Повторний ракетний удар по агропідприємству на Одещині знищив техніку рятувальників. ФОТОрепортаж

Внаслідок повторного ракетного удару по агропідприємству на Одещині знищено 2 пожежні машини рятувальників, які приїхали ліквідовувати пожежу.

Про це повідомив у фейсбуці глава ДСНС Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Знищуючи нашу техніку ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги. Повторний ракетний удар залишив особовий склад без двох пожежних машин", - йдеться у повідомленні.

"Нова автоцистерна навряд чи підлягає відновленню і у такому стані вже точно нікому не допоможе. На щастя, рятувальники не постраждали", - додав Крук.









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Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Згодом стало відомо, що два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Своєю чергою, у ОК "Південь" уточнили, що на світанку 21 липня 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств на Одещині. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.