Троє ухилянтів, заплативши по 4,5 тис. дол., намагались виїхати в Молдову гужовим транспортом, - ДПСУ. ФОТО
В Одеській області біля українсько-молдовського кордону затримали 3 громадян України та громадянина Молдови, які намагалися незаконно виїхати з країни гужовим транспортом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як з’ясувалося, чоловіки призовного віку, жителі Харківської області, через інтернет зв'язалися з жителем прикордоння, який пообіцяв посприяти у незаконному перетині кордону з Молдовою за 4 500 доларів з кожного.
Після прибуття до вказаного місця, що межує з молдовським кордоном, ухилянтів та переправника затримали на "гарячому" прикордонники.
На порушників кордону складено протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП та передано представникам Нацполіції.
Іноземець, який здійснював переправлення осіб через державний кордон затримувався за подібний злочин у вересні 2022 року, а у квітні 2023 року був засуджений на п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік. Зараз його затримано в порядку ст.208 КПК України та взято під варту, очікується повідомлення про підозру.
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за законом, ухилянт, це така людина, якій вручили повістку на прибуття до навчальної частини, а вона не прибула. четверта повістка для прибуття у військову частину для несення служби - то вже дезертир. повістка для уточнення данних і постановки на облік - то не ухилянт, і повістка для проходження мед комісії - то не ухилянт. людина яка не маючи третьої врученої повістки для прибуття у навчальну частину, намагаеться незаконно перейти державний кордон - то хто завгодно - контрабандист, наркокурьєр, ще хтось, але не ухилянт.
чому він не йде по статті до 5 років????
хузна скільки колабарантів, казнокрадів виїхали через якісь контори
дія, рух **** і тд
чому всі хто видавав дохволи, свідомо не законні, не мають статті до 5 років
а ще недавно високопосадовець став шофером для перевезення гуманітарки, *****
Вирок Суду є, що ці особи ухилялися від призову?!
З тих, кого бєдні втікачі не здивувували (ну во нах ту армію), той "інозємєц" аж ніяк? 5 років п/в у 2023... І продовжує. Хто випустив? Судді хто???
Ну і утиркам, які ховаються... Все рівно війна прийде у домівку... Для дебілов - мені за 60, не беруть...
Дуже багато збігів
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