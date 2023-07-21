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СБУ затримала двох російських агітаторів, один з них колишній викладач ліцею Києва. ФОТО

Служба безпеки України викрила у Києві й на Харківщині підривну діяльність двох прихильників російського режиму, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Затриманим загрожує до 8 років в’язниці

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

Зазначається, що у Києві колишній викладач одного з ліцеїв серед своїх колишніх учнів пропагував ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст.

Також затриманий намагався нав’язувати постулати "рашизму" під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечує існування України як суверенної держави. Зокрема пропагандист схиляв знайомих призовного віку "відкошувти" від служби в ЗСУ, зазначають у пресслужбі. 

СБУ затримала двох російських агітаторів, один з них колишній викладач ліцею Києва 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадника, який під час окупації Миколаївщини водив своїх односельчан на "розстріли", - СБУ

"У Харківській області викрито ще одного прокремлівського агітатора, який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону", - додає СБУ.

Затриманий проживав в окупованому на той час населеному пункті й "роздавав" інтерв'ю прокремлівським інформагентствам, в яких називав війну "громадянським конфліктом".

"Такі відео росЗМІ подавали нібито як позицію пересічних громадян України й використовували для масового "розгону" в інформпросторі. Після звільнення регіону зловмисник "заліг на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак, СБУ завадила його "планам", - відзначає СБУ.

СБУ затримала двох російських агітаторів, один з них колишній викладач ліцею Києва 02

СБУ затримала двох російських агітаторів, один з них колишній викладач ліцею Києва 03

Наразі триває розслідування. Затриманим загрожує до 8 років в'язниці.

Читайте також: Три бойовики, які штурмували Авдіївку і Бахмут, отримали 10, 13 і 15 років ув’язнення, - СБУ

Автор: 

Київ (19463) пропаганда (2801) СБУ (12812) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+14
Этой гнилой швали не меряно. Последний обстрел Николаева. Звонит родственница оттуда. Плачет - окна двери повишибивало. Но виновата Украина - не надо было Крымский мост трогать. Обматюкал ее конечно и напомнил как в прошлом году город без всякого моста каждый день обстреливали. Короче мразь конченная.
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21.07.2023 15:40
+13
Чергові савкові смердючі відрижки...
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21.07.2023 15:26
+5
ну зачем им Украина, так мучаются что живут в ней, нужно отправить к родственникам
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21.07.2023 15:30
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Чергові савкові смердючі відрижки...
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21.07.2023 15:26 Відповісти
"Кожне слово мовлене українцем не по-українськи, виснажує скарбницю народу" М. Костомаров. А як в тебе з прідательством?
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21.07.2023 16:45 Відповісти
ммм, мені просто приємно було би писати по нашому, але без апострофа.
ну і по мєлочі - шоб не бачити "проЄктів" і "членкинь" з "хірургинями" і навіть з "конгресвуменками" і "бізнесменками"(і таке навіть висрали "грамотєї")
а, а ше краще на ту "латинку" перейти.
і звалити на необж. острів.
і відключити інтернет де згадується хоча б щось про Яйцерєзнікаффих і оце все.
і викинути паспорт.
бо реально, як на це футболочне заросле хамло бикуюче подивитись, то...... ну так, це агент кремля.
так все ж таки - соромно кому? Воллесу, звісно, а нам - пожрать і поржать!
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21.07.2023 17:24 Відповісти
правильний лінгвіст,почитай краще скрипниківку.
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21.07.2023 18:51 Відповісти
які скрипниківки, коли тут тупо РАПТОВО всі майже починають "правильненько" тупо ПРИМУШУВАТИ по кр. мірі читати оце все?
а шо?
мені то неприємно - чо я маю читати "проєкти" і "президенткінєй"?
це тупо як на совку = оп, і фіни братья, = оп, і нападуть щас, дайдут да Камчаткі.
ти совок? чо якісь "чорти" мають рішати шо як коли и де тобі читати - "грамотно"?
ясно шо то ..... ну так, можливо "по тупості" так запустили, але я не думаю
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21.07.2023 19:03 Відповісти
ось ти й розкрився,чувачок! угнєтьонноє русскоязичноє созданіє,страдаєт-єво лішают прівичново міра....
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21.07.2023 19:15 Відповісти
ну якщо ти сліпе бидло, то прапор в дупу.
тобі
а мені тупо коли ЩОСЬ нав.язують.
ну так, "розкрився" той хто і не скривався - мені нестерпно нав.язування хоч чого би то не було ок?
б*же, відкив він мені Англію шо я "розкрився" на щот нетерпимості бути бидлом, соррі, ок? ну давай, тобі туби, де - бе-бе-бе кажуть, "чувачок"
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21.07.2023 19:20 Відповісти
зазвичай,саме така наволоч,як ти стає корегувальниками.а на захопленій територрії кацапською 6-кою-колаборантом... ех,бідні ми і дурні українці...як би нам зараз знадобилася СБ ОУН але в річку 2 рази не увійдеш....згить,рашомозкова наволоч!
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21.07.2023 19:32 Відповісти
це класно, зазвичай ракети досить "неточно" падають, так шо якщо "наволоч" би жила в твоєму місті. то не ракету би "скоригувала" на твою хату, а прийшла сама б і набила тобі рило за такий базар.
я йому за "новояз", а він мені за наволоч, так привіт, я - парєнь, а чо ти корегуєш ракети? Шо, промазали і ти безбатьком залишився?
хоча видно шо безмамко, бо мамка би за такий базар позбавляла інтернету на три дні - молитись би примушувала
може ше за релігію ти хотів би щось сказать?
......
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21.07.2023 19:42 Відповісти
Прочитав -- затримали двох росіиських алігаторів -- не сильно и промахнувся
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21.07.2023 15:27 Відповісти
ну зачем им Украина, так мучаются что живут в ней, нужно отправить к родственникам
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21.07.2023 15:30 Відповісти
...до тих родичів, що вже спочивають та очікують на суд Господній
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21.07.2023 15:43 Відповісти
в пісьду на фуй.
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21.07.2023 16:31 Відповісти
Этой гнилой швали не меряно. Последний обстрел Николаева. Звонит родственница оттуда. Плачет - окна двери повишибивало. Но виновата Украина - не надо было Крымский мост трогать. Обматюкал ее конечно и напомнил как в прошлом году город без всякого моста каждый день обстреливали. Короче мразь конченная.
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21.07.2023 15:40 Відповісти
Треба було сказати їй, що Господь Бог їй призначив лікування, і спитати, коли вона збирається покинути послуговуватися мовою тих, хто ті двері і вікни ВИШИБ.
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21.07.2023 16:50 Відповісти
думати не навчили ще зі школи. І ці люди мають право вибирати владу...
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21.07.2023 19:47 Відповісти
Колишній "історик" ліцею №100 - "МИХАИЛ ВОЛГИН" - https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
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21.07.2023 15:49 Відповісти
"Нападение на Героев в Киеве" - плач волгіна по ковпаку тощо... - https://www.youtube.com/watch?v=muiSELpLRrY
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21.07.2023 15:51 Відповісти
пам'ятаю шось таке ватне було. Чи на Народній Правді, чи на Хайвеї.
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21.07.2023 19:45 Відповісти
Шо далеко ходити! Днями на Благбазі один дід почав розмову з своїх хворих ніг, а закінчив "свєтом по 4 копєйкі та хазяїном-путіним". Плюнув йому в харю та пішов...)
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21.07.2023 16:06 Відповісти
Треба не плювати, а вбивати.
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21.07.2023 16:37 Відповісти
І ТІЛЬКИ ТАК !!! Вони нас не шкодують. Відповідь повинна бути СИМЕТРИЧНОЮ !
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21.07.2023 17:25 Відповісти
Більшості викладачів та директорів ліцеїв, коледжів і ректорам універів більше 60. Майже всі були комуністами та сексотами кгб. Нема чого дивуватись що вони складають основну масу колаборантів
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21.07.2023 16:54 Відповісти
 
 