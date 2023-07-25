Українські підприємства ОПК представляють власну продукцію на оборонній виставці IDEF-23, заплановано низку переговорів, - NAUDI. ФОТОрепортаж

У Стамбулі проходить міжнародна виставка озброєнь та військової техніки IDEF-23, там представлено продукцію українських оборонних компаній.

Про це повідомляє "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України" (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.

Виставка триватиме з 25 по 28 липня.

За даними NAUDI, учасники стенду - UkrSpecSystems, "Українська Бронетехніка", UkrTac, "Системний електронний експорт", "Авіасервіс", КЗВВ запланували низку важливих переговорів з постачальниками комплектуючих та міжнародними партнерами, які допомагають Україні.

"Міжнародна кооперація NAUDI - спільна розробка військової техніки, постачання компонентів, впровадження нових принципів ефективного управління та світового досвіду.

Цього разу на об'єднаному стенді представлено і продукцію підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" - ДП "ДержККБ "Луч". NAUDI пишається співпрацею з державним сектором ВПК у виробництві всесвітньо відомих комплексів "Нептун" та "Вільха", - йдеться в повідомленні.

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