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Минув рік після подання 72 ОМБр щодо присвоєння звання "Герой України" загиблому воїну Ярославу Шинкаренку. ФОТО

Подання 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на відзначення найвищою державною нагородною "Герой України" загиблого воїна Ярослава Шинкаренка вже рік залишається без задоволення.

Про це у фейсбуці написала мати загиблого героя Олена Кукла, інформує Цензор.НЕТ.

Минув рік після подання 72 ОМБр щодо присвоєння звання Герой України загиблому воїну Ярославу Шинкаренку 01

"Де поділося подання на відзначення найвищою державною нагородною "Герой України" мого сина Ярослава Шинкаренка, яке було подано командуванням 72 бригади?

Пройшов рік після подачі подання! Ніхто не може дати відповіді чому його не відзначено! Ніхто не дав відповіді про долю подання! Ніхто не почув моїх прохань допомогти розібратися - ні воєнначальники, ні депутати, ні мегаволонтери ні топ-блогери…. Ніхто… ігнор або брехня… все! І це війна ще триває… і таке ставлення до полеглих Героїв і їх матерів…", - написала Кукла.

Жінка нагадала, що її син Ярослав 4 роки був на війні і за цей час був неодноразово нагороджений.

Минув рік після подання 72 ОМБр щодо присвоєння звання Герой України загиблому воїну Ярославу Шинкаренку 02

"Всі ці нагороди сина! І так, він з 18 років був на війні! І так в 22 роки він віддав своє життя за Україну! І так за понад 4 роки на війні він зробив безліч героїчних вчинків! Скажіть, він не достойний визнання???????", - запитує мати військового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) офіцеру 24-ї ОМБр Костянтину Боденчуку

Минув рік після подання 72 ОМБр щодо присвоєння звання Герой України загиблому воїну Ярославу Шинкаренку 03

Автор: 

Герой України (314) 72 окрема механізована бригада (242)


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Топ коментарі
+37
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25.07.2023 23:18
+22
Не на часі! Зараз готують на героя Лисого з 95-го кварталу...
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25.07.2023 23:23
+10
Зате горбунов отримав 2 ордени За заслуги "за захист суверенітету та територіальної цілісності"...
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25.07.2023 23:36
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25.07.2023 23:18 Відповісти
Не на часі! Зараз готують на героя Лисого з 95-го кварталу...
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25.07.2023 23:23 Відповісти
Герой України, сама висока нагорода в Україні, щоб отримати нагороду, потрібен великий подвиг.., тільки комісія може підтвердити, що подвиг людини достойний ордену, чи заживо, чи посмертно. Емоції тут лишні і не потрібні, лише холодна й твереза голова. савці дали героя, в результаті, вся Україна й досі плюється.
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25.07.2023 23:24 Відповісти
Вам не соромно? Він вже отримав нагороду "Народний герой України". Ярослав Шинкаренко героїчно загинув більше року тому.
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26.07.2023 03:17 Відповісти
В любом случае неправильно… «..по представлению 72-й ОМБр о присвоении звания "Герой Украины" погибшему воину Ярославу Шинкаренко» ===== разве этого мало…сослуживцы уж точно знают что он заслужил эту награду…а их мнениечерез Х.
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26.07.2023 10:41 Відповісти
суспільство різне й багатолике... також хоче знати, за який подвиг(и) герой достоїн Героя? тоді дискусія матиме сенс. нагород є досить багато.
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26.07.2023 11:50 Відповісти
Вперше в iсторii воэн ЗСУ воюэ проти бажання влади здать краiну вороговi!
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25.07.2023 23:34 Відповісти
Юра горбунов ще візу не поставив
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25.07.2023 23:35 Відповісти
Там де починаються погони і лампаси, там і закінчується гідність. Люба, військова, мусорська, гебешно- сбушна ... Вони за посади та лампаси рідну матір продадуть.
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25.07.2023 23:36 Відповісти
Зате горбунов отримав 2 ордени За заслуги "за захист суверенітету та територіальної цілісності"...
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25.07.2023 23:36 Відповісти
кремлівським щурам з ОП українські герої потрібні лише тоді, коли на фоні героїв можуть заробити собі який-небудь піар, щоб надалі видавати себе за "патріотів", якими вони всі миттєво стали після 24.02.22. бо до цього Україна у них була "актріса нємєцкіх фільмов для взрослих", "Томос-термос", "сєньйор Голодомор", а з гасла "Слава Україні!" ця квартальна зграя покидьків, начолі з майбутнім "найвеличнішим лідОром", просто відкрито знущалась прямо зі сцени.
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25.07.2023 23:38 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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25.07.2023 23:39 Відповісти
той факт, що він воював, то вже робить його героєм, але нагороду дають не за петиції.
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25.07.2023 23:43 Відповісти
Які бл петиції? Що вже читати розучилися?

Де поділося подання на відзначення найвищою державною нагородною "Герой України" мого сина Ярослава Шинкаренка, яке було подано КОМАНДУВАННЯМ 72 бригади? Джерело: https://censor.net/ua/p3433436
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25.07.2023 23:56 Відповісти
що далі?
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26.07.2023 00:00 Відповісти
А далі повинні бути відповіді на петицію і де поділося подання! Чого мовчить влада?
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26.07.2023 00:16 Відповісти
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, голова Комісії
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26.07.2023 03:06 Відповісти
Зате клоунів з кварталу засипають нагородами "За заслуги"...
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26.07.2023 10:22 Відповісти
 
 