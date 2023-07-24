"Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити український дрон, хоча стояв за 300 м від точки удару, - ЗМІ. КАРТА
ЗРГК "Панцир" на даху будівлі Міноборони РФ не зміг збити український дрон, хоча розташовувався від точки удару менш ніж за 300 метрів.
Про це повідомляє Радіо Свобода. інформує Цензор.НЕТ.
Як випливає з публікацій у соцмережах та супутникових знімків, зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири Міноборони наприкінці 2022 року, як і раніше, стоїть там.
До місця удару українського безпілотника комплексом будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки – менше 300 метрів. Проте жодних свідчень роботи "Панциря" вранці у понеділок очевидці не помітили.
Нагадаємо, вночі 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотниками.
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Такая великая Россия
Такой знамениьый балет
Что помешало танцорам в этот раз?
а це ж міноборони! на кожному поверху по чотири кпп. поки усім перепусту покажеш - от дрона і прогавив...
все панцыри или на фронте или на крейсере или под бункером
а потом опять выходной.. неее ну как маленькие то ей Богу ктов понедельник то в Рашке на работу то выходил поутпру ближе к полднику и то чтобы расписаться за всю неделю наперед был ушел буду...
а перший на другому поверсі якраз стояв в черзі в буфет міноборони та нічого не чув
Вже ж було відео де панцирь палить над головою тримаючого телефон ватоголового.
Похоже что укронацисты беспилотниками грузят крымское ПВО, после чего на цель идет Storm Shadow или SCULP.
Знаете сколько стоит парковка в центре Москвы?