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Окупанти минулої доби випустили 250 снарядів по території Херсонщини, вночі обстріляли Берислав. ФОТО

Російські загарбники 46 разів обстріляли Херсонську область з мінометів, артилерії, "Градів", СПГ, АГС та БПЛА.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

Вночі було атаковано Херсон, Садово, Антонівку та Комишани.

Також  близько 22:00 24 липня російські війська обстріляли місто Берислав.

"Населений пункт окупанти атакували з артилерії. дві місцеві жительки 60 та 63 років зазнали поранення", - повідомили у прокуратурі Херсонської області.

У місті пошкоджені приватні будинки.

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Окупанти минулої доби випустили 250 снарядів по території Херсонщини, вночі обстріляли Берислав 01
Окупанти минулої доби випустили 250 снарядів по території Херсонщини, вночі обстріляли Берислав 02

Автор: 

обстріл (28486) Херсон (3362) Берислав (186) Херсонська область (5759)


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Цікавіше куди били ми і куди попали.
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25.07.2023 10:46 Відповісти
 
 