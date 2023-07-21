Внаслідок російського обстрілу селища Дружба на Донеччині загинули брат і сестра - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. ФОТО
Сьогодні, 21 липня, внаслідок російського обстрілу с.Дружба Торецької громади (Донецька область) загинули двоє дітей.
Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії - один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям.
Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка - вона доправлена до лікарні.
Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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Вічна пам'ять...
и никто и нигде не "горит", даже Сталин.
Я то знаю. Как и Моисей, тоже знал.
Он говорил что гореть можно(и возможно есть где), я говорю что не нужно(просто нету "где именно"?)
вот реально, зачем кричать что кто-то где-то будет(по "вере" своей "гореть") "гореть", если заведомо понятно что убийц надо найти ТУТ, а "там" уже Митра распорядится (правда если они не верят в Митру, то увы...)
просто, мне вот это лицемерие, гораздо ........ лицемерней, чем я бы написал - "найдем всех" - понятно что часть из них не найдем, но вот это "гореть всем тем кто убил", это сразу = 0% убийц будут на небесной тверди, или где там "гореть".
кстати, Яхве как раз таких - делает Гвардией. подонков таких, это кстати и .... тадам..... можно понять почитав СВЯТУЮ **** КНИГУ ДЛЯ ВЕРУНОВ, ДОРОГИЕ....... рабы, веруны.
и я не брешу и не лгу.
это правда, лицемеры вы мои нехорошие.
сорри, но правда.
ах да, а почему я не верю в Это??
ну да - из-за этого, из-за беспредельной жути например. ну и лицемерия, вот как тут - смело кричат шо убийц МЕГАубийца будет "жечь в "аду""..... смайлика не ставлю, ибо скорбим за убитыми.
или тот который - Армия рф просто отсовывает границы?
КОГО ты цитируешь то? если ты украинец, то - ТОГО КТО тебя же опускал, правда?
и ведь все это зафиксировано. кстати, а порошенко гораздо более наглее говорил, просто видео Байден или Трамп запретил выкладывать, ведь правда ведь? ведь так ведь?
ведь может "кое-кто" обосрался ведь? да, ведь?
тьху!