президента ЗСУ вдалося провести так вдало операцію з розгрому російських військ та звільненню Харківщини від окупантів

У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
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18.07.2023 02:57 Відповісти
Что то цензор послеаднее время в одни ворота играет. По пути Украинской правды пошел?
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17.07.2023 21:56 Відповісти
Порох з ножиком 🤣
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18.07.2023 02:35 Відповісти
Урка!
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18.07.2023 11:12 Відповісти
Дуже класний відеоролик про Кримський міст, дивитись усім:
BFG (Кримський міст)

https://www.youtube.com/watch?v=SB25j9JN7B8&t=98s

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19.07.2023 00:28 Відповісти
 
 