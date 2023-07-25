Затримано агента РФ, який у квартирі ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримано російського агента, який облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами, щоб влаштовувати теракти в області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Раніше було викрито агентурну мережу ФСБ РФ, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.

"Напередодні того дня співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону. Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.

Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті та поблизу передової. Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.

"Як встановило слідство, третім учасником агентурної мережі фсб виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими. Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби. За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження", - додали у Службі безпеки.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено:



3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;

понад 800 набоїв до стрілецької зброї;

2 димові гранати РГД-55МЧ.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.

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