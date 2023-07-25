Окупанти минулої доби випустили 250 снарядів по території Херсонщини, вночі обстріляли Берислав. ФОТО
Російські загарбники 46 разів обстріляли Херсонську область з мінометів, артилерії, "Градів", СПГ, АГС та БПЛА.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.
Вночі було атаковано Херсон, Садово, Антонівку та Комишани.
Також близько 22:00 24 липня російські війська обстріляли місто Берислав.
"Населений пункт окупанти атакували з артилерії. дві місцеві жительки 60 та 63 років зазнали поранення", - повідомили у прокуратурі Херсонської області.
У місті пошкоджені приватні будинки.
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Trofim
показати весь коментар25.07.2023 10:46 Відповісти Мені подобається 0
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