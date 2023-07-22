Війська РФ обстріляли Дружківку на Донеччині касетними боєприпасами: поранено двох мешканців. ФОТО
Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Дружківку Донецької області. За попередніми даними, поранено два мешканці.
Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"22.07.2023 о 15.55 ворог вчергове завдав удару по Дружківській громаді.
Після влучання касетними боєприпасами у житловий будинок, за попередніми даними, поранено два мешканці, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.
Інформація уточнюється.
На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
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Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар22.07.2023 20:00 Відповісти Мені подобається 1
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