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Новини Фото Хабарники
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Затримано бізнесмена, який за 1 млн грн хотів підкупити СБУшника, щоб привласнити землю на полігоні "Широкий лан", - СБУ. ФОТО

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки викрило на Миколаївщині підприємця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

За даними слідства, цей комерсант є фігурантом кримінального провадження щодо самовільного зайняття 400 га землі на військовому полігоні "Широкий лан".

"За 1 млн грн хабаря він пропонував українському спецслужбісту вплинути на слідчого Національної поліції. Зокрема, фігурант просив зняти арешт із земельної ділянки, яку підприємець "захопив" для ведення аграрного бізнесу.

Затримано бізнесмена, який за 1 млн грн хотів підкупити СБУшника, щоб привласнити землю на полігоні Широкий лан, - СБУ 01

Однак, співробітник Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію", - йдеться у повідомленні.

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Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії комерсанта і затримати його на "гарячому" під час передачі частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав затриманому запобіжний захід ˗ тримання під вартою із можливістю внесення застави 6 млн грн.

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загороджує до 8 років з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі співробітниками Управління СБУ у Миколаївській області та Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Автор: 

хабар (4704) захоплення (220) Миколаївська область (2274) СБУ (12821)


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Топ коментарі
+15
Паравознюк?
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24.07.2023 17:01
+10
Майка у мільйонера зачьотна-навіть бомжі погребували б нею...
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24.07.2023 17:02
+6
Мужик на фото явно серьезный (одет респектабельно), адекватный (пытался легализовать землю на военном полигоне во время войны) бизнесмен)))
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24.07.2023 17:05
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Паравознюк?
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24.07.2023 17:01 Відповісти
та ну. тому зараз ніколи, в серіалі знімається. )
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24.07.2023 17:44 Відповісти
Ти думаєш, що пишеш? Паровозника арештовують при найвеличнішому???
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24.07.2023 17:46 Відповісти
Майка у мільйонера зачьотна-навіть бомжі погребували б нею...
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24.07.2023 17:02 Відповісти
более того, у нього щей тіліфон кнопочний
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24.07.2023 17:05 Відповісти
Це ексклюзивна Верта!
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24.07.2023 17:26 Відповісти
Він хотів жити на полігоні? Закрийте його в якійсь мішені на полігоні, нехай там поживе. Деякий час.
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24.07.2023 17:05 Відповісти
Мужик на фото явно серьезный (одет респектабельно), адекватный (пытался легализовать землю на военном полигоне во время войны) бизнесмен)))
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24.07.2023 17:05 Відповісти
Бізнес повірив у перемогу , ймовірно, інвестує, так би мовити, в майбутнє.
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24.07.2023 17:15 Відповісти
В новости не хватает текста о том, что это был видный, европейский миллиардер)))) Было бы ТОП)
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24.07.2023 18:02 Відповісти
людина хотіла бурячки посіяти а тут підарешт .
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24.07.2023 17:17 Відповісти
Так вже шось посіяв,там земля скільки під паром гуляла,просто зобов*язати фермера віддати урожай ЗСУ,їхня ж земля,а так як вона не використовується за призначенням то дати в аренду,а урожай фіфті-фіфті.
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24.07.2023 19:47 Відповісти
я тільки за ,але є ще СБУ яке хоче щоб позолотили ручку .
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24.07.2023 20:50 Відповісти
Доводять до дачі хабаря, викривають, порушують справу і забирають бізнес. І прикритимь є чим - війна
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24.07.2023 17:17 Відповісти
Дурний, йому кажуть: Широкий лан, ширрррокий. А він 1 млн...
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24.07.2023 17:20 Відповісти
Можливо, це отой самий, поворознюк з Г+Г, для СЕРІАЛУ, а воно, он, як неловко вийшло!!
Треба щетільней, це не вагнерівців зливати з ОПУ, одразу і СБУ!
Мо, щось безумна підкаже цьому бізнесмену, їй цілий розділ у книгу буде…
Слава Україні!
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24.07.2023 17:21 Відповісти
Всех подобных"бизнесменов" - без всяких отговорок отправлять на передовую, для перевоспитания, рыть окопы..
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24.07.2023 17:25 Відповісти
Скоро СБУ візьмуть під "патронат" безплатну аналізів у медицині і календарь огородника, коли і що саджати
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24.07.2023 17:33 Відповісти
Підвели дядька під взятку, міліон грн. сума серйозна, тільки СБУ може подібну операцію провернути.
Це не до Коломойського в гості ходити, тут хлопці не знімали взуття, відразу до справи.
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24.07.2023 18:01 Відповісти
как может сбу помочь в приватизации земли мо?
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24.07.2023 18:04 Відповісти
Хто тільки на тому "Ширлані", та чого тільки не саджав..)) Традиція там така, а може -- аура..))
Розповідав мені пенсіонер-головбух одного радгоспу: Ще за радянських часів, домовився директор з командиром полігону, та й засіяли декілька сот га зерновими. Зібрали, звезли, підбили баланс та й взялися за голови!! Скрізь ауру, за врожайність реально намалювались три шляхи: Зірка Героя соцпраці, або ж орден Леніна, або ж років по п'ять лісоповалу. Якщо ж не врахувати хоч частину врожаю, то вже не п'ять лісоповалу, а всі п'ятнадцять --- за полярним колом...
Зішлися на тому, що збільшили площу посіву, якщо що --- то дєвочка -машиністка навесні помилилась.. Ніхто в районі й не звернув уваги (може, й не хотів). По факту --- премії, річка самогону ширша за Південний Буг, ну й розвідка на слідуючий рік

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24.07.2023 18:12 Відповісти
солдат економічного фронту
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24.07.2023 18:34 Відповісти
А рило як Поровознюка.
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24.07.2023 19:03 Відповісти
 
 