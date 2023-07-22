Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ AS90 у Великій Британії. ФОТОрепортаж

У Великій Британії завершила навчання друга група українських артилеристів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттер повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

"Друга група українських артилеристів завершила навчання на 155-мм САУ AS90, започатковане раніше цього року.

Програма є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну у боротьбі проти Росії", - йдеться в повідомленні.

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