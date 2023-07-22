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Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ AS90 у Великій Британії. ФОТОрепортаж

У Великій Британії завершила навчання друга група українських артилеристів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттер повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

"Друга група українських артилеристів завершила навчання на 155-мм САУ AS90, започатковане раніше цього року.

Програма є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну у боротьбі проти Росії", - йдеться в повідомленні.

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Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ AS90 у Великій Британії 01
Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ AS90 у Великій Британії 02
Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ AS90 у Великій Британії 03
Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ AS90 у Великій Британії 04

Автор: 

Велика Британія (5578) військові навчання (2775) САУ (223)


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Яка дальності у цієї САУ, калібр?
От ліниві редактори....
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22.07.2023 15:44 Відповісти
24-30 км, 155мм
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22.07.2023 15:50 Відповісти
Що, так тяжко поставити подяку під новиною?!
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22.07.2023 17:17 Відповісти
Залужний наразі також скинув відео, як працює наша артилерія по танках ворога. Усе буде Україна.
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22.07.2023 15:52 Відповісти
До Безглуздої в пірадкування! Хто як не вона зробить з них м'ясо! Тобто героїв!
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22.07.2023 16:01 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
З Богом, хлопчики
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22.07.2023 16:26 Відповісти
Цікаво, а отий зелений змій сьогодні в ранці сказав - Дякую, міністру, чи ні.
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22.07.2023 18:01 Відповісти
 
 