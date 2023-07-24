Затримано бізнесмена, який за 1 млн грн хотів підкупити СБУшника, щоб привласнити землю на полігоні "Широкий лан", - СБУ. ФОТО
Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки викрило на Миколаївщині підприємця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, цей комерсант є фігурантом кримінального провадження щодо самовільного зайняття 400 га землі на військовому полігоні "Широкий лан".
"За 1 млн грн хабаря він пропонував українському спецслужбісту вплинути на слідчого Національної поліції. Зокрема, фігурант просив зняти арешт із земельної ділянки, яку підприємець "захопив" для ведення аграрного бізнесу.
Однак, співробітник Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію", - йдеться у повідомленні.
Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії комерсанта і затримати його на "гарячому" під час передачі частини неправомірної вигоди.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Суд обрав затриманому запобіжний захід ˗ тримання під вартою із можливістю внесення застави 6 млн грн.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загороджує до 8 років з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили спільно зі співробітниками Управління СБУ у Миколаївській області та Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.
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Треба щетільней, це не вагнерівців зливати з ОПУ, одразу і СБУ!
Мо, щось безумна підкаже цьому бізнесмену, їй цілий розділ у книгу буде…
Слава Україні!
Це не до Коломойського в гості ходити, тут хлопці не знімали взуття, відразу до справи.
Розповідав мені пенсіонер-головбух одного радгоспу: Ще за радянських часів, домовився директор з командиром полігону, та й засіяли декілька сот га зерновими. Зібрали, звезли, підбили баланс та й взялися за голови!! Скрізь ауру, за врожайність реально намалювались три шляхи: Зірка Героя соцпраці, або ж орден Леніна, або ж років по п'ять лісоповалу. Якщо ж не врахувати хоч частину врожаю, то вже не п'ять лісоповалу, а всі п'ятнадцять --- за полярним колом...
Зішлися на тому, що збільшили площу посіву, якщо що --- то дєвочка -машиністка навесні помилилась.. Ніхто в районі й не звернув уваги (може, й не хотів). По факту --- премії, річка самогону ширша за Південний Буг, ну й розвідка на слідуючий рік