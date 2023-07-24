У Львові воїну Івану Дзюбі, який втратив ноги у російському полоні, встановили протези. ФОТО

Виконуючи бойове завдання на Соледарському напрямку, розвідник Іван Дзюба потрапив у полон. Після російських катувань повернувся додому з ампутованими кінцівками та без пальця на руці. Зараз воїн проходить лікування у реабілітаційному центрі "Незламні" у Львові.

Про це повідомляє Львівська міська рада, пише Цензор.НЕТ.

"Український розвідник, який на собі відчув всю жорстокість ворога, нині відновлюється в Національному реабілітаційному центрі "Незламні" у Львові. Вчиться ходити на протезах та хоче повернутися до війська", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 32-річного захисника звати Іван Дзюба - так само як і відомого українського дисидента, який теж свого часу пережив російську катівню. Він родом з Хмельниччини. До великої війни працював у Києві на підприємстві, де надають послуги з професійного догляду за автомобілями. Торік у вересні Івана мобілізували. Він став розвідником. Спершу його група несла службу в Бахмуті, а потім, вже взимку, їх перекинули в район Соледара.

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"У перший бойовий вихід на новому місці Іван з побратимами потрапили в поле зору противника. Їх обстріляли та відрізали всі можливі шляхи для відступу. Протягом тижня хлопці переховувалися від ворога у лісосмузі. Запаси води та їжі швидко закінчилися, тож вже на восьмий день наважилися ризикнути та вийти з укриття. Та майже одразу натрапили на "вагнерівців". Одного з трьох українських розвідників російські бойовики розстріляли, двох – забрали в полон та утримували на Луганщині. Івана відразу почали катувати - тортури струмом через мізинець на руці, нещадно били по ногах та тримали у холоді. Кінцівки вразив некроз – тканини стрімко почали відмирати", - повідомляють у медзакладі.

У місцевій лікарні Іванові ампутували ноги. За ним доглядав та робив перев’язки інший поневолений – український військовий медик. Після 13 днів перебування в полоні, Івана передали українській стороні – без двох ніг та пальця на руці.

Далі лікували розвідника у Дніпрі та Києві. До центру "Незламні" чоловік приїхав на реабілітацію.

"Тут він отримав протези та зараз вчиться на них ходити. Завдяки щоденним заняттям із фізичним терапевтом, Іван вже ходить без милиць. Ба більше, за можливості допомагає пересуватися іншим воїнам, які ще на кріслі колісному. Після завершення реабілітації Іван хоче повернутися у стрій", - додають у медзакладі.

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