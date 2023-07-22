"Нещодавно прибули десятки, якщо не сотні, транспортних засобів і обладнання": The Washington Post показало нове супутникове фото табору "вагнерівців" у Білорусі. ФОТО
Супутникові фото показали збільшення військової техніки на базі російських терористів "вагнерівців" у Білорусі.
Газета The Washington Post опублікувала новий знімок табору приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі. Знімок зроблений Maxar Technologies і Umbra, зазначили в газеті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
На фото видно техніку та обладнання, яке нещодавно прибуло до табору. Зображення показують збільшення матеріальних засобів порівняно з попередніми фото, зробленим 16 липня.
За словами старшого директора Maxar Стівена Вуда, "десятки, якщо не сотні, транспортних засобів і обладнання нещодавно прибули на об’єкт".
Топ коментарі
+20 саша паламарчук
показати весь коментар22.07.2023 18:53
+16 Yurka Gagarin
показати весь коментар22.07.2023 18:54
+8 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар22.07.2023 19:01
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пуцинлука нападе? 🤔 Десь я вже таке чув. Перед мамим 24.02.2022. Я не пропную бити вже. Я просто прпоную бити при наявності достатньої кількості інформації про плани атаки кераїеськох території. Коли ця армала розосередиттся, дістати їх буде важко.
Вагнерівці в рф, вже у складі регулярної армії і ніякого "вагнера" в рф вже небуде.
Ті що в Білорусі- їдуть в Африку.
Більше ніж 20000 регулярної білоруської і 300 000 російської армії в Україні?
Скиглячі тут когось "заїбашить" одною рукою лише плавають в еякулять своїх вологих фантазій. Нам доведеться знімати сили і засоби з Південного і Східного напрямків, тим самим ослаблюючи їх.
Надіюсь і вірю що наші Полководці (Залужний, Наєв, Сирський, Тарнавський та ін.) передбачили і вжили заходів на цей випадок. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЩО ТАМ БУДУТЬ КАЗАТИ І НАКАЗУВАТИ В ПРОДАЖНІЙ жОПі... Тут вирішальне слово має бути і буде за Українською Армією.
Нам не прийдеться нікого знімати, тому що по перше північний кордон добре прикритий. По друге, він повнистю прострілюється. А по трете, там і близько нема стільки людей для фронту. І тим більше походу на Київ.
а вангер- що такоє: "нє юрідічєскоє ліцо"- сказало х уйло, тобто: воно є,або його нема - ніхто не знає ,отже - закопайте їх!!!
Як,тільки, бєларозсія вклинюється активно в війну!
Ще раз - як Тільки!!!-
Польська Армія,польські Леопарди і т.д. буде в Бересті -Мєнську, Луцьку, Львові ....!
По твоєму коменту можна впевнено судити що така ворона залетіла у твою черепну коробку і перемкнула та порунтала там нейронні зв"язки. Звернийся до психіатра хай вижене з тебе тоту ворону...
Але,якщо,хтось хоче мені розповісти про параграф 5,
перше подумайте,як турецькі танки заїхали в Сірію!)
Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписаний 8 грудня 1999 В Москві. Договір набув чинности 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між в. о. президента РФ Путіним і президентом РБ Лукашенком.
Росія все озброєння у вагнера реквізувала, навіть стрілкове, ті вагнерівці, що лишилися в рф- вже в регулярній російській армії.
А Лукашенку це навіщо? Бажає вступити у війну, при умові, що півтора року викручувався від цього?
У Білорусі- табір, всі вагенрівці їд3
Такщо,троль,треба мислити більш масштабніше,а ніж у межах марафону.
Супутникові знімки аналізувала стара бабця, яка або недобачала, або їй було "влом" рахувати?