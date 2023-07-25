Вночі ворог двічі обстріляв Мирівську громаду на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Вночі росіяни випустили півдесятка снарядів з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Двічі за ніч ворог обстрілював Мирівську громаду Нікопольського району. Випустив півдесятка снарядів з важкої артилерії.
Пошкоджені 2 приватні будинки і 3 господарські споруди. Побиті авто та лінія електропередач. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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