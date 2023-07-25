Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру 9 колишнім військовим тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, після окупації півострова у 2014 році вони зрадили присягу, перейшли на бік ворога та продовжили службу в збройних формуваннях РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР заочно судитиме 23 правоохоронців-зрадників з Маріуполя та 7 з Луганщини

Усі зрадники займали вищі офіцерські посади. Зокрема, це колишні:

- троє заступників командира радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС);

- начальник обслуги відділення бойового управління радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС);

- начальник служби ракетно-артилерійського озброєння технічної частини військової частини;

- начальник відділення особового складу та стройового – заступник начальника штабу;

- начальник фізичної підготовки та спорту;

- заступник командира дивізіону з озброєння - командир радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС);

- заступник начальника командного пункту з озброєння військової частини.























Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру кримському зраднику, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, - ДБР. ФОТО

"Один із заступників командира за час окупації півострова суттєво просунувся по кар’єрній драбині в армії РФ. Зокрема у 2021 році він отримав звання підполковника та посаду заступника командира військової частини у Ростові-на-Дону. Перебуваючи на керівній посаді, військовий зокрема активно відвідує школи та агітує обирати професію "служения родине", - йдеться у повідомленні.

Троє із підозрюваних залишились на території Криму для виконання бойових завдань під прапором Росії. Зокрема, вони безпосередньо керують комплексами С-400 для здійснення протиповітряної оборони півострова та запусків ракет по Україні.

Ще четверо осіб стали "обличчям" 18-го гвардійського зенітного ракетного полку РФ: вони систематично беруть участь у масових заходах та роздають інтерв’ю пропагандистським ЗМІ.

Крім того, один зі зрадників можливо бере участь в ескалації конфлікту в Сирії у складі військових формувань РФ.

Також читайте: ДБР затримало колишніх керівників виправної колонії Бердянська, які жорстокими катуваннями вибивали з ув’язнених гроші

За даними ДБР, усі дев’ять осіб підозрюються в дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.