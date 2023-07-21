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Троє ухилянтів, заплативши по 4,5 тис. дол., намагались виїхати в Молдову гужовим транспортом, - ДПСУ. ФОТО

В Одеській області біля українсько-молдовського кордону затримали 3 громадян України та громадянина Молдови, які намагалися незаконно виїхати з країни гужовим транспортом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Троє ухилянтів, заплативши по 4,5 тис. дол., намагались виїхати в Молдову гужовим транспортом, - ДПСУ 01

Як з’ясувалося, чоловіки призовного віку, жителі Харківської області, через інтернет зв'язалися з жителем прикордоння, який пообіцяв посприяти у незаконному перетині кордону з Молдовою за 4 500 доларів з кожного.

Після прибуття до вказаного місця, що межує з молдовським кордоном, ухилянтів та переправника затримали на "гарячому" прикордонники.

На порушників кордону складено протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП та передано представникам Нацполіції.

Також читайте: Двоє ухилянтів намагались потрапити до Молдови, перепливши Дністер на надувному матраці, - ДПСУ. ФОТО

Іноземець, який здійснював переправлення осіб через державний кордон затримувався за подібний злочин у вересні 2022 року, а у квітні 2023 року був засуджений на п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік. Зараз його затримано в порядку ст.208 КПК України та взято під варту, очікується повідомлення про підозру.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Одеська область (3210) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+28
шо за тцкашная зелёная хрень?
за законом, ухилянт, це така людина, якій вручили повістку на прибуття до навчальної частини, а вона не прибула. четверта повістка для прибуття у військову частину для несення служби - то вже дезертир. повістка для уточнення данних і постановки на облік - то не ухилянт, і повістка для проходження мед комісії - то не ухилянт. людина яка не маючи третьої врученої повістки для прибуття у навчальну частину, намагаеться незаконно перейти державний кордон - то хто завгодно - контрабандист, наркокурьєр, ще хтось, але не ухилянт.
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21.07.2023 23:57
+27
Ви вже всіх нас заїбали цім виразом ухилянти. Ми зрозуміли, Україна то тюрьма! Прокурори то не ухилянти, мєнти то не ухилянти, внутрішні війська то не ухилянти, сбушники то не ухилянти. Всі інші то ухилянти. Підари ви Зеленські, Боневтіки!
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22.07.2023 00:01
+21
буданов власноручно зробив виїзд своєму коришу через свою впливову посаду
чому він не йде по статті до 5 років????
хузна скільки колабарантів, казнокрадів виїхали через якісь контори
дія, рух **** і тд
чому всі хто видавав дохволи, свідомо не законні, не мають статті до 5 років
а ще недавно високопосадовець став шофером для перевезення гуманітарки, *****
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22.07.2023 00:12
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Дебилятки даже не поняли, что перевозчик - мусор, который и сдал их за % вместе с наличкой)))
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21.07.2023 23:56 Відповісти
шо за тцкашная зелёная хрень?
за законом, ухилянт, це така людина, якій вручили повістку на прибуття до навчальної частини, а вона не прибула. четверта повістка для прибуття у військову частину для несення служби - то вже дезертир. повістка для уточнення данних і постановки на облік - то не ухилянт, і повістка для проходження мед комісії - то не ухилянт. людина яка не маючи третьої врученої повістки для прибуття у навчальну частину, намагаеться незаконно перейти державний кордон - то хто завгодно - контрабандист, наркокурьєр, ще хтось, але не ухилянт.
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21.07.2023 23:57 Відповісти
Наразі корупцію залюбки за кордон випускають, з чередою машин, військкомати мають право туди їхати, бо там їх сім'ї.
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22.07.2023 00:01 Відповісти
Ну это не зелёная хрень, а ДПСУ)
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22.07.2023 00:02 Відповісти
Особисто мене дивує, що людини маючи таку суму грошей на руках хотіли втекти за кордон на возі. Та за 4,5к у.о. вони могли спокійно обілетитися в тцк, зробити групу інвалідності, виїхати за кордон як волонтери, вступити у вуз.
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22.07.2023 00:08 Відповісти
Ви просто не в курсi актуальных цiн. В 2023 вони дуже суттево зросли
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22.07.2023 10:33 Відповісти
Мне кажется пешком, больше шансов было перейти границу чем на телеге. Один вообще "модный", с подушкой для сна. Где он спать собрался?
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21.07.2023 23:59 Відповісти
в пункте прийома беженцев.
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22.07.2023 00:01 Відповісти
Хлопці явно ******* комфорт, якщо навіть для подорожі на возі беруть дорожні подушки .
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21.07.2023 23:59 Відповісти
Оцей що з подушкою - типовий дистрофік, який скоріше за все боїться власної тіні і навіть вагу бронежилету не витримав би. Такого в принципі немає сенсу брати, бо він фізично (відповідно й морально) не зможе воювати. Але в ТЦК цим не переймаються і гребуть всіх підряд, відповідно, підрозділи ЗСУ отримують потенційних дезертирів та самогубців марнуючи на них зброю та амуніцію.
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22.07.2023 01:58 Відповісти
Ви вже всіх нас заїбали цім виразом ухилянти. Ми зрозуміли, Україна то тюрьма! Прокурори то не ухилянти, мєнти то не ухилянти, внутрішні війська то не ухилянти, сбушники то не ухилянти. Всі інші то ухилянти. Підари ви Зеленські, Боневтіки!
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22.07.2023 00:01 Відповісти
Кацапський довпойоп, це ваших прігожинців посилають голодними у мясні штурми на українські позиції. В ЗСУ першокласна їжа і фінансове забезпечення
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22.07.2023 06:14 Відповісти
Поржав. "Першокласна їжа", "фінансове забезпечення", ще скажи, що натівська амуніція. Видно, що не служив, а "переможних" новин передивився.
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22.07.2023 06:48 Відповісти
Ухилянте,чого ти розМИкався,пиши про себе-в однині.Україна-не тюрма,вибирай вирази.Держава бореться з окупантами,бореться так,яку владу, нажаль,вибрали.Ти ж також голосував за зеленорилих аферюг,признайся чесно!
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22.07.2023 08:54 Відповісти
Я за зелену тварь не голосував. Так, я голосував за Порошенка, я порохобот. І як би Порох був би президентом, то війни, вторгнення, війна то в нас з 2014 року, не було б в 2022. По друге, держава не бореться, державі насрати на нас всіх, з окупантами бореться народ, люди. По третє, владі також насрати на нас всіх, влада півтора року не знає як здати Україну кацапам, бо курва люди не дають цього зробити. Ухилянти при владі і при державі, я не ухилянт. А хто так думає, то тут мені вже насрати на твої і твоїх думки з цього приводу.
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22.07.2023 11:59 Відповісти
Підрахуй,скільки разів ти написав в 2 реченнях слово "насрати",як реагуєш на "уклоніста" і сам зрозумієш,що ти саме серун і ухилянт.
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22.07.2023 13:25 Відповісти
маладєц, заробив 5 фублєй за комент від прігожина
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22.07.2023 06:16 Відповісти
"И тут жители Лучанска впервые поняли преимущество механического транспорта перед гужевым"...
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22.07.2023 00:02 Відповісти
Може це і є молдавани.
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22.07.2023 00:03 Відповісти
буданов власноручно зробив виїзд своєму коришу через свою впливову посаду
чому він не йде по статті до 5 років????
хузна скільки колабарантів, казнокрадів виїхали через якісь контори
дія, рух **** і тд
чому всі хто видавав дохволи, свідомо не законні, не мають статті до 5 років
а ще недавно високопосадовець став шофером для перевезення гуманітарки, *****
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22.07.2023 00:12 Відповісти
шлепер в курточці )) по ночах явно там холодно. а потцанам це невідомо.
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22.07.2023 00:15 Відповісти
Аж соромно... що це за диво таке - гужовий транспорт??
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22.07.2023 00:16 Відповісти
Соромно має бути вам, якщо не знаєте що таке гужовий транспорт. На цьому транспорті збудована вся світова історія.
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22.07.2023 00:30 Відповісти
ПИЛЯТЬ, ну дэбилы же. Ну есть 4500 лишних баксов - так пойди на получение вышки - студентов не призывают
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22.07.2023 00:16 Відповісти
можно без вишу , як закарпучки їздять. 300 баксів венгерський паспорт в вперед. Пересікає кордон як громадянин ЄС , а потім в Німеччині дістає паспорт України і вуаля …. Сідаєш на пособіє. Можно ще 4-5 дітей прихватити та дружину. І за місяц вже автівка. І потім пий , гуляй , бухай на гроші Німеччини. Не робить з них ніхто.
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22.07.2023 00:40 Відповісти
Ну я назвал абсолютно законный и безопасный способ получить отсрочку, если есть столько денех
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22.07.2023 00:53 Відповісти
И с вышкой окажешься в цивизованной стране и пособием в месяц 500 евро+квартира+медицина?
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22.07.2023 02:53 Відповісти
Ось зараз точно соромно.. гужевЫй.. зрозумів.. більше так не буду.. взагалі так не вмію..
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22.07.2023 00:32 Відповісти
Самое смешное - 4500баксов хватило бы с запасом оплатить самый дорогой варик в харьковской Юрке. На минуточку - на 5 лет
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22.07.2023 01:05 Відповісти
Да это для прикола. Есть же законные варики и дешевле. Но эти дэбилы прут незаконным способом
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22.07.2023 01:14 Відповісти
А що, з Молдови їх би не поперли як нелегалів?
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22.07.2023 01:19 Відповісти
Ні,одразу заявляєш погранцам о надані статуса біженця та притулку.І все гаразд,Молодова-це не Україна,там діють закони та міжнародне право.Вони не видають нікого,щоб наші виб,,лядки з мвс,мзс там не пі,,зділи по телемарофонах.
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22.07.2023 01:29 Відповісти
Я так розумію,що ця корумпована,гнійна система та ті ,хто їй прислуговує настільки деградували,що вже геть забули що таке,курва,Презу́мпція невинуватості!!!!
Вирок Суду є, що ці особи ухилялися від призову?!
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22.07.2023 01:25 Відповісти
Іноземець, який здійснював переправлення осіб через державний кордон затримувався за подібний злочин у вересні 2022 року, а у квітні 2023 року був засуджений на п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік.
З тих, кого бєдні втікачі не здивувували (ну во нах ту армію), той "інозємєц" аж ніяк? 5 років п/в у 2023... І продовжує. Хто випустив? Судді хто???
Ну і утиркам, які ховаються... Все рівно війна прийде у домівку... Для дебілов - мені за 60, не беруть...
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22.07.2023 01:36 Відповісти
Воюють чимало людей, яким за 60 і про таких людей неодноразово були сюжети в ЗМІ (в одному з добровольчих підрозділів кулеметнику 73 роки і він успішно воює). Тому не треба цих лицемірних байок про "не беруть" - хто реально хоче, той воює незалежно від віку.
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22.07.2023 01:49 Відповісти
В 58-59 років реально вже не призивають військомати. Не треба тут розказувати байки про одинокі випадки 60-річних вояк.
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22.07.2023 06:19 Відповісти
Отак,60+ річні мають іти воювати,в такому віці "може воювати" перемагає "хоче воювати".
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22.07.2023 09:08 Відповісти
Преступная антиконституционная диктатура, которая узурпировала государственную власть в Украине, распространяет фейки про вольный народ вольной страны и защиту демократии во всём мире, а в это время терроризирует народ и насильно удерживает его в стране, как заложников!
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22.07.2023 12:03 Відповісти
Тоесть видосики великого лидера они не смотрят и не знают,что все уже возвращаются? Во лохи.
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22.07.2023 02:49 Відповісти
Може це пілотна серія смт Інгулець?
Дуже багато збігів
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22.07.2023 06:57 Відповісти
діти, хочуть жити.
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22.07.2023 08:05 Відповісти
Тепер їхня дорога життя вкрилась туманом. Кожного колись зустрічає доля, і на тій дорозі по котрій він хотів від неї втікти…
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22.07.2023 09:13 Відповісти
и как они там нелегально собирались находится на птичьих права?
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22.07.2023 10:11 Відповісти
Тобто коля катлета не ухилчнт ,а ці люди вже ухилянти .
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22.07.2023 10:27 Відповісти
уКРАДИнці-окупанти так лаяли Радянський Союз, що вирішили зробити в країні ще гірше, ніж було в ньому: Залізний Занавіс, щоб раби уКРАДИни не втекли з цього рабовласницьккого концтабору, де уКРАДИнці-терористи насильно тримають людей в заручниках!
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22.07.2023 12:01 Відповісти
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22.07.2023 12:04 Відповісти
 
 