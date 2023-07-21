Із воїном Олексієм Дяговцем, який загинув під час бойового завдання на Херсонщині, попрощалися у Чернігові. ФОТО

20 липня у Чернігові попрощалися із українським захисником Олексієм Дяговцем, який загинув 14 липня під час виконання бойового завдання на Херсонщині.

Про це у Facebook повідомила Анна Романова, передає Цензор.НЕТ.

"Чернігівщина прощається з таким Героєм - Олексієм Дягівцем. До 24.02.2022 він очолював управління поліції Чернігівської області, люди згадують, що саме такі поліцейські як він - приклад для реформ у службі, не совдепівський "мєнт", а саме захисник простих людей. Життєве кредо: "Хто, як не ми?!". Був президентом федерації регбі, а ще чуйним другом, чоловіком, батьком… В його очах - всі наші Герої, які пішли на війну та захищають нас без вихідних, ротацій, права на спокійний сон", - зазначила вона.

На початку 2023 року Олексій став на захист Батьківщини. До ЗСУ він служив у патрульній поліції, 2018 років став заступником начальника управління в Чернігові. Через кілька років - очолив управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в області. До служби в поліції Олексій Дяговець викладав фізичне виховання у нинішньому Національному університеті "Чернігівська політехніка", пише Суспільне.

2013 року Олексій відкрив Федерацію регбі в Чернігівській області. Займався цим видом спорту професійно.

За інформацією терцентру комплектування та соціальної підтримки, воїн загинув 14 липня під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Йому було 36 років. У нього залишилася дружина та двоє доньок.

Поховали Олексія на чернігівському кладовищі "Яцево".

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