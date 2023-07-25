Українські підприємства ОПК представляють власну продукцію на оборонній виставці IDEF-23, заплановано низку переговорів, - NAUDI. ФОТОрепортаж
У Стамбулі проходить міжнародна виставка озброєнь та військової техніки IDEF-23, там представлено продукцію українських оборонних компаній.
Про це повідомляє "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України" (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.
Виставка триватиме з 25 по 28 липня.
За даними NAUDI, учасники стенду - UkrSpecSystems, "Українська Бронетехніка", UkrTac, "Системний електронний експорт", "Авіасервіс", КЗВВ запланували низку важливих переговорів з постачальниками комплектуючих та міжнародними партнерами, які допомагають Україні.
"Міжнародна кооперація NAUDI - спільна розробка військової техніки, постачання компонентів, впровадження нових принципів ефективного управління та світового досвіду.
Цього разу на об'єднаному стенді представлено і продукцію підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" - ДП "ДержККБ "Луч". NAUDI пишається співпрацею з державним сектором ВПК у виробництві всесвітньо відомих комплексів "Нептун" та "Вільха", - йдеться в повідомленні.
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Всесвітньо відомі? А скільки їх виготовлено за останні чотири роки?
А ще були у 2018 році крилаті ракети але три проекти зарізала зелена антимайданна шобла:
https://mil.in.ua/uk/raketna-prohrama-kb-pivdenne/
Укроборонпром только в профиль?
Опять пиарится для зарубежа, как продажа Танков для тайланда, а ВСУ одни обещания?
Зачем сейчас, снова, эта стратегия?
Понятно было с укроборонпромом- продали новейшие разработки зарубеж, деньги рассовали по офшорам и победно отчитались…
Нужны комплектующие? Так не на выставке этим заниматься!
Где государственная Украинская ракетная программа? Деньги же есть!
Времени прошло- море…
И никто ничего не делает?
( хотел бы ошибиться-что есть секретные разработки…но на это надежды почти нет).
Іноземну допомогу можна перекидати на ЗП держслужбовцям, пенсії та інші соцвидатки
На ЗП для військових, та закупку озброення - ці кошти використовувати заборонено
Тобто виходить, що всі керуючі отримують мільонні ЗП за рахунок іноземної допомоги?
Інколи навіть більше, чим їх колеги на аналогічних посадах в цих країнах.
Якщо так - то ніякого толку не буде, навіщо працювати, якщо захід і так заплатить.
Десь попередники з цих посад, ПРОДОВЖУЮТЬ дуже уболівати за безпеку України, перебуваючи за її кордоном!! За 1.5 роки непогано грошенят підзаробили!
Стефанчук+Зеленський+шмигаль, можуть, ще своїх призначенців і пам'ятати!!
Пильнуймо Україну від ТРУТНІВ!!
а свою хрєн виробляє, бо менеджери "Укроборонпрому" замість виробництва
зброї здають виробничі площі концерну в аренду під склади, бо їм так вигідно