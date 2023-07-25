Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР заочно повідомили про підозру 9 колишнім військовим тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, після окупації півострова у 2014 році вони зрадили присягу, перейшли на бік ворога та продовжили службу в збройних формуваннях РФ.
Усі зрадники займали вищі офіцерські посади. Зокрема, це колишні:
- троє заступників командира радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС);
- начальник обслуги відділення бойового управління радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС);
- начальник служби ракетно-артилерійського озброєння технічної частини військової частини;
- начальник відділення особового складу та стройового – заступник начальника штабу;
- начальник фізичної підготовки та спорту;
- заступник командира дивізіону з озброєння - командир радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС);
- заступник начальника командного пункту з озброєння військової частини.
"Один із заступників командира за час окупації півострова суттєво просунувся по кар’єрній драбині в армії РФ. Зокрема у 2021 році він отримав звання підполковника та посаду заступника командира військової частини у Ростові-на-Дону. Перебуваючи на керівній посаді, військовий зокрема активно відвідує школи та агітує обирати професію "служения родине", - йдеться у повідомленні.
Троє із підозрюваних залишились на території Криму для виконання бойових завдань під прапором Росії. Зокрема, вони безпосередньо керують комплексами С-400 для здійснення протиповітряної оборони півострова та запусків ракет по Україні.
Ще четверо осіб стали "обличчям" 18-го гвардійського зенітного ракетного полку РФ: вони систематично беруть участь у масових заходах та роздають інтерв’ю пропагандистським ЗМІ.
Крім того, один зі зрадників можливо бере участь в ескалації конфлікту в Сирії у складі військових формувань РФ.
За даними ДБР, усі дев’ять осіб підозрюються в дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
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