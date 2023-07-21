На фронті загинув воїн 47 ОМБр, журналіст Дмитро Рибаков. ФОТО

На фронті загинув військовослужбовець 47 окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Рибаков, позивний Репортер. До повномасштабної війни він працював журналістом і медіаконсультантом.

Про загибель Дмитра Рибакова повідомив український режисер і військовий Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Війна продовжується та забирає кращих серед нас. Діма "Репортер" дивував всіх, спочатку своїм кругозором, знанням, а потім відвагою та мужністю. Ти ніколи не знаєш, як поведе себе людина в бою: хтось скисне, а хтось буде битися як лев. Він бився як лев, та загинув як герой. Друже, спочивай з миром! Далі доведеться працювати без тебе..." - написав Сенцов.

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