У низці регіонів тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики. КАРТА

Вдень 24 липня у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту тривог.

Наразі карта тривог така:

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Півдні та на Сумщині ракетна небезпека, - Повітряні сили

Своєю чергою, Повітряні сили інформують про загрозу застосування балістичного озброєння.

Станом на 14.20 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої ночі під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі у ніч на 23 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти.

За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.