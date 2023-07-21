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Новини Фото Війна
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Внаслідок російського обстрілу селища Дружба на Донеччині загинули брат і сестра - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. ФОТО

Сьогодні, 21 липня, внаслідок російського обстрілу с.Дружба Торецької громади (Донецька область) загинули двоє дітей.

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії - один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям.

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Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка - вона доправлена до лікарні.

Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом", - розповів він.

Внаслідок російського обстрілу селища Дружба на Донеччині загинули брат і сестра - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка 01

Автор: 

діти (5065) обстріл (28449) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+16
Рашистські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі ублюдки...
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21.07.2023 17:17
+10
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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21.07.2023 17:17
+7
Покажите это пи*дунам из Белого дома, свистящим, что F-16 Украине не нужны.
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21.07.2023 17:22
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Рашистські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі ублюдки...
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21.07.2023 17:17 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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21.07.2023 17:17 Відповісти
Покажите это пи*дунам из Белого дома, свистящим, что F-16 Украине не нужны.
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21.07.2023 17:22 Відповісти
покажи мені ту дорогу з якої можна зробити "Грім"
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21.07.2023 17:24 Відповісти
Все ще чекаєте від них співчуття до українців? Там бал правлять фінанси і боротьба за геополітичний вплив, і все...
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21.07.2023 18:41 Відповісти
тварі ******* по мирняку, бо тварі..
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21.07.2023 17:23 Відповісти
Горіть в пеклі, росіяни
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21.07.2023 17:25 Відповісти
позавчора москалі підловили нашу богдану. результат важкозрозумілий, будемо сподіватися що москалі криворукі.
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21.07.2023 17:26 Відповісти
горе конечно , безмерное , но возникает соответсвующий вопрос - что делали дети в 5 км от линии фронта , где там эта гребаная верещучка отвечающая за эвакуацию мирных жителей из прифронтовых территорий , а у родителей этих детей вообще есть ( были ) мозги ?
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21.07.2023 17:26 Відповісти
подонок - а шо робила кацапня в Україні в тебе ідіота питання не вознікає?
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21.07.2023 21:32 Відповісти
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21.07.2023 17:27 Відповісти
СМЕРТЬ *************!!!
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21.07.2023 17:30 Відповісти
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21.07.2023 17:33 Відповісти
10, 16 - дітки ще життя не бачили, як русня їх вбила...
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21.07.2023 17:37 Відповісти
к сожалению, никакого пекла убийцам и совкам не будет.
и никто и нигде не "горит", даже Сталин.
Я то знаю. Как и Моисей, тоже знал.
Он говорил что гореть можно(и возможно есть где), я говорю что не нужно(просто нету "где именно"?)
вот реально, зачем кричать что кто-то где-то будет(по "вере" своей "гореть") "гореть", если заведомо понятно что убийц надо найти ТУТ, а "там" уже Митра распорядится (правда если они не верят в Митру, то увы...)
просто, мне вот это лицемерие, гораздо ........ лицемерней, чем я бы написал - "найдем всех" - понятно что часть из них не найдем, но вот это "гореть всем тем кто убил", это сразу = 0% убийц будут на небесной тверди, или где там "гореть".
кстати, Яхве как раз таких - делает Гвардией. подонков таких, это кстати и .... тадам..... можно понять почитав СВЯТУЮ **** КНИГУ ДЛЯ ВЕРУНОВ, ДОРОГИЕ....... рабы, веруны.
и я не брешу и не лгу.
это правда, лицемеры вы мои нехорошие.
сорри, но правда.
ах да, а почему я не верю в Это??
ну да - из-за этого, из-за беспредельной жути например. ну и лицемерия, вот как тут - смело кричат шо убийц МЕГАубийца будет "жечь в "аду""..... смайлика не ставлю, ибо скорбим за убитыми.
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21.07.2023 17:44 Відповісти
Ось такий він руський мір. І завжди такий був просто в книжках брехню писали. На людських кістках виростала російська імперія.
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21.07.2023 17:52 Відповісти
хлопці - виключайте жалість...
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21.07.2023 18:28 Відповісти
плюнув - пішов далі...
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21.07.2023 18:36 Відповісти
Зеленский о последних убийственных действиях России: Будет ответ
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21.07.2023 19:05 Відповісти
кто это? А, это тот что повестка - это в бригаду Юзик?
или тот который - Армия рф просто отсовывает границы?
КОГО ты цитируешь то? если ты украинец, то - ТОГО КТО тебя же опускал, правда?
и ведь все это зафиксировано. кстати, а порошенко гораздо более наглее говорил, просто видео Байден или Трамп запретил выкладывать, ведь правда ведь? ведь так ведь?
ведь может "кое-кто" обосрался ведь? да, ведь?
тьху!
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21.07.2023 19:24 Відповісти
Прийми, Господи, світлі дитячі душі до Царства Небесного!
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21.07.2023 23:14 Відповісти
 
 