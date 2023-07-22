Доба на Донеччині: численні удари по Торецькій громаді, атака ракетами С-300 на Краматорськ, обстріли Авдіївки та Вугледару. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та поранені.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, напередодні росіяни завдали численних ударів по Торецькій ТГ. У Нью-Йорку ворог скинув 3 авіабомби - 4 людини загинули і 3 поранено, пошкоджено 16 будинків та адмінбудівлю. У селі Дружба загинули 2 дитини, 1 людина поранена. Пошкоджено будинок у Залізному.
Крім того, ракетами С-300 росіяни атакували Краматорськ - поцілили по підприємству.
На Волноваському напрямку ворог двічі обстріляв з "Градів" Пречистівку, 21 раз з артилерії - Вугледар.
"На Донецькому напрямку у Мар'їнській ТГ під вогнем Красногорівка і Новомихайлівка. У Курахівці пошкоджено 4 будинки, на околицях громади випалено поле пшениці. На ранок відбувся артобстріл Авдіївки - без жертв", - йдеться у повідомленні.
На Горлівському напрямку, окрім Торецької ТГ, під обстрілами Костянтинівка - 1 людина поранена, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 30 приватних будинків, дитсадок, газогін і водогін. У Часовоярській ТГ пошкоджено 4 приватні будинки.
На Лисичанському напрямку під обстрілами Лиманська ТГ і Сіверськ.
Раніше повідомлялося, що ввечері 21 липня армія окупантів вдарила авіабомбами по смт Нью-Йорк Донецької області, загинуло чотири людини, поранень зазнали три особи.
Також Цензор.НЕТ писав, що 21 липня внаслідок російського обстрілу с.Дружба Торецької громади (Донецька область) загинули двоє дітей.
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