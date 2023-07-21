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Наслідки влучання "Калібрів" у зерновий склад агропідприємства на Одещині: ворог спрямував ракети на мінімальній висоті. ФОТО

Вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса.Офіційно".

"Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури, переключився на аграрні підприємства регіону", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Також читайте: ОК "Південь" про обстріл Одещини та Миколаївщини: Акцент був на портову інфраструктуру, били ракетами та дронами

"Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Наслідки влучання Калібрів у зерновий склад агропідприємства на Одещині: ворог спрямував ракети на мінімальній висоті 01
Наслідки влучання Калібрів у зерновий склад агропідприємства на Одещині: ворог спрямував ракети на мінімальній висоті 02
Наслідки влучання Калібрів у зерновий склад агропідприємства на Одещині: ворог спрямував ракети на мінімальній висоті 03

Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Згодом стало відомо, що два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.

Автор: 

зерно (3119) обстріл (28449) Одеська область (3210) зернові (1236)


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Топ коментарі
+7
Допоки не будуть знищені всі аеродроми і пункти базування рашистських літаків і флоту в Криму і прилеглих до Чорного моря територій пітьми, доти обстріли українських міст, зокрема чорноморських портів, продовжуватиметься.
Зараз першочергове завдання захистити людей від ворожих ракет і дронів-камікадзе, тобто налагодити довкола Одеси і Миколаєва систему ППО не гіршу за київську.
А об'єкти зі складування і перевалки зерна й далі будуть в найближчі дні цілями для атак ворога, бо пітьма продовжує реалізовувати свій сценарій знищення України, в даному випадку як економічної потуги і конкурента на світовому ринку зерна.
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21.07.2023 09:37
+6
Не потрібно коверкати мову,бо моя мова українська. Наразі місто Одеса є стратегічний об'єкт України. А не ефіопії
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21.07.2023 09:34
+6
От будет прикол когда продадим всё зерно, а потом заглянем в закрома гос резерва, а там голяк. мыши зйилы. Ото поржем знатно по мужицки
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21.07.2023 09:42
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Та досить про винахідливість орків. Просто зніміть частину ППО з Києва і нікому не кажуть. Як було з Патріотами при поході разіна на москву. Дивно,що після учора не друкують даних по атаках. Знають, що мають огріхи.
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21.07.2023 09:20 Відповісти
Гірманєц розкатав губєнь г гг ггг
Зняти ППО зі столиці і защІтІть ним галадающих Ефіопцов 😃
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21.07.2023 09:24 Відповісти
Не потрібно коверкати мову,бо моя мова українська. Наразі місто Одеса є стратегічний об'єкт України. А не ефіопії
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21.07.2023 09:34 Відповісти
знімати не варто, це не вирішення питання"знімати"Питання "чому ані "зе поцріоти" ані ООО.ЄС.США НАТО не надали системи захисту для "зернових терміналів в Україні і в той самий час створюють лицемірну "тріскотню".про потребу українського хліба голодним людям у світі....???
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21.07.2023 09:44 Відповісти
НАТО надало системи захисту Україні і якщо Україна вирішила, що тільки столиця має право на захист, то хто вам лікар. Не маніпулюйте, бо ніхто не давав Іриси тільки для Києва. Ви задачі ППО знаєте? Так виконайте їх
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21.07.2023 12:11 Відповісти
перед тим, як запитувати "то хто вам лікар"?Вам варто хоча би самій пройти медичне обстеження де- яких спеціалістів .Якщо в Києві стоїть ППО і його немає для захисту "зернових терміналів в Одесі, чи для захисту інших важливих в Україні обєктів ,а в той самий час ,в даному випадку Ви ВКЛЮЧАЄТЕ МАНІПУЛЯТОР (НАТО надало системи захисту Україні ),то я Вам скажу, що ВАША МАНІПУЛЯЦІ немає нічого спільного із захистом народу України.Де Ви бачили, щоб системи ППО ,які стоять на охороні наприклад Рамштайну , кожного ранку передислоковували (виїзджали на für Kraftfahrzeuge gebaute Straße mit mehreren Fahrbahnen) в супроводі охорони в інше місце??В район Мюнхена.чи то Берліна?А тим більше .що в Києві немає "зернових терміналів"Вивчіть задачі ППО на прикладі фатерланду ,і якщо подібне буде в Україні,то тоді очевидно можна сказати "НАТО надало системи захисту Україні" За те, що надало- д'якуємо,але надало недостатньо(без Вашої маніпуляції)
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21.07.2023 14:01 Відповісти
Вивчіть ви задачі ППО, а не перекладайте ваше хибне розуміння на мене. Так ви хочете сказати,що ППО столиці стоять на місці і чекають на ураження? Тоді які Патріоти збили літаючі засоби в зоні війни? Ви пишите,навіть не бачачи новин.
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21.07.2023 14:08 Відповісти
Так ви хочете сказати,що ППО столиці стоять на місці і чекають на ураження? саме так діє ППО у всіх країнах НАТО І США ,де кожен військовий аеродром, склад з озброєнням ,вмб, стратегічні обєкти і т.д мають постійно на чергуванні системи ППО.Ваше розуміння про ППО - тягати в часі війни дорогу систему "патріот" ,чи яку іншу із Києва до Одеси, а потім до Чернігова ,чи Вінниці і займатися "маніпуляцією" на кшталт "НАТО надало для захисту України,,,, "
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21.07.2023 14:21 Відповісти
Установки дуже мобільні й розгортання однієї батареї відбувається менш ніж за годину, а компоненти системи пересувають на вантажівках або причепах.
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21.07.2023 14:43 Відповісти
Так, вони не стоят на місці, щоб їх самих не накрили, але кружляють біля столиці. Мотатись до Одеси - це велика дурість.
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21.07.2023 16:29 Відповісти
я не про мобільність ******** систем ППО пробую Вам донести думку, ані про те, що НАТО Україні не допомагає , а про елементарні і очевидні речі. те,що дають Україні для захисту українського народу ,від ракетних обстрілів рашистів є недостатнім ,Все.
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21.07.2023 16:51 Відповісти
До речі, підтримую. Без продажу аграрної продукції ми не зможемо наповнювати бюджет і фінансувати видатки на війну. Кацапи це знають і свідомо руйнують портову інфраструктуру та с/г підприємства.
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21.07.2023 09:49 Відповісти
У бідних ефіопіків будуть животикі пухнути😃
Я небачив там ракети
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21.07.2023 09:20 Відповісти
Троль, іходи ще поспи трохи, день буде важкий, щоб на ковбасу заробити.
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21.07.2023 09:32 Відповісти
калібрами по 100 тонах гороху...
ніби щось з минулорічного тягнеться...нібулон, вадатурський...
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21.07.2023 09:29 Відповісти
это каким нужно быть дебилом чтоб бить по таким хранилищам - потеха ****** кремля
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21.07.2023 09:34 Відповісти
Після таких ударів ціни вже суттєво зросли та продовжують зростати, а паРаша, як один з головних експортерів, отримає з цього величезні надприбутки, водночас, завдаючи збитки нам та викидаючи з ринка головного конкурента. Вони дуже добре знають, що роблять.
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21.07.2023 12:21 Відповісти
Допоки не будуть знищені всі аеродроми і пункти базування рашистських літаків і флоту в Криму і прилеглих до Чорного моря територій пітьми, доти обстріли українських міст, зокрема чорноморських портів, продовжуватиметься.
Зараз першочергове завдання захистити людей від ворожих ракет і дронів-камікадзе, тобто налагодити довкола Одеси і Миколаєва систему ППО не гіршу за київську.
А об'єкти зі складування і перевалки зерна й далі будуть в найближчі дні цілями для атак ворога, бо пітьма продовжує реалізовувати свій сценарій знищення України, в даному випадку як економічної потуги і конкурента на світовому ринку зерна.
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21.07.2023 09:37 Відповісти
Ну звісно, тепер біжи бери асфальт і вперед нищити аеродроми!
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21.07.2023 11:55 Відповісти
Якось обходились до цього і зараз обійдемось без твоїх порад, тролє.
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21.07.2023 12:03 Відповісти
От будет прикол когда продадим всё зерно, а потом заглянем в закрома гос резерва, а там голяк. мыши зйилы. Ото поржем знатно по мужицки
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21.07.2023 09:42 Відповісти
і ціна на хліб "соціально- зелений" по 50 грн за 300 грамовий хліб
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21.07.2023 16:53 Відповісти
А після цього нехай в Африці не скулять, що не мають що їсти. Тепер будуть знати хто залишає їх без їжі.
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21.07.2023 09:42 Відповісти
Будь у ВСУ аналогичные калибрам ракеты, тоже стреляли бы по зернохранилищам и трансформаторам? Нет! Взлетали бы на воздух склады БК в глубине московии, военные объекты, скопления террористов.
Такими обстрелами московия показывает свою никчемность, слабость. Для московии будет репутационной катастрофой судоходство без их "гарантий". Ведь это покажет другим диктаторам и внутренним подковерным силам, что царек никчемен и никто с ним не считается. Появится много других пироженых, которые давно облизываются на газовонефтяной пирог.
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21.07.2023 09:59 Відповісти
На жаль Захід не дозволяє дати достойну відповідь кацапським терористам по їх території своєю зброєю
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21.07.2023 10:29 Відповісти
Дальбайоб! 73% ідіотів не дають нам можливості !!!
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21.07.2023 11:56 Відповісти
Вот так на глазах у всего мира ***** готовит исход голодающих африканцев в Европу. Что бы те их кормили и не помогали Украине.
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21.07.2023 11:24 Відповісти
 
 