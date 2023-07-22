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Війська РФ обстріляли Дружківку на Донеччині касетними боєприпасами: поранено двох мешканців. ФОТО

Війська РФ обстріляли касетними боєприпасами Дружківку Донецької області. За попередніми даними, поранено два мешканці.

Про це повідомила  Дружківська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"22.07.2023 о 15.55 ворог вчергове завдав удару по Дружківській громаді.

Після влучання касетними боєприпасами у житловий будинок, за попередніми даними, поранено два мешканці, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Пошкоджено близько 12 будинків приватного сектору.
Інформація уточнюється.

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На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли Дружківку на Донеччині касетними боєприпасами: поранено двох мешканців 01

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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ото ж касетні снаряди в більшості треба застосовувати по території ворога , а нам знов зв'язали руки ...
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22.07.2023 20:00 Відповісти
 
 