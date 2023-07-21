Внаслідок російського обстрілу селища Дружба на Донеччині загинули брат і сестра - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. ФОТО

Сьогодні, 21 липня, внаслідок російського обстрілу с.Дружба Торецької громади (Донецька область) загинули двоє дітей.

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії - один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям.

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Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка - вона доправлена до лікарні.

Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом", - розповів він.