"Запорізький напрямок - це справжній В’єтнам". Бійці ЗСУ розповідають про штурми російських окопів та про те, чому не варто рахувати дні на війні. ВIДЕО
Під Запоріжжям росіяни збудували колосальну систему оборони. Штурмувати забетоновані окопи, які до того ж мають нори, це колосально важка задача.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", Оріхівський напрямок, Запорізька область — та тактична група "Медоїд" ЗСУ. Її бійці тренують армійців брати ворожі позиції - адже, за прогнозом військових, штурмів найближчим часом буде багато. Герой цього відео — Олександр Морозов, він же Квіточка - головний сержант роти. А також десантник, ветеран АТО та бізнесмен.
"Це повномасштабна війна, — каже Морозов. — Вона триватиме мінімум 1.5-2 роки. Саме м’ясорубка. Потім, можливо, інтенсивність впаде. Для того, щоб це зрозуміти, треба вчити історію та спиратись в першу чергу на факти".
Війна забрала у Морозова десятки друзів. На питання про кількість Олександр відповідає так: десь під сто. "Я нічим не допоможу, якщо буду молитись абощо, — розмірковує він. — Просто після перемоги візьму тижневу відпустку та поїду до хлопців на цвинтарі".
Але попри все Олександр не втрачає ані здорового глузду, ані почуття гумору: наприклад, він у своєму фб публікував відео - у рожевому спідньому і з автоматом. "Мені подобається відточувати сарказм на людях, з якими я не знайомий. У коментарях можна їх одразу послати, а можна зробити це якось більше вишукано - затролити".
На Запорізькому напрямку нашим бійцям вкрай важко — і Квіточка пояснив, чому: "Росіяни знали, де ми будемо наступати. Всі ж вчились за однаковими підручниками. Тут справжній В’єтнам: вони сидять у забетонованих окопах, в яких є нори".
У сюжеті також присутній Олександр Матяш. Інтерв’ю із ним, опубліковане проєктом взимку, набрало близько 3 мільйонів переглядів.
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Потому что власть Зеленского ждала путина
Ее планы разрушила украинская армия
И народ
Люди боятся правды
А правда в том,что ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ВЛАСТЬ
Они выбрали сами
И людям не хочется
Признавать
Что они совершили не просто ошибку
А катастрофическую ошибку
Я знаю лишь одного человека
Который мне сказал год назад
Галочка,как мне стыдно
Что я голосовала за Зеленского
Это так страшно
Я очень хочу знать
Кто стоит за той передышкой
Которую дали врагу
После успешного наступления
В Харьковской области
За месяцы передышки
Русня заминировала ВСЕ
Забетонировала ВСЕ
Кто - то же стоит за передышкой для врага
У всего есть фамилия
Боюсь, что это та же фамилия
Что приказала разминировать границы УКРАИНЫ
Только про Чонгар все говорят
А про передышку для врага в несколько месяцев не говорит никто
Буквально на плечах русских
Дошла до границы Харьковской области
Когда были введены в бой свежие силы ресурса
Было огромное количество новых БМП
Автомобильной техники
Когда у бойцов был особый настрой идти вперед
А враг был в панике и просто бежал
Ну скажите мне
Какой полководец в такой момент
Остановит свое продвижение вперед?
Украинцы уничтожают логистику русни
Подвоз боеприпасов
Можно ,конечно,залить все бетоном
Но если закончились патроны
Бетон не спасет
Наши остановили быстрое продвижение из - за минных полей
Еще никогда в истории войн
Никто не установил такое количество мин
Как на юге Украины сегодня
А с чьей стороны на это посмотреть, с вьетнамской или с американской стороны? )
2 (14-1) І робив Аса добре та вгодне в очах Господа, Бога свого. 3 (14-2) І повсував він жертівники чужих богів та пагірки, і порозбивав камінні стовпи для божків, і постинав святі дерева. 4 (14-3) І наказав він Юді звертатися до Господа, Бога батьків своїх, і виконувати Його Закона та заповідь. 5 (14-4) І повсував він зо всіх Юдиних міст пагірки та подоби сонця. І заспокоїлося царство при ньому. 6 (14-5) І побудував він твердинні міста в Юді, бо заспокоївся Край, і не було на нього війни за тих років, бо Господь дав йому мир. 7 (14-6) І сказав він до Юди: Побудуймо ці міста, й оточімо муром та баштами, ворітьми та засувами. Іще він, цей Край, наш, бо зверталися ми до Господа, нашого Бога. Зверталися ми, і Він дав нам мир навколо. І побудували, і їм щастило. 8 (14-7) І було в Аси війська: носіїв великих щитів та ратищ з Юди три сотні тисяч, а з Веніямина таких, що носять малого щита, та лучників двісті й вісімдесят тисяч. Усі вони хоробрі вояки. 9 (14-8) І вийшов на них кушеянин Зерах із військом у тисячу тисяч та з трьома сотнями колесниць, і прибув аж до Мареші.
10 (14-9) І вийшов Аса проти нього, і вони вставилися до бою в долині Цефат при Мареші. 11 (14-10) І кликнув Аса до Господа. Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому, крім Тебе, допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в Ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе! 12 (14-11) І побив Господь кушеян перед Асою та перед Юдою, і кушеяни повтікали. 13 (14-12) І гнав їх Аса та народ, що був з ним, аж до Ґерару. І попадало з кушеян багато, так що ніхто з них не залишився живий, бо вони були поторощені перед Господнім лицем та перед табором Його. І понесли вони дуже багато здобичі. 14 (14-13) І побили вони всі міста навколо Ґерару, бо Господній страх був на них. І пограбували вони всі ті міста, бо в них було багато здобичі. 15 (14-14) Порозбивали вони також намети чередників, і зайняли дуже багато дрібної худоби та верблюдів, та й вернулися до Єрусалиму.
https://u.only.bible/2ch-14/ 2 Хроніки 14
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