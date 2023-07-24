Затримано бізнесмена, який за 1 млн грн хотів підкупити СБУшника, щоб привласнити землю на полігоні "Широкий лан", - СБУ. ФОТО

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки викрило на Миколаївщині підприємця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, цей комерсант є фігурантом кримінального провадження щодо самовільного зайняття 400 га землі на військовому полігоні "Широкий лан".

"За 1 млн грн хабаря він пропонував українському спецслужбісту вплинути на слідчого Національної поліції. Зокрема, фігурант просив зняти арешт із земельної ділянки, яку підприємець "захопив" для ведення аграрного бізнесу.

Однак, співробітник Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: СБУ повідомила про підозру ще 11 окупантам, які розстрілювали авто з цивільними під час окупації Бучі

Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії комерсанта і затримати його на "гарячому" під час передачі частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав затриманому запобіжний захід ˗ тримання під вартою із можливістю внесення застави 6 млн грн.

Також читайте: 15 років в’язниці отримав бойовик спецназу РФ, який штурмував Бахмут, - СБУ. ФОТО

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загороджує до 8 років з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі співробітниками Управління СБУ у Миколаївській області та Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.