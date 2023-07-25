Затримано агента РФ, який у квартирі ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі затримано російського агента, який облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами, щоб влаштовувати теракти в області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Раніше було викрито агентурну мережу ФСБ РФ, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.
"Напередодні того дня співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону. Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.
Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті та поблизу передової. Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.
"Як встановило слідство, третім учасником агентурної мережі фсб виявився житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими. Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби. За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження", - додали у Службі безпеки.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено:
3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;
понад 800 набоїв до стрілецької зброї;
2 димові гранати РГД-55МЧ.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.
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З нього толку для Ураїни, у такому віці, уже небуде!
Хіба дати тюрми 3 роки, на розмінування!
Слава Україні!!
Чи не можна було б, щоб статистично бодай третина з них була ліквідована при спробі втечі?
Може тоді їх менше стало б у майбутньому?