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Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру 9 колишнім військовим тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, після окупації півострова у 2014 році вони зрадили присягу, перейшли на бік ворога та продовжили службу в збройних формуваннях РФ.

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Усі зрадники займали вищі офіцерські посади. Зокрема, це колишні:

- троє заступників командира радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС);

- начальник обслуги відділення бойового управління радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС);

- начальник служби ракетно-артилерійського озброєння технічної частини військової частини;

- начальник відділення особового складу та стройового – заступник начальника штабу;

- начальник фізичної підготовки та спорту;

- заступник командира дивізіону з озброєння - командир радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300ПС);

- заступник начальника командного пункту з озброєння військової частини.

Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 01
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 02
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 03
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 04
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 05
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 06
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 07
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 08
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 09
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 10
Заочно повідомлено про підозру 9 зрадникам з Криму, які нині воюють проти України, - ДБР 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру кримському зраднику, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, - ДБР. ФОТО

"Один із заступників командира за час окупації півострова суттєво просунувся по кар’єрній драбині в армії РФ. Зокрема у 2021 році він отримав звання підполковника та посаду заступника командира військової частини у Ростові-на-Дону. Перебуваючи на керівній посаді, військовий зокрема активно відвідує школи та агітує обирати професію "служения родине", - йдеться у повідомленні.

Троє із підозрюваних залишились на території Криму для виконання бойових завдань під прапором Росії. Зокрема, вони безпосередньо керують комплексами С-400 для здійснення протиповітряної оборони півострова та запусків ракет по Україні.

Ще четверо осіб стали "обличчям" 18-го гвардійського зенітного ракетного полку РФ: вони систематично беруть участь у масових заходах та роздають інтерв’ю пропагандистським ЗМІ.

Крім того, один зі зрадників можливо бере участь в ескалації конфлікту в Сирії у складі військових формувань РФ.

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За даними ДБР, усі дев’ять осіб підозрюються в дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Автор: 

Крим (14153) державна зрада (1686) ДБР (3494) підозра (767)


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Коли уже нарешті, Стефанчука звільнять від щоденної наруги сидіти у ВРУ в одній залі, з московською агентурою, і цілуватися з ним в ДЕСНА…
А він, бідолашний, змушений це терпіти, дивлячись в очі, Західним партнерам України!! Коли ж у нього, терпіння скінчиться??
Пильнуймо Україну від трутнів
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25.07.2023 12:53 Відповісти
Не бачу одної харі:
- капітана Лунькова, колишнього правака Ту-22М3, 185 ТБАП, 13 ДБАД, (м.Полтава), уродженця м. Ніжин, Чернігівської обл.
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25.07.2023 13:25 Відповісти
молодці що уміють то уміють-це не своїми князевими займатись
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25.07.2023 14:20 Відповісти
Все предатели занимали высшие офицерские должности...
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25.07.2023 14:36 Відповісти
Ключове слово - заочно, це все хня і імітація правосуддя.
Наомі Кемпбел заочно трхнули сотні млн разів, а вона про це навіть не дізнається.
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25.07.2023 15:21 Відповісти
 
 