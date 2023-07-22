Ворог обстріляв 3 райони Харківщини: по Куп’янщині бив ракетою С-300, у Богодухівському районі горіла пшениця. ФОТО
Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі.
"По с. Благодатівка Куп'янського району ворог завдав удару ракетою С-300. Зафіксовано влучання в землю за межами села. Без руйнувань та постраждалих.
У м. Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.
У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній.
"Біля 11:40 в районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов також нагадує, що в регіоні триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.
Як повідомлялося, ввечері 21 липня та вранці 22 липня окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, постраждали 3 людини. Також напередодні ворог бив із артилерії по Очакову.
Перебувала під ворожим вогнем і Херсонщина - за добу 21 липня окупанти випустили 414 снарядів по Херсонщині, зокрема 9 - по Херсону.
Також Цензор.НЕТ писав, що минулої ночі ворог спрямував дрони на територію Кіровоградщини. Обійшлося без жертв та руйнувань цивільних будівель.
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