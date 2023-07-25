Спецслужби Росії стежать за владою Молдови, використовуючи антени на даху російського посольства, - ЗМІ. ФОТО

На даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження. Представники російських розвідників, які працюють у Молдові, тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями й раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Розслідування провели журналісти Jurnal TV і The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на даху посольства РФ у столиці Молдови з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв і супутникових тарілок.

Також на даху посольства і сусідньої будівлі періодично можна помітити людей. Особлива активність спостерігається напередодні президентських виборів або під час візитів закордонних делегацій.

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Журналісти з'ясували, що особи на даху посольства є офіцерами зв'язку з ГРУ і СЗР, пов'язаними з хакерськими угрупованнями, які зламували пошту Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

"Одним із цих офіцерів, за даними розслідувачів, виявився співробітник ГРУ Павло Якунін, який здійснював маніпуляції зі з'єднувальними кабелями напередодні Євросаміту. У той самий період було здійснено хакерську атаку на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС і Служби інформаційних технологій та кібербезпеки", - зазначили журналісти.

Також журналісти додають, що розвідка РФ почала працювати в Молдові у 2015 році. У публікації йдеться, що з метою підтримки політика Ігоря Додона країну відвідували кадрові офіцери ГРУ, СЗР і 5-ї Служби ФСБ, серед яких Сергій Сарапулов, Сергій Корольов, Ігор Науменко, Олександр Миронов, Костянтин Валдай, Олександр Кошуренко та Олександр Чикуров. За джерелами журналістів, ці особи служать у радіорозвідці ГРУ, а деякі з них є фахівцями з прослуховування телефонів або зломів комп'ютерних мереж.

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У розслідування також ідеться, що дружини згаданих росіян часто відвідують Молдову. Джерело видання в прикордонній службі Молдови розповіло, що дружини російських офіцерів розвідки нерідко перевозять із собою по кілька флешок і жорстких дисків.

Зараз офіцерами-зв'язківцями й "слухачами" в Кишиневі командує Александр Васінович. Він часто з'являється на даху посольства і дає вказівки підлеглим.

Зазначається, що наразі на даху посольства нараховується 28 антен і тарілок деякі з них дають змогу встановлювати супутниковий зв'язок, мікрохвильову ретрансляційну лінію або посилювати сигнал бездротового інтернет-маршрутизатора, визначати місце розташування кораблів, літаків і керованих ракет. Вони перехоплюють сигнали супутникової телефонії. Це дає змогу прослуховувати телефонні розмови і перехоплювати переговори по рації місцевої поліції.

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