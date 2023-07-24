"Запорізький напрямок - це справжній В’єтнам". Бійці ЗСУ розповідають про штурми російських окопів та про те, чому не варто рахувати дні на війні. ВIДЕО

Під Запоріжжям росіяни збудували колосальну систему оборони. Штурмувати забетоновані окопи, які до того ж мають нори, це колосально важка задача.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", Оріхівський напрямок, Запорізька область — та тактична група "Медоїд" ЗСУ. Її бійці тренують армійців брати ворожі позиції - адже, за прогнозом військових, штурмів найближчим часом буде багато. Герой цього відео — Олександр Морозов, він же Квіточка - головний сержант роти. А також десантник, ветеран АТО та бізнесмен.

"Це повномасштабна війна, — каже Морозов. — Вона триватиме мінімум 1.5-2 роки. Саме м’ясорубка. Потім, можливо, інтенсивність впаде. Для того, щоб це зрозуміти, треба вчити історію та спиратись в першу чергу на факти".

Війна забрала у Морозова десятки друзів. На питання про кількість Олександр відповідає так: десь під сто. "Я нічим не допоможу, якщо буду молитись абощо, — розмірковує він. — Просто після перемоги візьму тижневу відпустку та поїду до хлопців на цвинтарі".

Але попри все Олександр не втрачає ані здорового глузду, ані почуття гумору: наприклад, він у своєму фб публікував відео - у рожевому спідньому і з автоматом. "Мені подобається відточувати сарказм на людях, з якими я не знайомий. У коментарях можна їх одразу послати, а можна зробити це якось більше вишукано - затролити".

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На Запорізькому напрямку нашим бійцям вкрай важко — і Квіточка пояснив, чому: "Росіяни знали, де ми будемо наступати. Всі ж вчились за однаковими підручниками. Тут справжній В’єтнам: вони сидять у забетонованих окопах, в яких є нори".

У сюжеті також присутній Олександр Матяш. Інтерв’ю із ним, опубліковане проєктом взимку, набрало близько 3 мільйонів переглядів.

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