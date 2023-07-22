"Нещодавно прибули десятки, якщо не сотні, транспортних засобів і обладнання": The Washington Post показало нове супутникове фото табору "вагнерівців" у Білорусі. ФОТО

Супутникові фото показали збільшення військової техніки на базі російських терористів "вагнерівців" у Білорусі.

Газета The Washington Post опублікувала новий знімок табору приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі. Знімок зроблений Maxar Technologies і Umbra, зазначили в газеті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

На фото видно техніку та обладнання, яке нещодавно прибуло до табору. Зображення показують збільшення матеріальних засобів порівняно з попередніми фото, зробленим 16 липня.

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За словами старшого директора Maxar Стівена Вуда, "десятки, якщо не сотні, транспортних засобів і обладнання нещодавно прибули на об’єкт".