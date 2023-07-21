Наслідки влучання "Калібрів" у зерновий склад агропідприємства на Одещині: ворог спрямував ракети на мінімальній висоті. ФОТО
Вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса.Офіційно".
"Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури, переключився на аграрні підприємства регіону", - йдеться у повідомленні.
За даними ОК "Південь", 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.
"Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Згодом стало відомо, що два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.
Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.
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Зняти ППО зі столиці і защІтІть ним галадающих Ефіопцов 😃
Я небачив там ракети
ніби щось з минулорічного тягнеться...нібулон, вадатурський...
Зараз першочергове завдання захистити людей від ворожих ракет і дронів-камікадзе, тобто налагодити довкола Одеси і Миколаєва систему ППО не гіршу за київську.
А об'єкти зі складування і перевалки зерна й далі будуть в найближчі дні цілями для атак ворога, бо пітьма продовжує реалізовувати свій сценарій знищення України, в даному випадку як економічної потуги і конкурента на світовому ринку зерна.
Такими обстрелами московия показывает свою никчемность, слабость. Для московии будет репутационной катастрофой судоходство без их "гарантий". Ведь это покажет другим диктаторам и внутренним подковерным силам, что царек никчемен и никто с ним не считается. Появится много других пироженых, которые давно облизываются на газовонефтяной пирог.