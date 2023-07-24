ЗСУ застосовують на полі бою касетні боєприпаси, передані США для України. ФОТО
Збройні сили України вже почали використовувати на фронті американські снаряди класу M864 збільшеної дальності ураження (29 км).
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє спільнота Ukraine Weapons Tracker.
"Перше фото 155-мм касетних снарядів, які нещодавно передали США на озброєння Україні", - йдеться у дописі.
Як зазначається, це снаряди класу M864 збільшеної дальності ураження (29 км), кожен з яких містить 72 суббоєприпаси подвійного призначення. Зазвичай ці снаряди розглядаються як військовий резерв.
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+32 Александр Чуднивец #474549
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+27 Николай #549736
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Вози залізної тарані,
То щедрої гостинець пані.
Уміла що кому давать,
Нівроку їй, нехай царствує,
Нехай не вадить, як не чує.
Поміж возами нігде стать,"
Тому і йдуть, за срюськім кораблем…
Кари, московітам *****, страшної кари, за смерть та горе, що вони принесли з московії!
А бо це така їхня специфіка, а бож якийсь гуманий варіант для кацапів.
82мм міна не менше 30 метрів.
знайди в гуглі формулу площі кола і порахуй скільки це метрів квадратних.
Де там повністю накрита площа ?
Орки криють касетними з Ураганів, по містах, а ми маємо виправдовуватися перед усіма за кожний снаряд використаний по ворогу.
І надалі, якщо не розбираєтесь в питаннях РАО (ракетно-артилерійського озброєння) краще промовчіть, стару армійську приказку - "Молчі за умного сойдьошь" ніхто не відміняв.
А щоб у когось не виникало бажання щось тявкнути у мій бік, щодо моєї компетенції, в питаннях артилерії, *********** та їх бойового застосування, повідомляю, що мій ВУС 030403, згідно запису у військовому квитку,- кому треба той зрозуміє. В армії служив, крайня займана посада,- командир батареї звукової розвідки, доводилось працювати практично на всіх основних артилерійських розвідувальних комплексах, як то АЗК-5, СНАР-1, СНАР-2, АРК, МАРС. Тому, нешановні іксьпьєрди, перш, ніж щось ляпнути, добряче подумайте, як ви тупо можете виглядати зі сторони, бо таки добряча ржака бере, коли яке-небудь тупориле створіння, яке супорт від рапортах відрізнити не може, починає всіх вчити життя та як ЗСУ воювати😝😝😝😝😝😝😜🤪