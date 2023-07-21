Троє ухилянтів, заплативши по 4,5 тис. дол., намагались виїхати в Молдову гужовим транспортом, - ДПСУ. ФОТО

В Одеській області біля українсько-молдовського кордону затримали 3 громадян України та громадянина Молдови, які намагалися незаконно виїхати з країни гужовим транспортом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як з’ясувалося, чоловіки призовного віку, жителі Харківської області, через інтернет зв'язалися з жителем прикордоння, який пообіцяв посприяти у незаконному перетині кордону з Молдовою за 4 500 доларів з кожного.

Після прибуття до вказаного місця, що межує з молдовським кордоном, ухилянтів та переправника затримали на "гарячому" прикордонники.

На порушників кордону складено протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП та передано представникам Нацполіції.

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Іноземець, який здійснював переправлення осіб через державний кордон затримувався за подібний злочин у вересні 2022 року, а у квітні 2023 року був засуджений на п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік. Зараз його затримано в порядку ст.208 КПК України та взято під варту, очікується повідомлення про підозру.