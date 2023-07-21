Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників. ФОТОрепортаж
Внаслідок повторного ракетного удару по агропідприємству на Одещині знищено 2 пожежні машини рятувальників, які приїхали ліквідовувати пожежу.
Про це повідомив у фейсбуці глава ДСНС Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одещина. Знищуючи нашу техніку ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги. Повторний ракетний удар залишив особовий склад без двох пожежних машин", - йдеться у повідомленні.
"Нова автоцистерна навряд чи підлягає відновленню і у такому стані вже точно нікому не допоможе. На щастя, рятувальники не постраждали", - додав Крук.
Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Згодом стало відомо, що два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
Своєю чергою, у ОК "Південь" уточнили, що на світанку 21 липня 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств на Одещині. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.
Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.
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ви ***** довбо..оби???
оон, гавно, партнерам, покуй, єс продажний
всі переслідують лиш свої інтереси
зібрались уйобки обсудити зерновий коридор
а пустити баржі з країн нато і розйобувати ********** кораблі ще на підході до них
літаки та ракети на підльоті
а ***** вибрав тактику
не буду перешкоджати коридору
розкуяру зерносховища на місцях
і знову у оон та "партнерів" язик в сраці
по ***** стріляти нізя
ракет не дамо
ф16-18
теж
домо стільки щоб ця ******** не припинялась і щоб ніхто не програв але й не виграв
Для досягнення цієї мети, крім звичайних та заборонених методів ведення війни, росіяни постійно здійснюють обстріл великого скупчення людей у пунктах роздачі гуманітарної допомоги.
У Хмельницькому, внаслідок нападу російського дрона загинули два рятувальники ДСНС. 21-річний Владіслав Дворак та 31-річний Сергій Севрук.
Рятувальники усували наслідки нічної атаки російських БПЛА, коли росіяни завдали другого удару по об'єкту іранськими дронами. Київські служби порятунку наголошують на одній закономірності у військових міністра нападу московії Сергія Хуженетовича Шойгу.
Якщо російська крилата ракета потрапила в ціль, то через 30-60 хвилин православні завдають повторного залпу, коли на пожежу з'їжджаються медики «Швидкої допомоги», поліція та рятувальники ДСНС. Це відбувається з метою знищення якнайбільшой кількості людей. Цей метод вбивства цивільних осіб працює до сьогодні. Нещодавно орки обстріляли крилатими ракетами на Одещині комплекс зі зберігання зерна. Після доповіді місцевого колаборанта своєму московському куратору про результати обстріла до місця пожежі прилетіла ще одна ракета. На щастя, пожежники на невеликому видаленні приєднували рукави до місцевого пожежного водойму і залишилися живими, а їх техніка вибухом перетворена на мотлох.
Розбираючи завали треба враховувати ступінь підлісті «мишебратів»
Наскільки захищений звичайний тефонний зв'язок від прослуховування москалями?
буде ляшку робота по відновленню пожежки
Хуже фашистов.
Ленина сыны.
чому ми так не робимо тими ж Хімарсами, коли "накрили" кількасот рашистів у школі на новий рік?
3000 танков, ракеты, самолеты.
Все ушло.
Чем воевать?