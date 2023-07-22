Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених. ФОТОрепортаж

Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки, щоб зібрати гроші на ремонт техніки для евакуації поранених військових.

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці брат парамедика, журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Всім привіт - аукціон! Це роботи мого брата Олександр Ніколов, водія-парамедика 47 бригади, який прямо зараз на вістрі південного напрямку. Каже, що рашисти прямо зараз стягують до них все, що ходе, схоже на зимову утилізацію в Бахмуті. Плюс неймовірне бетонування та мінування ворогів. На щастя, наші втрати менші від планованих (якщо можна так сказати). Багато в чому це завдяки тому, що замість людей "горить" наша техніка.

Всі гроші – це на ремонт техніки Шуріка і його побратимів, які під вогнем вивозять наших поранених з передка до порятунку.

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Всі роботи – це олівець і блокноти (хороший папір, ненайпростіший), які Шурік вів з моменту призиву. Літопис. Занурення. Зміна людини.

Над дитячими потретами я просто плакав.

Я хлопець простий, тому і правила прості.

Стартова ціна кожної роботи – 300 гривень. Це кілька кухлів пива.

Ставте під вподобаною картинкою вашу ціну. Я в понеділок перевірю все. І відповім кожному, хто переможе по своєму лоту.

Ви перераховуєте кошти на банку Шуріка https://send.monobank.ua/jar/8MbEzY36aG. А я за свій рахунок відправлю вам картинку Новою поштою на відділення і номер телефону, який ви мені вкажете в особистих повідомленнях.

Удачі нам усім!" - розповів журналіст.

Вчора на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з водієм-парамедиком Олександром Ніколовим: "Приїхали на точку передачі пораненого, а вона - на цвинтарі. Замаскували авто, думаємо: ото п**дато - сусіди тихі, пташки цвірінчать. Ніщо не віщувало біди…"

Повний перелік робіт, які виставлені на аукціон, водія-парамедика 47-ї бригади Олександра Ніколова можна побачити у пості його брата Юрія Ніколова тут. Публікуємо лише частину його малюнків.



























































