СБУ затримала двох російських агітаторів, один з них колишній викладач ліцею Києва. ФОТО

Служба безпеки України викрила у Києві й на Харківщині підривну діяльність двох прихильників російського режиму, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Затриманим загрожує до 8 років в’язниці

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

Зазначається, що у Києві колишній викладач одного з ліцеїв серед своїх колишніх учнів пропагував ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст.

Також затриманий намагався нав’язувати постулати "рашизму" під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечує існування України як суверенної держави. Зокрема пропагандист схиляв знайомих призовного віку "відкошувти" від служби в ЗСУ, зазначають у пресслужбі.

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"У Харківській області викрито ще одного прокремлівського агітатора, який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону", - додає СБУ.

Затриманий проживав в окупованому на той час населеному пункті й "роздавав" інтерв'ю прокремлівським інформагентствам, в яких називав війну "громадянським конфліктом".

"Такі відео росЗМІ подавали нібито як позицію пересічних громадян України й використовували для масового "розгону" в інформпросторі. Після звільнення регіону зловмисник "заліг на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак, СБУ завадила його "планам", - відзначає СБУ.

Наразі триває розслідування. Затриманим загрожує до 8 років в'язниці.

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