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"Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити український дрон, хоча стояв за 300 м від точки удару, - ЗМІ. КАРТА

ЗРГК "Панцир" на даху будівлі Міноборони РФ не зміг збити український дрон, хоча розташовувався від точки удару менш ніж за 300 метрів.

Про це повідомляє Радіо Свобода. інформує Цензор.НЕТ.

Панцир на даху Міноборони РФ не зміг збити український дрон, хоча стояв за 300 м від точки удару, - ЗМІ 01

Як випливає з публікацій у соцмережах та супутникових знімків, зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири Міноборони наприкінці 2022 року, як і раніше, стоїть там.

До місця удару українського безпілотника комплексом будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки – менше 300 метрів. Проте жодних свідчень роботи "Панциря" вранці у понеділок очевидці не помітили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі безпілотники, які атакували Москву вранці, нейтралізовані, якість роботи ППО мають оцінювати експерти, - Пєсков

Нагадаємо, вночі 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотниками.

Автор: 

безпілотник (4165) москва (1246) ППО (3189)


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Топ коментарі
+16
Ну как же так?
Такая великая Россия
Такой знамениьый балет
Что помешало танцорам в этот раз?
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24.07.2023 18:39
+13
Значит полный фуфел этот панцирь
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24.07.2023 18:45
+11
Присмак рязанського сахарку стає все відчутнішим.
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24.07.2023 18:54
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Ну как же так?
Такая великая Россия
Такой знамениьый балет
Что помешало танцорам в этот раз?
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24.07.2023 18:39 Відповісти
Вот этот самый панцирь и помешал. Ну не способна черупаха так быстро реагировать, тем более когда ее зкипаж бухой. Это сложная задача с тремя неизвестными и бухими операторами этой вундервафли.
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24.07.2023 19:00 Відповісти
екіпаж побіг в туалет. увесь. тобто другий номер - заряджаючий. бо перший ще з учорашнього походу "па-нуждє" не повернувся. як пішли повідомлення про прильоти "па-масквє", то так нужда прикрутила....

а це ж міноборони! на кожному поверху по чотири кпп. поки усім перепусту покажеш - от дрона і прогавив...
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24.07.2023 21:34 Відповісти
Вот так кацапы и кремль в унитаз уже спускают. Даже из Украины ценой своей никчемной жизни на мацкву унитазы тащат. На одноименном крейсере унитазы уже не нужны.
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24.07.2023 21:40 Відповісти
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24.07.2023 22:04 Відповісти
Аналоговнет же
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24.07.2023 18:39 Відповісти
на крыше - дурилка картонная
все панцыри или на фронте или на крейсере или под бункером
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24.07.2023 21:42 Відповісти
Може він з лайна та палок там зібраний. Стоїть для ''блюзіра''.
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24.07.2023 18:41 Відповісти
панцир есть золдат нету после выходных понедилка до птницы похмелье
а потом опять выходной.. неее ну как маленькие то ей Богу ктов понедельник то в Рашке на работу то выходил поутпру ближе к полднику и то чтобы расписаться за всю неделю наперед был ушел буду...
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24.07.2023 18:43 Відповісти
Значит полный фуфел этот панцирь
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24.07.2023 18:45 Відповісти
Просто поставили не туди де треба. І ті безпілотники виявилися поза зоною досяжності машини.
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24.07.2023 18:48 Відповісти
От я не люблю читати дурню)Не зміг,бо була година зміни "караула")))
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24.07.2023 18:50 Відповісти
так написав жеж - другий кричав з кабінки клозету на першому поверсі "караул! бомага скінчилася!,
а перший на другому поверсі якраз стояв в черзі в буфет міноборони та нічого не чув
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24.07.2023 21:39 Відповісти
І ще)))панцир заплющив очі,мовляв,лиш би не в мене)))
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24.07.2023 18:52 Відповісти
Ці всі машини на дахах це для публіки. Насправді вони можуть догратися з тими машинами ППО на дахах до того, що вони при намірі щось збити розрядяться в найближчий будинок, а не в ворожий для них об'єкт. Використовувати ппо в місті правильно ще потрібно вміти.
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24.07.2023 18:52 Відповісти
та й нехай розряджаються. найближчий будинок - міноборони. при нагоді ще пару міноборонів побудують. двохдверних. і дощок. щоб лаврову подобалися
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24.07.2023 21:41 Відповісти
Присмак рязанського сахарку стає все відчутнішим.
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24.07.2023 18:54 Відповісти
Ці б панцирі прорідити FPV дронами. Ризиковано, але перед атакой на кремль чи резиденцією ху#ла можна і ризикнути місцевим партизанами. Звісно, погодивши це з нашою розвідкою перед запуском далекобійних дронів з України.
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24.07.2023 18:55 Відповісти
косоглазый рукожоп
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24.07.2023 18:57 Відповісти
що він зіб'є? він же пам'ятник!...
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24.07.2023 19:00 Відповісти
Ну не смог сбить и хрен с ним. Как то пофиг на Москву. Вы бы лучше рассказали сколько шахедов сбили, которые постоянно порты атакуют.
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24.07.2023 19:04 Відповісти
Панцирь сбивает лучше всего российскую авиатехнику доказано вагнеровцами.
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24.07.2023 19:08 Відповісти
Персонал панциря пив бояру,їм було не до безпілотників.
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24.07.2023 19:09 Відповісти
взагалі-то думаю вони панцирі як радари на дахи постаили, бо у разі роботи своїми ракетами та спареними кулеметами він розвалить половину мордору
Вже ж було відео де панцирь палить над головою тримаючого телефон ватоголового.
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24.07.2023 19:10 Відповісти
Там нема кулеметів, там 30 мм гармати 2А38М .
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24.07.2023 19:30 Відповісти
це навіть краще, для стрільби по висоткам мордору
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24.07.2023 19:45 Відповісти
"не смог сбить украинский дрон" он пытался
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24.07.2023 19:12 Відповісти
а все 4 Шторм Шадов в Крыму попали в цели
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24.07.2023 19:15 Відповісти
Днище!
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24.07.2023 19:20 Відповісти
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24.07.2023 19:31 Відповісти
Влучання в сам "панцир" легким дроном-камікадзе може викликати детонацію боєкомплекту. Звідси виходить що вони стоять порожні (без бк), або кацапи безпросвітно тупі...
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24.07.2023 19:32 Відповісти
безпросвітно пьянi
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24.07.2023 19:36 Відповісти
А от в це я не повірю, хоча дуже б хотілось щоб так було завжди...
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24.07.2023 19:43 Відповісти
Перерва на обід. Війна війною...
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24.07.2023 19:33 Відповісти
а в тюрьме щас ужин , макароны
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24.07.2023 19:37 Відповісти
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24.07.2023 20:04 Відповісти
Ніхто і ніде вже не схоче купувати расіянські системи ПВО, хіба шо якась еритрея😁
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24.07.2023 19:46 Відповісти
а если не будут брать отключат газ
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24.07.2023 19:50 Відповісти
Чуть позднее самолётами Су-24 воздушных сил Украины было выпущено четыре крылатые ракеты Storm Shadow: три - по складу с боеприпасами в окрестностях Вольного и одна по ремонтной базе у Новостепного. К сожалению, все четыре попали в цель.

Похоже что укронацисты беспилотниками грузят крымское ПВО, после чего на цель идет Storm Shadow или SCULP.
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24.07.2023 19:48 Відповісти
рос СМИ
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24.07.2023 19:49 Відповісти
А шо це з рядами вiкон на будiвлi знизу фото?
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24.07.2023 20:00 Відповісти
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24.07.2023 20:03 Відповісти
Це надувний муляж панциря. Радіти ще зарано.
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24.07.2023 21:09 Відповісти
Якщо бути зовсім об'єктивним, то нажаль, шкода від наслідків роботи "Панциря" була б більшою, ніж наслідки влучання беспілотника.
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24.07.2023 21:30 Відповісти
Что вы к этому Панцирю на крыше пристали?!
Знаете сколько стоит парковка в центре Москвы?
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25.07.2023 13:43 Відповісти
 
 