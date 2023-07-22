Депутат Держдуми РФ, військовий злочинець Бородай зазнав ушкодження під час обстрілу ЗСУ російських позицій під Бахмутом, - соцмережі. ФОТО
22 липня у мережу потрапили кадри того, як депутат Держдуми РФ, військовий злочинець Олександр Бородай отримав ушкодження внаслідок обстрілу під Бахмутом.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені в соцмережах.
Зазначається, що біля Бахмута під танковий обстріл потрапив депутат держдуми, окупант і військовий злочинець Олекспндр Бородай. На жаль, вижив.
У 2014 році він разом з Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.
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