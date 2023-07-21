Доба на Донеччині: удар із "Градів" по Костянтинівці та обстріл касетними снарядами Авдіївки, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вдосвіта росіяни обстріляли з "Градів" Костянтинівку - вбили подружжя, пошкодили школу і 20 будинків. Також 1 будинок пошкоджено у Предтечиному.

На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар і Богоявленка - без жертв.

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"На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено соціальний об'єкт у Гірнику. Серед ночі ворог обстріляв Авдіївку касетними снарядами", - йдеться у повідомленні.

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На Горлівському напрямку, крім Костянтинівської громади, пошкоджено 3 будинки у Торецькій громаді: у Північному, Залізному та Дружбі. У Соледарській громаді 3 будинки пошкоджено у Привіллі. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2.

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Раніше повідомлялося, що армія РФ близько 4:00 21 липня обстріляла Костянтинівку Донецької області, розпочато розслідування за фактом загибелі 2 людей.

Раніше Генштаб повідомляв, що у ніч на 21 липня війська РФ завдали чергового ракетного удару по території України. Згодом стало відомо, що два ворожі "Калібри" влучили у зерновий склад аграрного підприємства в Одеській області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Своєю чергою, у ОК "Південь" уточнили, що на світанку 21 липня 2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств на Одещині. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня 2023 року війська РФ крилатими ракетами завдали масованого удару по житлових кварталах у центрі Миколаєва. Поранено 18 осіб, з яких 5 дітей. Згодом рятувальники витягли з-під завалів тіло двох людей.

Також повідомлялося, що 20 липня вночі ворог знову атакував Одесу та область.