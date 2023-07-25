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Спецслужби Росії стежать за владою Молдови, використовуючи антени на даху російського посольства, - ЗМІ. ФОТО

На даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження. Представники російських розвідників, які працюють у Молдові, тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями й раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Розслідування провели журналісти Jurnal TV і The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на даху посольства РФ у столиці Молдови з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв і супутникових тарілок.

Також на даху посольства і сусідньої будівлі періодично можна помітити людей. Особлива активність спостерігається напередодні президентських виборів або під час візитів закордонних делегацій.

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Спецслужби Росії стежать за владою Молдови, використовуючи антени на даху російського посольства, - ЗМІ 01

Спецслужби Росії стежать за владою Молдови, використовуючи антени на даху російського посольства, - ЗМІ 02

Журналісти з'ясували, що особи на даху посольства є офіцерами зв'язку з ГРУ і СЗР, пов'язаними з хакерськими угрупованнями, які зламували пошту Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

"Одним із цих офіцерів, за даними розслідувачів, виявився співробітник ГРУ Павло Якунін, який здійснював маніпуляції зі з'єднувальними кабелями напередодні Євросаміту. У той самий період було здійснено хакерську атаку на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС і Служби інформаційних технологій та кібербезпеки", - зазначили журналісти.

Також журналісти додають, що розвідка РФ почала працювати в Молдові у 2015 році. У публікації йдеться, що з метою підтримки політика Ігоря Додона країну відвідували кадрові офіцери ГРУ, СЗР і 5-ї Служби ФСБ, серед яких Сергій Сарапулов, Сергій Корольов, Ігор Науменко, Олександр Миронов, Костянтин Валдай, Олександр Кошуренко та Олександр Чикуров. За джерелами журналістів, ці особи служать у радіорозвідці ГРУ, а деякі з них є фахівцями з прослуховування телефонів або зломів комп'ютерних мереж.

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У розслідування також ідеться, що дружини згаданих росіян часто відвідують Молдову. Джерело видання в прикордонній службі Молдови розповіло, що дружини російських офіцерів розвідки нерідко перевозять із собою по кілька флешок і жорстких дисків.

Зараз офіцерами-зв'язківцями й "слухачами" в Кишиневі командує Александр Васінович. Він часто з'являється на даху посольства і дає вказівки підлеглим.

Спецслужби Росії стежать за владою Молдови, використовуючи антени на даху російського посольства, - ЗМІ 03

Зазначається, що наразі на даху посольства нараховується 28 антен і тарілок деякі з них дають змогу встановлювати супутниковий зв'язок, мікрохвильову ретрансляційну лінію або посилювати сигнал бездротового інтернет-маршрутизатора, визначати місце розташування кораблів, літаків і керованих ракет. Вони перехоплюють сигнали супутникової телефонії. Це дає змогу прослуховувати телефонні розмови і перехоплювати переговори по рації місцевої поліції.

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Автор: 

Молдова (2071) росія (65191) спецслужби (267)


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Топ коментарі
+21
Російських дипломатів, як і спортсменів, вчених чи священників немає! Є агенти ФСБ чи ГРУ!!!
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25.07.2023 10:14
+9
Русня всюди лізе нахабно, і через те успішно.
Цікаво, а шваркнути по тій електроніці якимось випромінювачем СВЧ так, щоб вона погоріла, можна?
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25.07.2023 10:18
+6
Я не експерт в радіозв'язку, але невже не існує якихось глушителів сигналу, які можна поставити на дахах довкола.
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25.07.2023 11:01
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Російських дипломатів, як і спортсменів, вчених чи священників немає! Є агенти ФСБ чи ГРУ!!!
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25.07.2023 10:14 Відповісти
Русня всюди лізе нахабно, і через те успішно.
Цікаво, а шваркнути по тій електроніці якимось випромінювачем СВЧ так, щоб вона погоріла, можна?
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25.07.2023 10:18 Відповісти
а я-то наивный думал, что антенны - это для растений разных, и красоты. А оно вон оно как...
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25.07.2023 10:20 Відповісти
Все убогое.
Еще Гагарин такие тарелки использовал.
Деды с Рейхстага сняли.
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25.07.2023 10:30 Відповісти
Скоро они будут использовать вот такие средства прослушки. А кули, деды слушали.
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25.07.2023 11:18 Відповісти
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25.07.2023 10:57 Відповісти
Грете Волю !
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25.07.2023 10:59 Відповісти
Трете сала. Совсем немного. И на волю, в бЯрёзки средней полосы Мордовии.
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25.07.2023 11:14 Відповісти
Я не експерт в радіозв'язку, але невже не існує якихось глушителів сигналу, які можна поставити на дахах довкола.
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25.07.2023 11:01 Відповісти
А вот если предположить, что случайно, чисто случайно, и естественно совершенно не преднамеренно, группа из 10-12 молдавских охотников, находящихся в стадии лёгкого опьянения, и на спор, из охотничьих ружей 12 калибра, произведёт с крыши соседнего здания пару залпов картечью по этим тарелкам, просто перепутав их с мишенями, то какова вероятность того, что они продолжат функционировать? Охотников конечно "накажут" по всей строгости.
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25.07.2023 11:13 Відповісти
Дирки в тарілках не завадят їхій роботі, для цього треба вивести з ладу маленьку головку, яка знаходиться у фокусі цих тарілок. Але і це нічого не дасть, бо вона є лише блоком, який ловить сигнал, вся дійсно цінна апаратура знаходиться всередині будівлі, а замінити головку коштує копійки, і годину неспішної роботи, ну і ще трохи часу для підстройки антени.
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25.07.2023 11:25 Відповісти
Так я и предположил что это 12 калибр и картечь. Облако картечи. За зеркало и т.д. я в курсе, как военный врач-психиатр. И кто мешает этой группе охотников упражняться ежедневно? Ну хорошо, не охотников с гладкостволом, а юнцу с малокалиберной винтовкой имеющей хорошую оптику?
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25.07.2023 11:31 Відповісти
Нажаль, цивілізоване суспільство не допускає таких методів.

Згадаймо Кубу, де, як підозрюють американці, їхне посольство піддавалось впливу якогось опромінення, яке призводило до запаморочень, нудоти, розладу сну, головних болей співробітників посольства, але ж по факту американці нічим не змогли на це відповісти, і лише намагались якимось чином захиститись від цього випромінювання.
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25.07.2023 11:46 Відповісти
Неззя це як би по нароссії пальнуть, глушилки РЕБ мало б дали хіба що на короткий час, ліпше перепад електрики так щоб кабелі поплавило
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25.07.2023 13:34 Відповісти
Ну и чего братья молдаване,не викинут свинособак из Молдови??
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25.07.2023 11:15 Відповісти
Это "дипломаты", просто так взять и выкинуть Заратустра не позволяет.
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25.07.2023 11:16 Відповісти
Американцы вот просто так взяли и разогнали в Калифорнии "центр культуры" напичканный вот такой аппаратурой. Ликвидировали за пару недель.
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25.07.2023 12:53 Відповісти
Удивили. Было бы удивительно, если бы они этого не делали.
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25.07.2023 11:15 Відповісти
Вислати з країни рашисьських дипломатів, посольство зачинити, та й по всьому. Нічого доброго ці фсбшно грушні дипломати не приносять! А краше спалити живцем в цій будівлі!
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25.07.2023 11:25 Відповісти
Везде где появляются кацапы начинает вонять говном.
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25.07.2023 11:27 Відповісти
І, що робиться щоб цьому протидіяти???
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25.07.2023 11:34 Відповісти
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25.07.2023 11:49 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что скоро будет эффект линзы на крыше...
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25.07.2023 14:13 Відповісти
посилання на .сру помийку.
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25.07.2023 14:46 Відповісти
я думаю що на дахах американських посольств по всьому світу теж багато цікавого можна побачити.
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25.07.2023 15:29 Відповісти
нашли проблему, з дрона кинули б кільки гранат
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25.07.2023 19:32 Відповісти
 
 