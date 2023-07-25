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Затримано агента РФ, який у квартирі ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримано російського агента, який облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами, щоб влаштовувати теракти в області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Раніше було викрито агентурну мережу ФСБ РФ, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.

"Напередодні того дня співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону. Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.

Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Затримано бізнесмена, який за 1 млн грн хотів підкупити СБУшника, щоб привласнити землю на полігоні "Широкий лан", - СБУ. ФОТО

За даними СБУ, цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті та поблизу передової. Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.

"Як встановило слідство, третім учасником агентурної мережі фсб виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими. Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби. За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження", - додали у Службі безпеки.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено:

3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;
понад 800 набоїв до стрілецької зброї;
2 димові гранати РГД-55МЧ.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.

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Затримано агента РФ, який у квартирі ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі, - СБУ 01
Затримано агента РФ, який у квартирі ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі, - СБУ 02
Затримано агента РФ, який у квартирі ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12821) Запорізька область (3608)


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Топ коментарі
+7
Пожиттєво їм всім *****.
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25.07.2023 15:05
+7
Ну тоді дайте совкодрочеру, один патрон і автомат, та не заважайте його прикрому самогубству!!
З нього толку для Ураїни, у такому віці, уже небуде!
Хіба дати тюрми 3 роки, на розмінування!
Слава Україні!!
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25.07.2023 15:07
+4
До речі забули написать що старий бовдур готував 105 замах на найвеличнішого Янелоха всіх часів
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25.07.2023 15:19
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Пожиттєво їм всім *****.
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25.07.2023 15:05 Відповісти
Знищити, при спробі вчинити опір.
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25.07.2023 16:23 Відповісти
ЧТОБ , ВЫ ВСЕ ЗДОХЛИ В СТРАШНЫХ МУКАХ , ВЫРОДКИ КОРМИТЬ ПАЛАЧЕЙ УКРАИНЦЕВ ⁉️ТОЛЬКО - вешать ‼️А ТАК , ПРОПЕТЛЯЮТ , КАК ТЕРРОРИСТ БАКАНОВ , КОРОЧКИ АДВОКАТА МОГУТ КУПИТЬ , ИЛИ СВОИ БАКАНОВЫ-ПОРТНОВЫМ ВСЕХ ГНИД ОТМАЖУТ‼️
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25.07.2023 17:11 Відповісти
Ну тоді дайте совкодрочеру, один патрон і автомат, та не заважайте його прикрому самогубству!!
З нього толку для Ураїни, у такому віці, уже небуде!
Хіба дати тюрми 3 роки, на розмінування!
Слава Україні!!
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25.07.2023 15:07 Відповісти
Агов, контррозвідко, чому жоден з цих покидьків не робить спроб утечі?

Чи не можна було б, щоб статистично бодай третина з них була ліквідована при спробі втечі?

Може тоді їх менше стало б у майбутньому?
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25.07.2023 15:13 Відповісти
Гранати під ліжком 6-річної дитини... Типовий узкій мір, таким потворам навіть своїх дітей не шкода.
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25.07.2023 15:15 Відповісти
так-патамуша баби іщьо наражают...
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25.07.2023 15:25 Відповісти
Особисто мені такі новини нагадують "вєсті с паРАши" з різницею що кацапи обов'язково знаходять візитку "Правого сектору"
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25.07.2023 15:16 Відповісти
До речі забули написать що старий бовдур готував 105 замах на найвеличнішого Янелоха всіх часів
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25.07.2023 15:19 Відповісти
Значит рашка надеется активировать ватников в тылу. Очень интересно как он заполучил оружие. Ватники это такие существа которые все пропивают. Оружие ему оплаьили кураторы.
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25.07.2023 16:21 Відповісти
🤣🤣🤣
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25.07.2023 16:22 Відповісти
Опять ибло заштриховали, эту мразь должна знать каждая собака, кто то увидев эту гниду узнает , и дополнить , без штрихов...
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25.07.2023 17:06 Відповісти
Це той що у сорочці у клітину ? А чому він не у кайданках ?? Супер-пупер Агент ??
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25.07.2023 17:58 Відповісти
 
 