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Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених. ФОТОрепортаж

Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки, щоб зібрати гроші на ремонт техніки для евакуації поранених військових.

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці брат парамедика, журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Всім привіт - аукціон! Це роботи мого брата Олександр Ніколов, водія-парамедика 47 бригади, який прямо зараз на вістрі південного напрямку. Каже, що рашисти прямо зараз стягують до них все, що ходе, схоже на зимову утилізацію в Бахмуті. Плюс неймовірне бетонування та мінування ворогів. На щастя, наші втрати менші від планованих (якщо можна так сказати). Багато в чому це завдяки тому, що замість людей "горить" наша техніка.

Всі гроші – це на ремонт техніки Шуріка і його побратимів, які під вогнем вивозять наших поранених з передка до порятунку.

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Всі роботи – це олівець і блокноти (хороший папір, ненайпростіший), які Шурік вів з моменту призиву. Літопис. Занурення. Зміна людини.

Над дитячими потретами я просто плакав.

Я хлопець простий, тому і правила прості.

Стартова ціна кожної роботи – 300 гривень. Це кілька кухлів пива.

Ставте під вподобаною картинкою вашу ціну. Я в понеділок перевірю все. І відповім кожному, хто переможе по своєму лоту.

Ви перераховуєте кошти на банку Шуріка https://send.monobank.ua/jar/8MbEzY36aG. А я за свій рахунок відправлю вам картинку Новою поштою на відділення і номер телефону, який ви мені вкажете в особистих повідомленнях.

Удачі нам усім!" - розповів журналіст.

Вчора на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з водієм-парамедиком Олександром Ніколовим: "Приїхали на точку передачі пораненого, а вона - на цвинтарі. Замаскували авто, думаємо: ото п**дато - сусіди тихі, пташки цвірінчать. Ніщо не віщувало біди…"

Повний перелік робіт, які виставлені на аукціон, водія-парамедика 47-ї бригади Олександра Ніколова можна побачити у пості його брата Юрія Ніколова тут. Публікуємо лише частину його малюнків.

Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 01
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 02
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 03
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 04
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 05
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 06
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 07
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 08
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 09
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 10
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 11
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 12
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 13
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 14
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 15
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 16
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 17
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 18
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 19
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 20
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 21
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 22
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 23
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 24
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 25
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 26
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 27
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 28
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 29
Водій-парамедик 47-ї бригади Олександр Ніколов виставив на аукціон свої малюнки: збирає гроші на ремонт техніки для евакуації поранених 30

Автор: 

аукціон (1421) благодійність (569) допомога (8343) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+34
Юра, Горбунков, ты с Поворознюком прикупить не хотите? Или у вас, двух п...сов, с деньгами напряжёнка?
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22.07.2023 21:06
+23
Жесть бл, що доводиться людям робити щоб просто було чим воювати. І в цей же час й..ане шашличне шобло тупо розкрадає десятки якщо не сотні мільярдів, навіть не мільйонів а мільярдів. Яйцекрад де 32 млрд, де здача з яєць і гречки, де армія дронів Федорова, притули, стерненка де де де де і де мільярди з бюджету і мільярди з донатів? Гарбунову 33 млн це ще мало на серіал як він каже, а кравець 30 млн не мало, а тєлєКалу дом 2 мільярди не мало? Таких прикладів можна соню мінімум написати, але всі і так про це все ******** знають.
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22.07.2023 21:23
+21
Резніков, мать твою.
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22.07.2023 21:04
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Резніков, мать твою.
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22.07.2023 21:04 Відповісти
Юра, Горбунков, ты с Поворознюком прикупить не хотите? Или у вас, двух п...сов, с деньгами напряжёнка?
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22.07.2023 21:06 Відповісти
Ага, а кіно?!!!
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22.07.2023 21:22 Відповісти
А может кина не будет? Хотя это из области фэнтези.
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22.07.2023 21:25 Відповісти
Жесть бл, що доводиться людям робити щоб просто було чим воювати. І в цей же час й..ане шашличне шобло тупо розкрадає десятки якщо не сотні мільярдів, навіть не мільйонів а мільярдів. Яйцекрад де 32 млрд, де здача з яєць і гречки, де армія дронів Федорова, притули, стерненка де де де де і де мільярди з бюджету і мільярди з донатів? Гарбунову 33 млн це ще мало на серіал як він каже, а кравець 30 млн не мало, а тєлєКалу дом 2 мільярди не мало? Таких прикладів можна соню мінімум написати, але всі і так про це все ******** знають.
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22.07.2023 21:23 Відповісти
А вы себе просто не представляете какое количество упоротых ******* рассказывает, что без вовы и Украины бы уже не было. И сколько ******* готово за него опять проголосовать. психиатрическая клиника просто отдыхает.
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22.07.2023 21:27 Відповісти
Єнди Мир Про іньших не скажу а Стерненко Ви даремно згадали. Стерненко постійно фото, відео звіти надає куди передав, скільки, відео роботи. Ви не провокатор часом? Напишіть:
путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - страна терористов и военньіх преступников. Щоб впевнитись що Ви не Рашиське лайно.
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23.07.2023 07:17 Відповісти
Я розумію що стєрнєнка твій роботодавець, але невже ти настільки тупий ,що думаєш якщо якийсь "провокатор" напише путін ***** то це щось змінить? Тобі треба йти в детективи.))) Де армія дронів помсти за 400 млн від стєрненка-притули, там де і супутник на офшорному рахунку?
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23.07.2023 09:02 Відповісти
Ну, і що оті четверо лайкнули? Двох кнурів, що ржуть, як коні?
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22.07.2023 23:56 Відповісти
Круто!
Але дуже сумно. Як тільки не доводиться крутитися, щоб зробити те, що ******** резніков і зе-шобла.
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22.07.2023 21:43 Відповісти
а скільки автомобілів можна купити і зремонтувати якщо не витрачаити гроші на зелене лайно
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22.07.2023 21:52 Відповісти
А Резніков, зуби лупить перед синім оком, і доказує із замами, що усьо ХАРАШО із забезпеченням!!
Це уже черговий 💯🤑% кандидат на заходи, як у Степанова2.
Жінка молода, ще знайде достойного… Ну, то таке…
Слава Україні!!
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22.07.2023 21:53 Відповісти
Нехай подзвонить Ткаченку, який отримав з бюджету 28 мільйонів гривень
на заміну герба на щиті відомої мадам над Дніпром.
І 33 мільйони на непотрібний серіал.
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22.07.2023 21:54 Відповісти
Ці малюнки треба відчути, це круче сериалов що зібралися знімати. Кожний малюнок коштує на богато дорожче любой серии цього "гавнідла" що вони зібралися знімати. Бо це справжнє життя.
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22.07.2023 22:06 Відповісти
https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/345030227_745889523993939_9140001413843058020_n.jpg?_nc_cat=108&cb=99be929b-59f725be&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=88lLiyvnFfYAX8pWs79&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=00_AfC98GSqWRAAUGxKSzkRvRB-gpiSKwwApJxGXCequL2pnQ&oe=64C0F76D А цю можна???
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22.07.2023 22:34 Відповісти
Мало що тямлю у мистецтві, але малюнки виглядають сильно..
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22.07.2023 23:37 Відповісти
Горбунова трусанути треба, він казав зо 33 млн., "не великі" гроші.... г-дон.
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23.07.2023 07:18 Відповісти
Респект....
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23.07.2023 08:52 Відповісти
 
 