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Новини Фото Війна
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У низці регіонів тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики. КАРТА

Вдень 24 липня у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту тривог.

Наразі карта тривог така:

У низці регіонів тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Півдні та на Сумщині ракетна небезпека, - Повітряні сили

Своєю чергою, Повітряні сили інформують про загрозу застосування балістичного озброєння.

Станом на 14.20 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої ночі під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі у ніч на 23 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти.

За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.

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ракети (4023) Повітряні сили (2642) повітряна тривога (919)


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Как урезонить кацапского разбойника???Ведь эти твари наверняка сейчас откроют тему "тактического ядерного оружия".Так вот нужно в ответ просто засеять мацкву радиоактивными отходами с помощью безпилотников,один десяток килограмм решит проблему этой раковой опухоли на теле Земли.Готовить нужно уже и сеййчас,пусть су.ки разлагатся живьем,в случае применения ими ТяО.
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24.07.2023 13:46 Відповісти
Є міста в Росії, щедро политі радіоактивними відходами ще з 1950-х і там до сих пір живуть люди, так хворіють, але живуть. Вже не кажу про таке місто в тундрі як Норільск, яке забруднене хімією на 300 відсотків. І там теж живуть і працюють.
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24.07.2023 14:05 Відповісти
В параші на очкЄ також живуть. Кацапи. Але це не означає, що там найкращий відпочинок.
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24.07.2023 14:49 Відповісти
"Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики."

Барани, пишіть уже про загрозу застосування законів Ньютона і аеродинаміки.

Отже-ж дятли.
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24.07.2023 14:05 Відповісти
Не можу мовчати. Наші телеведучі шкодять військовій справі, коли починають нісенітницю про акти ВОЗМЕЗДИЯ або помста від кацапні. І це під час війни, а не СВО, як вони стверджують. Чому шкодять ? Нехай послухають, що базікають тьОтки на базарах. "Если би послушались путина, то нЄ біли би вАйни! НадА здаваться!""
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24.07.2023 14:53 Відповісти
 
 