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Вночі ворог двічі обстріляв Мирівську громаду на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни випустили півдесятка снарядів з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Двічі за ніч ворог обстрілював Мирівську громаду Нікопольського району. Випустив півдесятка снарядів з важкої артилерії.

Пошкоджені 2 приватні будинки і 3 господарські споруди. Побиті авто та лінія електропередач. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Вночі ворог двічі обстріляв Мирівську громаду на Дніпропетровщині 01
Вночі ворог двічі обстріляв Мирівську громаду на Дніпропетровщині 02
Вночі ворог двічі обстріляв Мирівську громаду на Дніпропетровщині 03

Автор: 

обстріл (28486) Нікополь (1191) Дніпропетровська область (3726)


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