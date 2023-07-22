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Депутат Держдуми РФ, військовий злочинець Бородай зазнав ушкодження під час обстрілу ЗСУ російських позицій під Бахмутом, - соцмережі. ФОТО

22 липня у мережу потрапили кадри того, як депутат Держдуми РФ, військовий злочинець Олександр Бородай отримав ушкодження внаслідок обстрілу під Бахмутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені в соцмережах.

Зазначається, що біля Бахмута під танковий обстріл потрапив депутат держдуми, окупант і військовий злочинець Олекспндр Бородай. На жаль, вижив.

У 2014 році він разом з Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ведуть бої біля Курдюмівки на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Депутат Держдуми РФ, військовий злочинець Бородай зазнав ушкодження під час обстрілу ЗСУ російських позицій під Бахмутом, - соцмережі 01

Автор: 

окупація (6687) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+89
Жаль не сдох
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22.07.2023 18:26
+48
Здохнет тварь !!!
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22.07.2023 18:27
+29
За отсутствием такового)
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22.07.2023 18:35
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Бородай порушив правило. Горілку треба пити зі знайомими, а не у підвалі з сепарами. Вони дуже гарячі. Розцілують у засос.
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22.07.2023 22:25 Відповісти
В чувака місячні! Зразу видно що міхалков знімав
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22.07.2023 22:30 Відповісти
Ап"ять скальп снялі с мальчіка ! Нє нада красіть воласи в зєльоний цвєт !!!
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22.07.2023 22:31 Відповісти
мелочь, а приятно
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22.07.2023 22:35 Відповісти
Дуже шкода , що ця мразь вижила 😠
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22.07.2023 23:02 Відповісти
***** шастать...
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23.07.2023 00:28 Відповісти
Ще є надія - може інфекція і ампутують.
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23.07.2023 00:59 Відповісти
Хіба що голову.
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23.07.2023 01:11 Відповісти
А я про що.
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23.07.2023 01:23 Відповісти
А це часом не вистава? Якось підозріло виглядає то "море" крові.
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23.07.2023 01:57 Відповісти
багато крові, морда задоволена - перекур під час зйомки серіалу "Подвиг нардепа"
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23.07.2023 03:31 Відповісти
Tо він падлюка варенням обмазався
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23.07.2023 03:52 Відповісти
не добили на разі собаку дику
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23.07.2023 07:08 Відповісти
Жаль что бошку не оторвало ********.
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23.07.2023 09:26 Відповісти
Бородай! Бородай!
Поскорее подыхай!
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23.07.2023 12:59 Відповісти
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