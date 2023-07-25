Минув рік після подання 72 ОМБр щодо присвоєння звання "Герой України" загиблому воїну Ярославу Шинкаренку. ФОТО

Подання 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на відзначення найвищою державною нагородною "Герой України" загиблого воїна Ярослава Шинкаренка вже рік залишається без задоволення.

Про це у фейсбуці написала мати загиблого героя Олена Кукла, інформує Цензор.НЕТ.

"Де поділося подання на відзначення найвищою державною нагородною "Герой України" мого сина Ярослава Шинкаренка, яке було подано командуванням 72 бригади?

Пройшов рік після подачі подання! Ніхто не може дати відповіді чому його не відзначено! Ніхто не дав відповіді про долю подання! Ніхто не почув моїх прохань допомогти розібратися - ні воєнначальники, ні депутати, ні мегаволонтери ні топ-блогери…. Ніхто… ігнор або брехня… все! І це війна ще триває… і таке ставлення до полеглих Героїв і їх матерів…", - написала Кукла.

Жінка нагадала, що її син Ярослав 4 роки був на війні і за цей час був неодноразово нагороджений.

"Всі ці нагороди сина! І так, він з 18 років був на війні! І так в 22 роки він віддав своє життя за Україну! І так за понад 4 роки на війні він зробив безліч героїчних вчинків! Скажіть, він не достойний визнання???????", - запитує мати військового.

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