"Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити український дрон, хоча стояв за 300 м від точки удару, - ЗМІ. КАРТА

ЗРГК "Панцир" на даху будівлі Міноборони РФ не зміг збити український дрон, хоча розташовувався від точки удару менш ніж за 300 метрів.

Про це повідомляє Радіо Свобода. інформує Цензор.НЕТ.

Як випливає з публікацій у соцмережах та супутникових знімків, зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири Міноборони наприкінці 2022 року, як і раніше, стоїть там.

До місця удару українського безпілотника комплексом будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки – менше 300 метрів. Проте жодних свідчень роботи "Панциря" вранці у понеділок очевидці не помітили.

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Нагадаємо, вночі 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотниками.