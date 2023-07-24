ЗСУ застосовують на полі бою касетні боєприпаси, передані США для України. ФОТО

Збройні сили України вже почали використовувати на фронті американські снаряди класу M864 збільшеної дальності ураження (29 км).

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє спільнота Ukraine Weapons Tracker.

"Перше фото 155-мм касетних снарядів, які нещодавно передали США на озброєння Україні", - йдеться у дописі.

Як зазначається, це снаряди класу M864 збільшеної дальності ураження (29 км), кожен з яких містить 72 суббоєприпаси подвійного призначення. Зазвичай ці снаряди розглядаються як військовий резерв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков передасть США звіт про ефективність використання касетних боєприпасів на фронті, - CNN