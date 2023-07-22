Війська РФ обстріляли Дружківку на Донеччині касетними боєприпасами: поранено двох мешканців. ФОТО

Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Дружківку Донецької області. За попередніми даними, поранено два мешканці.

Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"22.07.2023 о 15.55 ворог вчергове завдав удару по Дружківській громаді.

Після влучання касетними боєприпасами у житловий будинок, за попередніми даними, поранено два мешканці, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.

Інформація уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оператор Deutsche Welle Євген Шилко поранений на Донбасі російськими касетними боєприпасами

На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.