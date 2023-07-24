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ЗСУ застосовують на полі бою касетні боєприпаси, передані США для України. ФОТО

Збройні сили України вже почали використовувати на фронті американські снаряди класу M864 збільшеної дальності ураження (29 км).

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє спільнота Ukraine Weapons Tracker.

"Перше фото 155-мм касетних снарядів, які нещодавно передали США на озброєння Україні", - йдеться у дописі.

Як зазначається, це снаряди класу M864 збільшеної дальності ураження (29 км), кожен з яких містить 72 суббоєприпаси подвійного призначення. Зазвичай ці снаряди розглядаються як військовий резерв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков передасть США звіт про ефективність використання касетних боєприпасів на фронті, - CNN

ЗСУ застосовують на полі бою касетні боєприпаси, передані США для України 01

Автор: 

США (22840) ЗСУ (7545) касетні боєприпаси (124)


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Топ коментарі
+32
Гарні смаколики для кацапських свиней-їм має сподобатись...
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24.07.2023 16:58
+27
Орки пишуть у пабліках, що їм подобається, як їх куячать цими цяцьками.
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24.07.2023 16:59
+17
у них 40% элементов не взрываются , а в этих 2 %
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24.07.2023 17:10
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Гарні смаколики для кацапських свиней-їм має сподобатись...
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24.07.2023 16:58 Відповісти
"Попід дібровою стоять

Вози залізної тарані,

То щедрої гостинець пані.

Уміла що кому давать,

Нівроку їй, нехай царствує,

Нехай не вадить, як не чує.

Поміж возами нігде стать,"
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24.07.2023 17:13 Відповісти
Проти свиносабак потрібно використовувати краще відразу авіаційні касетні бомби.... а то їх розвелося як тарганів на нашій землі.
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24.07.2023 17:17 Відповісти
Краасівоєє!
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24.07.2023 16:58 Відповісти
И вкуснаэ!
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24.07.2023 18:44 Відповісти
Ukraina, dobavte mišebratjam šče starye kassety MK-60 s jakim-nibutj "laskovyj maj", ščob ne skučno bulo.
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30.07.2023 20:58 Відповісти
Орки пишуть у пабліках, що їм подобається, як їх куячать цими цяцьками.
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24.07.2023 16:59 Відповісти
********** орки ***** усе імпортне в Україні отримати!!
Тому і йдуть, за срюськім кораблем…
Кари, московітам *****, страшної кари, за смерть та горе, що вони принесли з московії!
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24.07.2023 17:02 Відповісти
Отакої, мордва. Як виявилося, в ці ігри можна грати вдвох...
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24.07.2023 17:02 Відповісти
ще б нам хтось фосфору передав, щоб паритет був у оконій війні.
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24.07.2023 17:05 Відповісти
Судя по вою орков им понравилось,грозят ответить тем же хотя они их с первого дня войны применяют,особенно по городам.
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24.07.2023 17:07 Відповісти
у них 40% элементов не взрываются , а в этих 2 %
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24.07.2023 17:10 Відповісти
Не соображаешь? Чему радуешься? Эти невзорвавшиеся 42% навсегда останутся на территории Украины. Нет, не быт тебе тузом. Так валетом и останешся.
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24.07.2023 17:39 Відповісти
у Нас специальные дроны есть для разминирования , в Николаеве бомбили кассетами и все почистили
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24.07.2023 17:48 Відповісти
если не взорвались так они никогда не взорвутся ,там вата
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24.07.2023 17:50 Відповісти
рашІстафашІстам панравіца-вольфрамова дІковІнка Г ГГ ГГГ
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24.07.2023 17:10 Відповісти
Дай Боже щоб кожен ************, 72 рашиста продырявил. Аминь.
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24.07.2023 17:16 Відповісти
З почином - може посипляться
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24.07.2023 17:24 Відповісти
Яке багатство -- смерть
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24.07.2023 17:59 Відповісти
Ви не помітили, що тільки що відповіли кацапському тролю (під словенським прапором)
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24.07.2023 18:40 Відповісти
Не знаю що сказати, судячи з відео використання цих ***********, підрив у формі кола, коофіцієнт дії там дуже малий.
А бо це така їхня специфіка, а бож якийсь гуманий варіант для кацапів.
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24.07.2023 17:46 Відповісти
якого кола , накрывает площадь 200 кв м
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24.07.2023 17:52 Відповісти
примерно 15х15 м
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24.07.2023 17:56 Відповісти
а может и больше
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24.07.2023 17:58 Відповісти
касетний 155 мм накриває зону діаметром до 300 метрів.
82мм міна не менше 30 метрів.
знайди в гуглі формулу площі кола і порахуй скільки це метрів квадратних.
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24.07.2023 18:09 Відповісти
Мені цікаво Ви всі бачили відео використання чи ні?
Де там повністю накрита площа ?
Орки криють касетними з Ураганів, по містах, а ми маємо виправдовуватися перед усіма за кожний снаряд використаний по ворогу.
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25.07.2023 09:25 Відповісти
які гарнюні і чому кацапам не подобаються
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24.07.2023 19:01 Відповісти
Альйо іксьпьєрди, ану брись під шконку і лежіть там тихо, як гівно в траві🤔🧐😁 Для особливо тіпа умніків повідомляю, що т.зв. "убойна сила" уламків лише від розриву звичайної гранати Ф-1 складає біля 200м., відповідно діаметр кола враження множимо на 2. А тепер уявіть собі площу враження від розриву 155мм. снаряда, його ТТХ (такитико-технічні) характеристики відшукаєте в Інтернеті,- не проблема.
І надалі, якщо не розбираєтесь в питаннях РАО (ракетно-артилерійського озброєння) краще промовчіть, стару армійську приказку - "Молчі за умного сойдьошь" ніхто не відміняв.
А щоб у когось не виникало бажання щось тявкнути у мій бік, щодо моєї компетенції, в питаннях артилерії, *********** та їх бойового застосування, повідомляю, що мій ВУС 030403, згідно запису у військовому квитку,- кому треба той зрозуміє. В армії служив, крайня займана посада,- командир батареї звукової розвідки, доводилось працювати практично на всіх основних артилерійських розвідувальних комплексах, як то АЗК-5, СНАР-1, СНАР-2, АРК, МАРС. Тому, нешановні іксьпьєрди, перш, ніж щось ляпнути, добряче подумайте, як ви тупо можете виглядати зі сторони, бо таки добряча ржака бере, коли яке-небудь тупориле створіння, яке супорт від рапортах відрізнити не може, починає всіх вчити життя та як ЗСУ воювати😝😝😝😝😝😝😜🤪
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24.07.2023 19:37 Відповісти
дивись щоб корона не впала вус 030403
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25.07.2023 10:21 Відповісти
Альйо, тормоз, підстрибни, тебе не видно і запамятай, герой в маминій кохті, краще з мене впаде корона, ніж як з твої дурноголовки роги Обтікай, босота, нахєр там
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26.07.2023 22:33 Відповісти
нах це туди ->
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14.08.2023 13:49 Відповісти
кожна кацапська свинота, яка тільки ще наближається до кордонів України, повинна відчувати, що повертатись, на болота, до мордору, вони будуть в фанерних гробах, якщо буда що туди зібрати.
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09.08.2023 10:22 Відповісти
 
 