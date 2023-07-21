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Новини Фото Війна
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Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників. ФОТОрепортаж

Внаслідок повторного ракетного удару по агропідприємству на Одещині знищено 2 пожежні машини рятувальників, які приїхали ліквідовувати пожежу.

Про це повідомив у фейсбуці глава ДСНС Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Знищуючи нашу техніку ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги. Повторний ракетний удар залишив особовий склад без двох пожежних машин", - йдеться у повідомленні.

"Нова автоцистерна навряд чи підлягає відновленню і у такому стані вже точно нікому не допоможе. На щастя, рятувальники не постраждали", - додав Крук.

Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників 01
Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників 02
Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників 03
Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників 04

Читайте також: Наслідки влучання "Калібрів" у зерновий склад агропідприємства на Одещині: ворог спрямував ракети на мінімальній висоті. ФОТО

Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Згодом стало відомо, що два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Своєю чергою, у ОК "Південь" уточнили, що на світанку 21 липня 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств на Одещині. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.

Автор: 

Одеська область (3210) ракети (4023) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+20
Вторая армия мира млять,зимой єлектростанции,сейчас продовольство,помоему даже фашисты такого не делали.
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21.07.2023 09:34
+13
Треба зі всіма командирами цих "обстрілювачів" робити те, що у Краснодарі зробили з тим командиром підводного човна.
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21.07.2023 09:38
+11
Нас накрили,а ми Маєм ППО, а ми? Маєм крила? А ми маєм тільки Волю. Про які норми з ворогом?...
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21.07.2023 09:32
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Нас накрили,а ми Маєм ППО, а ми? Маєм крила? А ми маєм тільки Волю. Про які норми з ворогом?...
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21.07.2023 09:32 Відповісти
коли черговий раз бачу що в статті йдеться про міжнародне право, хочеться спитити,
ви ***** довбо..оби???
оон, гавно, партнерам, покуй, єс продажний
всі переслідують лиш свої інтереси
зібрались уйобки обсудити зерновий коридор
а пустити баржі з країн нато і розйобувати ********** кораблі ще на підході до них
літаки та ракети на підльоті
а ***** вибрав тактику
не буду перешкоджати коридору
розкуяру зерносховища на місцях
і знову у оон та "партнерів" язик в сраці
по ***** стріляти нізя
ракет не дамо
ф16-18
теж
домо стільки щоб ця ******** не припинялась і щоб ніхто не програв але й не виграв
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22.07.2023 12:04 Відповісти
Ой,так зе уже усьо порішав, ви запізнилися з коментом. Ваш не продажний чесний і величний зе.
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22.07.2023 12:07 Відповісти
Та вони просто не дають йому перемогти... А так він "у своїй голові", вже всіх переміг...
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23.07.2023 20:20 Відповісти
Рятувальники ДСНС та лікарі «Швидкої допомоги» виїжджаючи на об'єкт для розборів завалів та надання допомоги постраждалим, мають чітко пам'ятати, що російська православна орда прийшла в Україну виконувати наказ путіна щодо денацифікації громадян України. Він передбачає знищення живої сили, техніки та військової інфраструктури Збройних Сил України, а також знищення мирних громадян, які розмовляють державною мовою.

Для досягнення цієї мети, крім звичайних та заборонених методів ведення війни, росіяни постійно здійснюють обстріл великого скупчення людей у пунктах роздачі гуманітарної допомоги.

У Хмельницькому, внаслідок нападу російського дрона загинули два рятувальники ДСНС. 21-річний Владіслав Дворак та 31-річний Сергій Севрук.

Рятувальники усували наслідки нічної атаки російських БПЛА, коли росіяни завдали другого удару по об'єкту іранськими дронами. Київські служби порятунку наголошують на одній закономірності у військових міністра нападу московії Сергія Хуженетовича Шойгу.

Якщо російська крилата ракета потрапила в ціль, то через 30-60 хвилин православні завдають повторного залпу, коли на пожежу з'їжджаються медики «Швидкої допомоги», поліція та рятувальники ДСНС. Це відбувається з метою знищення якнайбільшой кількості людей. Цей метод вбивства цивільних осіб працює до сьогодні. Нещодавно орки обстріляли крилатими ракетами на Одещині комплекс зі зберігання зерна. Після доповіді місцевого колаборанта своєму московському куратору про результати обстріла до місця пожежі прилетіла ще одна ракета. На щастя, пожежники на невеликому видаленні приєднували рукави до місцевого пожежного водойму і залишилися живими, а їх техніка вибухом перетворена на мотлох.

Розбираючи завали треба враховувати ступінь підлісті «мишебратів»

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22.07.2023 17:11 Відповісти
та їхня тактика робити повторний удар не нова. Розповідали, що терористи роблять вибух, а коли юрба збігається на допомогу чи просто повитріщатися, то тоді вибухає ще більший пристрій. Я вважаю, що людське життя не варте тих сотень тон гороху. І питання - хто навідник? Може й нема якогось стороннього спостерігача? А є телефон служби порятунку, де прямо сповіщають: у нас пожежа, горять склади, люди поранені. називають адресу і медицина із пожаркою бігом приїзджають. А отже після дзвінка запускай ракету - якраз пррилетить по свою жертву.
Наскільки захищений звичайний тефонний зв'язок від прослуховування москалями?
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23.07.2023 11:21 Відповісти
напевне знову калібрами на низькій висоті...чимало там калібрів, якщо їх на 100 гороху і на автоцистерну пожежки витрачають...
буде ляшку робота по відновленню пожежки
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21.07.2023 09:34 Відповісти
Вторая армия мира млять,зимой єлектростанции,сейчас продовольство,помоему даже фашисты такого не делали.
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21.07.2023 09:34 Відповісти
Ще Андрій Боголюбський вчиняв харчову блркаду Новгорода в 12 столітті. Так що кацапам фашисти( хоча вони ними і є) не показник.
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21.07.2023 09:39 Відповісти
Так это Коммунисты.
Хуже фашистов.
Ленина сыны.
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21.07.2023 09:40 Відповісти
У сифілітіка дітей не було,це діти антихриста!
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21.07.2023 09:48 Відповісти
Розробляли "операцію": вираховували через скільки приїдуть рятувальники, щоб завдати повторного удару. Тактику перейняли в терористів - ті давно практикують такі повторні вибухи...
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21.07.2023 09:35 Відповісти
геніально

чому ми так не робимо тими ж Хімарсами, коли "накрили" кількасот рашистів у школі на новий рік?
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21.07.2023 09:35 Відповісти
Треба зі всіма командирами цих "обстрілювачів" робити те, що у Краснодарі зробили з тим командиром підводного човна.
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21.07.2023 09:38 Відповісти
********* мост в ожидании...
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21.07.2023 09:39 Відповісти
Мы тут зерном торгуем и амиаком, а ты иди в окоп. А еще нефть качаем кацапскую в гейропку для угорцев. Дывно, я думал у нас война Кстати эта техника уже не поедет ликвидировать последствия взрывов на ЗАЭС, если что
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21.07.2023 09:40 Відповісти
Когда начнется раследование воровства Кучмы?
3000 танков, ракеты, самолеты.
Все ушло.
Чем воевать?
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21.07.2023 09:44 Відповісти
А сотні тис. тон боєзапасів, взірваних на складах при Пороху?
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21.07.2023 10:21 Відповісти
https://argumentua.com/stati/proshchai-oruzhie-kto-i-kak-razvoroval-arsenaly-ukrainy
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21.07.2023 10:47 Відповісти
Нужен ответный удар по терминалам зерновым Ейска Новороссийска.....пустит дроны и сжечь к херам.Но наши терпилы этого делать не будут,
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21.07.2023 09:47 Відповісти
Горох...навіщо?
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21.07.2023 09:48 Відповісти
Шкода пожежну автоцистерну😕
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21.07.2023 09:48 Відповісти
Кацапи прийшли робить геноцид . Їх всіх треба вбить ,іншого виходу немає
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21.07.2023 09:52 Відповісти
Про продане військове майно у небачених масштабах, можна було б побалакати з бувшим прем'ером тимошенко, міністром оборони гриценко, кучмою, кравчуку вже все пофіг. Те що зараз отримуєм від Заходу -це крохи по зрівнянню з тим, що рапродали вищевказані особи. Чемпіон звичайно тимоха, яка боролось таким чином з зубожінням і зрадами та підписувала ліві газові угоди з агрессором..
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21.07.2023 09:54 Відповісти
а що її в одному місці тримали, то тоді самі й навели.
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21.07.2023 13:09 Відповісти
Це хтось навел 100-відсотково, мовляв, бій ще раз, там рятувальникі
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21.07.2023 13:55 Відповісти
 
 